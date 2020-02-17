رياضة

كرة خاصة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر

١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٥ م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
تسلم اتحاد الكرة، اليوم الإثنين، "كرة" تم إنتاجها خصيصا لمباراة السوبر المصري التي ستجمع بين الأهلي والزمالك في العشرين من فبراير الجاري على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي، وبحسب بيان رسمي من الجبلاية فإن الكرة مُصنعة من شركة puma العالمية، ومن المقرر أن يتسلم اليوم طرفا مباراة السوبر النسخ الخاصة بكل منهما من كرة البطولة. وأكد محمد فضل عضو لجنة إدارة الاتحاد المشرف على السوبر، أن كرة مباراة السوبر هي نفسها التي تستخدم في مباريات الدوري الإسباني، وقد طُبع على كرة المباراة شعارات ناديي الأهلي والزمالك وبطولة السوبر.
وكان الاتفاق قد تم على الكرة الجديدة في جلسة التفاوض الأخيرة التي حضرها أحمد عبد الله ومحمد فضل عضوا اللجنة وحمادة زاهر مدير التسويق ممثلين عن الاتحاد المصري مع الشركة العالمية في زيارتهم الأخيرة إلى ألمانيا.كما تم الاتفاق مع الشركة العالمية أيضا على مزيد من الكرات الشهر المقبل لتوزيعها على كافة أندية
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رمضان صبحي

الأهلي يسافر إلى الإمارات لخوض السوبر

توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري رنيه فايلر، إلى الإمارات، استعدادًا لمواجهة الزمالك فى مباراة السوبر المصري، المقرر إقامتها يوم الخميس القادم، على ملعب استاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى. وشهدت بعثة الأهلى حفاوة كبيرة من قبل العاملين والمترددين على مطار القاهرة الدولي، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معهم، ومن المقرر أن تصل بعثة الفريق إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبى، في الثامنة والنصف مساء اليوم الإثنين.
رمضان صبحي - الأهلي - الزمالك

مجلس أبوظبي: نرحب بالقطبين.. وانتظروا المفاجآت

أكد سهيل العريفي مدير إدارة الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، أنه سعيد بوصول فريقي الأهلي والزمالك للإمارات لخوض لقاء السوبر المصري، المقرر إقامته يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات. وقال مدير إدارة الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي في تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت الفضائية: "التحضيرات للسوبر المصري تسير على ما يرام، الجميع ينتظر هذه المباراة، ونحن نتحدث ونتواصل مع أصدقائنا في مصر دائماً، ولدينا سعادة كبيرة لوجود فريقي الأهلي والزمالك في الإمارات".
سيد-عبد-الحفيظ

سيد عبد الحفيظ: مدرسة الأهلي لا تُخطئ في أحد

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، ما تعلمه من البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، وما قام به محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، علمًا بأن الأحمر يستعد لملاقاة الزمالك في مدينة أبوظبي الإماراتية يوم الخميس على لقب كأس السوبر المصري. وصرح سيد عبد الحفيظ: "ما نشره إكرامي على تويتر لم يكن لدي علم به، هناك أولويات ومراحل، بالطبع نحن في عصر احتراف، لكن كان يجب أن نجلس ونوضح موقفنا من مسألة عدم الحديث عن التجديد ولماذا قمنا باختيار شهر مارس".
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5 جنسيات أوروبية مرشحة لإدارة القمتين

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، عن ملامح هوية حكم مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك، وذلك حين يلتقيان يوم 20 فبراير الجاري في الإمارات بكأس السوبر، ويتجدد اللقاء بينهما بعد أربعة أيام في مباراة مؤجلة من الدور الأول في الدوري الممتاز لموسم 2019-20220. وقال رئيس لجنة الحكام خلال استضافته بقناة أون سبورت: "نخاطب عدة اتحادات لاختيار حكام المباراتين، والمرشحون من كرواتيا والنرويج والدنمارك، ويمكن أن نضيف إليهم من المجر وبولندا".
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اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك بموعد مباراة القمة

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم ناديي الأهلي والزمالك بموعد مباراتهما المؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري، يوم 24 فبراير الجاري. وتأتي خطوة الجبلاية كإعادة تأكيد على عدم تأجيل المباراة، الموقف الذي أعلنه اتحاد الكرة في بيان رسمي في وقت سابق.
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اتحاد الكرة: حالة واحدة لتأجيل مباراة القمة

كشف محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن مباراة الأهلي والزمالك التي من المقرر أن تقام 24 من الشهر الجاري في موعدها، لافتًا إلى أن تأجيل أي مباراة في الدوري يعود لقرار من الأمن. وأضاف: "تأجيل أي مباراة في الدوري مرفوض؛ لأنه يفسد جدول المسابقة بأكمله خاصة أن الأندية تخوض العديد من البطولات خلال هذا الموسم سواء المسابقات القارية أو العربية بجانب كأس مصر، ولا يوجد سبب لتأجيل مباراة الأهلي والزمالك، المباراة في موعدها، كيف يتم تأجيل مباراة وهي مؤجلة من الأسبوع الرابع، لكن تأجيل أي مباراة ليس بقرار من الاتحاد المصري، إنما من الأمن".
محمود الخطيب - عمرو الجنايني

الجنايني يكشف كواليس تأجيل مباريات الأهلي والزمالك

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، أن هناك ظروف قهرية أدت لتأجيل مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا والدوري، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "أم بي سي مصر"، لبرنامج "اللعيب". وقال رئيس اللجنة المؤقتة للجبلاية: "اللوائح والقوانين سوف يتم تطبيقها على الجميع، قوي أو ضعيف، هذا الأمر بالتأكيد لا يمكن أن يتسبب في حزن أي شخص، ومنذ بداية الموسم، تحدثنا عن عدم تأجيل أي مباراة إلا بسبب المباريات الأفريقية أو الظروف الأمنية".
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