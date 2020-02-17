5 برامج ضمن مبادرات الحماية الاجتماعية بموازنة 2020

خصصت الحكومة حوالي 271 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي الجاري 2019-2020، وتتضمن هذه البرامج كل من تكافل وكرامة، برنامج فرصة وغيرها

تحرير:رنا عبد الصادق ١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٥ م

برنامج تكافل وكرامة

تستهدف الحكومة خلال موازنة العام المالي الجاري 2019-2020، زيادة الأموال المخصصة للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، خاصة برامج دعم السلع التموينية، والإسكان الاجتماعي، وبرامج الدعم النقدي غير المشروط، مثل تكافل وكرامة، وبرامج الحماية الاجتماعية للمتضررين من النكبات والكوارث، وبرامج التغذية المدرسية، وبرامج التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى برامجج حماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير الخدمات المقدمة من خلال المؤسسات التأهيلية المختلفة، فضلا عن زيادة مخصصات التعليم والصحة على حساب خفض الإنفاق على دعم الطاقة.

وبحسب البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة للعام المالي الجاري2019-2020، فقد تم تخصيص نحو 270.942 مليار جنيه لقطاع الحماية الاجتماعية، وهو ما يشكل نسبة 17% من حجم المصروفات العامة.وتشمل أهم مكونات قطاع الحماية الاجتماعية كل من، المساندة الاجتماعية فى حالات العجز والشيخوخة، الضمان الاجتماعى، معاش الطفل،