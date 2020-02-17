مجلس أبوظبي: نرحب بالقطبين.. وانتظروا المفاجآت

١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٣ م

الأهلي والزمالك

أكد سهيل العريفي مدير إدارة الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، أنه سعيد بوصول فريقي الأهلي والزمالك للإمارات لخوض لقاء السوبر المصري، المقرر إقامته يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات. وقال مدير إدارة الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي في تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت الفضائية: "التحضيرات للسوبر المصري تسير على ما يرام، الجميع ينتظر هذه المباراة، ونحن نتحدث ونتواصل مع أصدقائنا في مصر دائماً، ولدينا سعادة كبيرة لوجود فريقي الأهلي والزمالك في الإمارات".

وأضاف سهيل العريفي: "السوبر المصري له طابعه الخاص، ونتمنى للفريقين الوصول بالسلامة، والزمالك سيصل إلى السوبر المصري كبطل للسوبر الأفريقي، وأيضاً الأهلي سيصل كنادي كبير في القارة الأفريقية".وتطرق العريفي للحديث عن تذاكر المباراة: "التذاكر بالنسبة لجماهير الأهلي بيعت بالكامل، أما بالنسبة للزمالك، بدأت

وأضاف سهيل العريفي: "السوبر المصري له طابعه الخاص، ونتمنى للفريقين الوصول بالسلامة، والزمالك سيصل إلى السوبر المصري كبطل للسوبر الأفريقي، وأيضاً الأهلي سيصل كنادي كبير في القارة الأفريقية".



وتطرق العريفي للحديث عن تذاكر المباراة: "التذاكر بالنسبة لجماهير الأهلي بيعت بالكامل، أما بالنسبة للزمالك، بدأت التذاكر تُباع بعد فوز الفريق الأبيض بالسوبر الأفريقي، والأهلي والزمالك لهما شعبية كبيرة، وعندما نستضيف المباراة تحدث مناوشات بين جماهير الفريقين، وتكون هناك شائعات كثيرة ولكن هذا أمر طبيعي، ونرحب بالفريقين".



وأكد أنه سيعلن عن مفاجآت جديدة للجماهير، مضيفًا: "سنعلن عن مفاجآت جديدة اليوم بالنسبة للجماهير لكي يحضروا المباراة، ونشكر مصر على تقديم الأهلي والزمالك الذين لهما قيمة تجارية كبيرة في الوطن العربي".