الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا.. وأمطار غزيرة

١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٨ م

أمطار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة على أن تكون الرياح معتدلة وذلك في القاهرة الكبرى، أما الوجه البحري فيشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة وتكون الرياح معتدلة، فيما بالنسبة إلى السواحل الشمالية الغربية فتشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا وتكون الرياح معتدلة.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد يشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، فيما يشهد شمال الصعيد مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة والرياح