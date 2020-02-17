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الصحة: لا إصابات بـ«كورونا» بين العائدين من «ووهان»

١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٣١ م
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان - صورة أرشيفية
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان - صورة أرشيفية
أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن جميع المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية يتمتعون بصحة جيدة واستقرار حالتهم الصحية العامة، وسوف يعودون لمنازلهم، موضحة أنه لم يتم الكشف عن إصابة أي منهم بفيروس كورونا، جاء ذلك في تصريحات لها، اليوم الإثنين، بمقر فندق الحجر الصحي بمطروح، خلال متابعتها لإجراءات فض معسكر الحجر الصحي للعائدين من ووهان الصينية، بالتزامن مع انتهاء فترة حضانة المرض المقررة من 10 إلى 14 يوما، والاطمئنان على جميع المتواجدين بالمعسكر.
وأوضحت زايد أنه سيتم إخلاء المصريين العائدين من المعسكر على مجموعتين، الأولى تتوجه إلى القاهرة، والثانية ستتوجه إلى الإسكندرية، مضيفة أن مصر لا يوجد بها سوى حالة حاملة للفيروس لشخص أجنبي، وأن جميع العاملين قدموا كل الجهود لتقديم أفضل الرعاية الطبية والنفسية للمصريين، وتلبية جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم،
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انقطاع-مياه

غدا.. قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، في بيان لها، اليوم الإثنين، عن أنه سيتم قطع المياه عن مناطق (امتداد رمسيس 1 و 2، عمارات المهمات، عمارات الجبل الأصفر، وزارة المالية، جامعة الأزهر، الماسة، وزارة الدفاع )، وضعف المياه بمناطق (محطة الدمرداش، سكة الوايلي، منشية الصدر، شارع القائد، دير الملاك)، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة صباح غد الثلاثاء وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم، نظرا لتخفيض الضغوط لـ2 عداية قطر 800 مم، أعلى نفق المترو القديم بجوار وزارة الدفاع بالخليفة المأمون.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (5)

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا.. وأمطار غزيرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة على أن تكون الرياح معتدلة وذلك في القاهرة الكبرى، أما الوجه البحري فيشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة وتكون الرياح معتدلة، فيما بالنسبة إلى السواحل الشمالية الغربية فتشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا وتكون الرياح معتدلة.
انقطاع-مياه

قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة لمدة 4 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في بيان لها، اليوم الإثنين، عن قطع المياه عن 4 مناطق، هي: "حي الوراق، وحي شمال الجيزة، وحي العجوزة، وحي بولاق الدكرور" وذلك اعتبارا من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل اليوم، وحتى الساعة الرابعة فجر غد الثلاثاء، وذلك لمدة 4 ساعات، مرجعة الانقطاع لتنفيذ الشركة بأعمال صيانة بمحطة مياه إمبابة ضمن برنامج العمرات السنوية. وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء: نقلة نوعية في ملف النظافة بالمحافظات

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية أن يشعر المواطن في المحافظات المختلفة بنقلة نوعية في ملف النظافة، مشيرا إلى أن الدولة وفرت الإمكانات اللازمة، وكذا التمويل، وسنتابع مراحل التنفيذ المختلفة حتى يحدث تحسن ملحوظ فى ملف النظافة، جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه مدبولي، لمتابعة الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، بحضور الدكتور محمد العصار وزير الانتاج الحربى، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اللواء محمد مرسي مدير عام بالهيئة العربية للتصنيع.
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كورونا

الصين: 1771 حالة وفاة و70 ألف إصابة بـ«كورونا»

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في تقريرها اليومي، اليوم الإثنين، أنها تلقت تقارير عن 2048 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، و105 حالات وفاة جديدة حتى نهاية يوم أمس الأحد، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة فى شتى أنحاء البلاد إلى 70 ألفا و635 شخصا، بالإضافة إلى 1771 حالة وفاة، مضيفة أن حالات الوفيات المسجلة جاءت بواقع 100 حالة في مقاطعة هوبي (مركز تفشى الفيروس وسط الصين)، و3 حالات في مقاطعة خنان وحالتان في مقاطعة قوانغدونج.
هالة- زايد

وزيرة الصحة: لن نمنع الوافدين من الصين لزيارة مصر

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه ليس هناك نية لمنع الوافدين من الصين من دخول مصر، إذ أن منظمة الصحة العالمية لم توص بهذا الأمر، مضيفة أن الحالة الوحيدة المكتشف حملها للفيروس في مصر مستقرة، وأن فيروس كورنا موطنه الصين وليس مصر، فبالتالي ليس هناك داع للقلق، خاصة أن الدولة المصرية اتخذت جميع احتياطاتها للتصدي لأي حالة، جاء ذلك في تصريحات صحفية لها على هامش إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، صباح اليوم الأحد، بحي الأسمرات 2.
كورونا

ضحايا كورونا في الصين: 1666 وفاة و68 ألف إصابة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، أنها تلقت تقارير بتسجيل 2009 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، و142 وفاة جديدة، أمس السبت، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في شتى أنحاء البلاد إلى 68 ألفا و584 حالة بالإضافة إلى 1666 وفاة حتى نهاية يوم أمس، مشيرة إلى أن حالات الوفيات المسجلة، أمس، جاءت بواقع 139 وفاة في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس) بوسط البلاد، و2 في سيتشوان، وواحدة في هونان، وأن 11 ألفا و272 مريضا لا يزالون في ظروف صحية خطيرة، و8 آلاف و228 شخصا يشتبه بإصابتهم بالفيروس.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة عن ظهور أول حالة كورونا في مصر: لدينا أجهزة كاشفة للمرض

قال الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزيرة الصحة، اليوم السبت، إن مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التي اتخذت الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، قائلًا: «لدينا أجهزة كاشفة للمرض لسرعة مواجهتها واتخاذ اللازم»، مضيفًا أن الوزارة تنظم برنامج إلكتروني لفحص كل القادمين من الدول الموبوءة، متابعًا:«لا يوجد حالات أخرى مشتبه في إصابتها بفيورس كورونا في مصر حتى الآن»، نافيًا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع عبر قناة «صدى البلد»، ما تردد عن وجود إصابات جديدة بفيروس كورونا فى مصر.
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