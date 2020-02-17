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5 برامج ضمن مبادرات الحماية الاجتماعية بموازنة 2020

خصصت الحكومة حوالي 271 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي الجاري 2019-2020، وتتضمن هذه البرامج كل من تكافل وكرامة، برنامج فرصة وغيرها
تحرير:رنا عبد الصادق ١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٥ م
برنامج تكافل وكرامة
برنامج تكافل وكرامة
تستهدف الحكومة خلال موازنة العام المالي الجاري 2019-2020، زيادة الأموال المخصصة للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، خاصة برامج دعم السلع التموينية، والإسكان الاجتماعي، وبرامج الدعم النقدي غير المشروط، مثل تكافل وكرامة، وبرامج الحماية الاجتماعية للمتضررين من النكبات والكوارث، وبرامج التغذية المدرسية، وبرامج التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى برامجج حماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير الخدمات المقدمة من خلال المؤسسات التأهيلية المختلفة، فضلا عن زيادة مخصصات التعليم والصحة على حساب خفض الإنفاق على دعم الطاقة.
وبحسب البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة للعام المالي الجاري2019-2020، فقد تم تخصيص نحو 270.942 مليار جنيه لقطاع الحماية الاجتماعية، وهو ما يشكل نسبة 17% من حجم المصروفات العامة.وتشمل أهم مكونات قطاع الحماية الاجتماعية كل من، المساندة الاجتماعية فى حالات العجز والشيخوخة، الضمان الاجتماعى، معاش الطفل،
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اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تستقر في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

استقرت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات المسائية في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1580 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
الدولار (2)

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء قرشًا واحدًا من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في المصرف المتحد بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 15.68 جنيه للبيع، و15.58 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 15.69 جنيه للبيع، و15.59 جنيه للشراء، بينما استقر سعر الدولار في كل من البنك الأهلي وبنك مصر ليسجل نحو 15.71 جنيه للبيع، و15.61 جنيه للشراء.
الغاز

البترول: 236 مليار قدم احتياطي حقول غرب الدلتا للغاز

قال صبري الشرقاوي رئيس شركتي رشيد للبترول والبرلس للغاز، إن العمل جاري على تقييم دراسات المرحلة 10 من حقول غرب الدلتا بالمياه العميقة، والتي من المتوقع أن تضيف احتياطيات مبدئية تقدر بحوالي 236 مليار قدم مكعبة من خلال حفر 7 آبار. وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين، جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة لشركتي رشيد والبرلس، برئاسة طارق الملا وزير البترول، لاعتماد الموازنة التخطيطية المعدلة لعام 2019-2020، والموازنة التخطيطية لعام 2020-2021.
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«المصرية للاتصالات» توقع اتفاقيتي تعاون مع «عامر وبورتو جروب»

وقعت الشركة المصرية للاتصالات وشركتي عامر جروب و بورتو جروب اتفاقيتي تعاون لتوفير أحدث حلول الاتصالات المتكاملة للمشروعات المملوكة للمجموعتين ، وفقا لأحدث التقنيات العالمية والمتمثلة في كابلات الألياف الضوئية إلى الوحدات السكنية FTTH و خدمات الـ Triple Play (التليفون – الانترنت-IPTV) وإتاحة نقاط خدمة للإنترنت اللاسلكي Wi-Fi بالأماكن الهامة داخل المشاريع وقع الاتفاقيات، المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، والدكتور هشام عرفات رئيس مجلس إدارة مجموعة عامر جروب، والدكتور محمد السيد رئيس مجلس إدارة بورتو جروب.
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وزير-الماليه

زيادة مخصصات الصحة والتعليم أهم مستهدفات موازنة 2021

أطلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، الحوار المجتمعي حول بعض الافتراضات الأساسية والمستهدفات المالية للعام المالي المقبل، الواردة في منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة 2020-2021؛ بحيث يعكس مشروع الموازنة ما تثمر عنه هذه المنصات الحوارية من رؤى وأطروحات توافقية تتسق مع رؤية "مصر 2030"؛ انطلاقًا من المسئولية الوطنية، وإعلاءً للصالح العام، وإدراكًا لأهمية إرساء دعائم المشاركة المجتمعية في تحديد أولويات الإنفاق العام؛ بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، على النحو الذي يرتقي بمستوى معيشة المواطنين.
وزير-المالية -محمد-معيط

المالية: 20% زيادة في الإنفاق على الصحة و14% للتعليم

أكدت وزارة المالية، أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة فى الإنفاق على الصحة بنسبة 20%، والتعليم بنسبة 14%، ودعم السلع التموينية بنسبة 3.3%، وبرنامج التأمين الصحي بنسبة 29.3%. وأضافت الوزارة، أنه تم سداد مبلغ 80 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات، بما يعكس اهتمام الدولة بالتنمية البشرية والاجتماعية جنبًا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية على النحو الذى يسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وأشارت الوزارة، إلى قيام الحكومة بتنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام المالي الحالي بتكلفة أكثر من 65 مليار جنيه.
10 مؤشرات-إيجابية تؤكد قوة-الاقتصاد-المصرى

4 تحديات تواجه الاقتصاد المصري خلال عام 2020

كشف التقرير نصف السنوي الذي أصدرته وزارة المالية حول الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام المالي الحالي 2019-2020، عن وجود عدد من المخاطر التي قد تؤثلا سلباً على أداء الاقتصاديات المتقدمة والناشئة على حد سواء. وأوضح التقرير، أن هناك عدد من الاقتصاديات الكبرى قد تشهد تحولات سياسية واقتصادية قد يكون لها تداعيات مختلفة خاصة على أسعار الفائدة وأسعار الصرف وحركة التجارة العالمية. وأشار التقرير أيضا إلى تزايد المخاطر المالية في ضوء التشوهات في أسعار الأصول وارتفاع أسعار العقارات في عدد من الدول ووجود تقلبات ملموسة في أسواق الصرف.
بنزين

تراجع فاتورة دعم المواد البترولية لـ9.88 مليار جنيه

أظهر التقرير نصف السنوي الذي أصدرته وزارة المالية حول الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام المالي الحالي 2019-2020، تراجع فاتورة دعم المواد البترولية إلى 9.88 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2019-2020، الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019، في مقابل نحو 30.17 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2018-2019، بنسبة انخفاض بلغت نحو 67.25%. وخفضت وزارة المالية توقعاتها لمتوسط أسعار النفط العالمية خلال العام المالي الجاري 2019-2020، بواقع 4 دولارات للبرميل من 68 دولارًا إلى 64 دولارًا.
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