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الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا.. وأمطار غزيرة

١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٨ م
أمطار - صورة أرشيفية
أمطار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة على أن تكون الرياح معتدلة وذلك في القاهرة الكبرى، أما الوجه البحري فيشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة وتكون الرياح معتدلة، فيما بالنسبة إلى السواحل الشمالية الغربية فتشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا وتكون الرياح معتدلة.
وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد يشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، فيما يشهد شمال الصعيد مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة والرياح
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انقطاع-مياه

غدا.. قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، في بيان لها، اليوم الإثنين، عن أنه سيتم قطع المياه عن مناطق (امتداد رمسيس 1 و 2، عمارات المهمات، عمارات الجبل الأصفر، وزارة المالية، جامعة الأزهر، الماسة، وزارة الدفاع )، وضعف المياه بمناطق (محطة الدمرداش، سكة الوايلي، منشية الصدر، شارع القائد، دير الملاك)، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة صباح غد الثلاثاء وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم، نظرا لتخفيض الضغوط لـ2 عداية قطر 800 مم، أعلى نفق المترو القديم بجوار وزارة الدفاع بالخليفة المأمون.
هالة- زايد

الصحة: لا إصابات بـ«كورونا» بين العائدين من «ووهان»

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن جميع المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية يتمتعون بصحة جيدة واستقرار حالتهم الصحية العامة، وسوف يعودون لمنازلهم، موضحة أنه لم يتم الكشف عن إصابة أي منهم بفيروس كورونا، جاء ذلك في تصريحات لها، اليوم الإثنين، بمقر فندق الحجر الصحي بمطروح، خلال متابعتها لإجراءات فض معسكر الحجر الصحي للعائدين من ووهان الصينية، بالتزامن مع انتهاء فترة حضانة المرض المقررة من 10 إلى 14 يوما، والاطمئنان على جميع المتواجدين بالمعسكر.
انقطاع-مياه

قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة لمدة 4 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في بيان لها، اليوم الإثنين، عن قطع المياه عن 4 مناطق، هي: "حي الوراق، وحي شمال الجيزة، وحي العجوزة، وحي بولاق الدكرور" وذلك اعتبارا من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل اليوم، وحتى الساعة الرابعة فجر غد الثلاثاء، وذلك لمدة 4 ساعات، مرجعة الانقطاع لتنفيذ الشركة بأعمال صيانة بمحطة مياه إمبابة ضمن برنامج العمرات السنوية. وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء: نقلة نوعية في ملف النظافة بالمحافظات

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية أن يشعر المواطن في المحافظات المختلفة بنقلة نوعية في ملف النظافة، مشيرا إلى أن الدولة وفرت الإمكانات اللازمة، وكذا التمويل، وسنتابع مراحل التنفيذ المختلفة حتى يحدث تحسن ملحوظ فى ملف النظافة، جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه مدبولي، لمتابعة الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، بحضور الدكتور محمد العصار وزير الانتاج الحربى، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اللواء محمد مرسي مدير عام بالهيئة العربية للتصنيع.
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الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (13)

الأرصاد: اليوم طقس مائل للبرودة نهارا.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية، ووسط سيناء بالإضافة إلى سقوط أمطار تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة وأن تكون الرياح معتدلة، كما يسود طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، فيما تتراوح سرعة الرياح ما بين نشطة إلى معتدلة ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (16)

الأرصاد: غدا طقس مائل للبرودة نهارا.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية، ووسط سيناء بالإضافة إلى سقوط أمطار تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة وأن تكون الرياح معتدلة، كما يسود طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، فيما تتراوح سرعة الرياح ما بين نشطة إلى معتدلة ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (15)

الأرصاد: اليوم أمطار على الوجه البحري والقاهرة

يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد، اليوم الأحد، أمطار على السواحل السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، على أن يكون الطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (14)

الأرصاد: غدا أمطار على الوجه البحري والقاهرة

يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد، غدا الأحد، أمطار على السواحل السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، على أن يكون الطقس مائل للبرودة على شمال الب?د حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية، وتؤدي إلى اضطراب الم?حة البحرية على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط.
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