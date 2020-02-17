5 برامج ضمن مبادرات الحماية الاجتماعية بموازنة 2020

خصصت الحكومة حوالي 271 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي الجاري 2019-2020، وتتضمن هذه البرامج كل من تكافل وكرامة، برنامج فرصة وغيرها
تستهدف الحكومة خلال موازنة العام المالي الجاري 2019-2020، زيادة الأموال المخصصة للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، خاصة برامج دعم السلع التموينية، والإسكان الاجتماعي، وبرامج الدعم النقدي غير المشروط، مثل تكافل وكرامة، وبرامج الحماية الاجتماعية للمتضررين من النكبات والكوارث، وبرامج التغذية المدرسية، وبرامج التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى برامجج حماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير الخدمات المقدمة من خلال المؤسسات التأهيلية المختلفة، فضلا عن زيادة مخصصات التعليم والصحة على حساب خفض الإنفاق على دعم الطاقة.
وبحسب البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة للعام المالي الجاري2019-2020، فقد تم تخصيص نحو 270.942 مليار جنيه لقطاع الحماية الاجتماعية، وهو ما يشكل نسبة 17% من حجم المصروفات العامة.وتشمل أهم مكونات قطاع الحماية الاجتماعية كل من، المساندة الاجتماعية فى حالات العجز والشيخوخة، الضمان الاجتماعى، معاش الطفل،
وبحسب البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة للعام المالي الجاري2019-2020، فقد تم تخصيص نحو 270.942 مليار جنيه لقطاع الحماية الاجتماعية، وهو ما يشكل نسبة 17% من حجم المصروفات العامة.
وتشمل أهم مكونات قطاع الحماية الاجتماعية كل من، المساندة الاجتماعية فى حالات العجز والشيخوخة، الضمان الاجتماعى، معاش الطفل، معالجة البطالة، الحماية الاجتماعية، الدعم، المعاشات، ويندرج تحت اختصاص عدد من الجهات منها وزراة التضامن الاجتماعى، مديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظات، المجلس القومى للطفولة والأمومة، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، قسم الدعم وخفض تكاليف المعيشة.
وتشمل أهم برامج الحماية الاجتماعية والمبادرات كل من:
برنامج تكافل وكرامة
وهو برنامج يهدف إلى حماية الفقراء من خلال تقديم الدعم النقدي المشروط بشكل دوري، ويتميز هذا النوع من برامج دعم الدخل المباشر، مقارنة ببرامج الدعم العيني، بأثره الفوري على الحد من الفقر من ناحية، بالإضافة إلى توفيره للموارد المالية بحيث يقوم المواطن بإنفاقها طبقا لاختياره، ويتضمن البرنامج:
برنامج تكافل: ويشمل توفير 425 جنيه للأسرة بالإضافة إلى منحة لكل تلميذ في مراحل التعليم إبتدائي وإعدادي وثانوي، من 60 إلى 100 جنيه شهريًا، بحد أقصى ثلاثة تلاميذ للأسرة الواحدة بالإضافة إلى زيادة شهرية بحد أقصى 100 جنيه.
برنامج كرامة: ويشمل توفير 450 جنيه للفرد بحد أقصى 3 أفراد للأسرة الواحدة، وفيما يخص باقي المساعدات الشهرية فإنها تمنح لبعض الفئات من أسر المجندين 8.18 ألف أسرة، وحلايب وشلاتين 6.3 ألف أسرة، وغيرها من الفئات الأولى بالرعاية.
برنامج أطفال بلا مأوى
ويشمل هذا البرنامج تقديم خدمات الرعاية والتأهيل للأطفال بلا مأوى ودمجهم في المجتمع.
كما يعمل البرنامج في الـ10 محافظات الأعلى كثافة بناء على نتيجة مسح 2014 وهي محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، السويس، بني سويف، المنيا، أسيوط)، وسيمتد عمل البرنامج في أربعة محافظات أخرى هي (الإسماعيلية، بورسعيد، الغربية، الفيوم).
برنامج اتنين كافية
ويعمل البرنامج على الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، ويأتي ضمن التدخلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة لهذه الأسر.
ويستفيد من هذا البرنامج السيدات في المرحلة العمرية من 18 إلى 49 عامًا بالمحافظات الـ10 الأكثر فقرًا والأعلى خصوبة (البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان).
برنامج فرصة
ويعد هذا البرنامج المحرك الأساسي لتوسعة شبكات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وغير القادرة على العمل لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الوظائف اللائقة المناسبة لهم ومن أهم أهدافه:
-توفير 30 ألف فرصة عمل في 8 محافظات في الصعيد والوجه القبلي.
-توفير 50 ألف قرض ميسر لتوليد فرص عمل للمرأة المعيلة بالشراكة مع بنك ناصر، وبتمويل 250 مليون جنيه من تحيا مصر.
-تدبير 10 ألاف فرصة عمل ي المناطق الصناعية بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين.
-تطوير قدرات 20 ألف من الشباب في التلمذة المهنية والمهارات الحرفية والتجارية.
برامج الإسكان الاجتماعي
وتبلغ تقديرات الاعتمادات المدرجة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي نحو 3.9 مليار جنيه، وهو ما يمثل ما تتحمله الدولة من دعم لمحدودي الدخل من المستفيدين من هذا البرنامج.
كما يستهدف هذا البرنامج دعم حوالي 120 ألف وحدة سكنية.