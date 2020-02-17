الصحة: لا إصابات بـ«كورونا» بين العائدين من «ووهان»

١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٣١ م

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان - صورة أرشيفية

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن جميع المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية يتمتعون بصحة جيدة واستقرار حالتهم الصحية العامة، وسوف يعودون لمنازلهم، موضحة أنه لم يتم الكشف عن إصابة أي منهم بفيروس كورونا، جاء ذلك في تصريحات لها، اليوم الإثنين، بمقر فندق الحجر الصحي بمطروح، خلال متابعتها لإجراءات فض معسكر الحجر الصحي للعائدين من ووهان الصينية، بالتزامن مع انتهاء فترة حضانة المرض المقررة من 10 إلى 14 يوما، والاطمئنان على جميع المتواجدين بالمعسكر.

وأوضحت زايد أنه سيتم إخلاء المصريين العائدين من المعسكر على مجموعتين، الأولى تتوجه إلى القاهرة، والثانية ستتوجه إلى الإسكندرية، مضيفة أن مصر لا يوجد بها سوى حالة حاملة للفيروس لشخص أجنبي، وأن جميع العاملين قدموا كل الجهود لتقديم أفضل الرعاية الطبية والنفسية للمصريين، وتلبية جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم،