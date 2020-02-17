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«المصرية للاتصالات» توقع اتفاقيتي تعاون مع «عامر وبورتو جروب»

١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٧ م
المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات
وقعت الشركة المصرية للاتصالات وشركتي عامر جروب و بورتو جروب اتفاقيتي تعاون لتوفير أحدث حلول الاتصالات المتكاملة للمشروعات المملوكة للمجموعتين ، وفقا لأحدث التقنيات العالمية والمتمثلة في كابلات الألياف الضوئية إلى الوحدات السكنية FTTH و خدمات الـ Triple Play (التليفون – الانترنت-IPTV) وإتاحة نقاط خدمة للإنترنت اللاسلكي Wi-Fi بالأماكن الهامة داخل المشاريع وقع الاتفاقيات، المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، والدكتور هشام عرفات رئيس مجلس إدارة مجموعة عامر جروب، والدكتور محمد السيد رئيس مجلس إدارة بورتو جروب.
وبموجب هذه الاتفاقيات، تقوم المصرية للاتصالات بتوصيل شبكات الاتصالات المتطورة داخل المشروعات المملوكة للمجموعتين بما يؤهلهما لاستقبال أحدث التقنيات الرقمية، وتقديم حزمة متنوعة من الحلول وخدمات الاتصالات.وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات : “سعداء بتوقيع هذه
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اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تستقر في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

استقرت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات المسائية في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1580 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
الدولار (2)

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء قرشًا واحدًا من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في المصرف المتحد بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 15.68 جنيه للبيع، و15.58 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 15.69 جنيه للبيع، و15.59 جنيه للشراء، بينما استقر سعر الدولار في كل من البنك الأهلي وبنك مصر ليسجل نحو 15.71 جنيه للبيع، و15.61 جنيه للشراء.
الغاز

البترول: 236 مليار قدم احتياطي حقول غرب الدلتا للغاز

قال صبري الشرقاوي رئيس شركتي رشيد للبترول والبرلس للغاز، إن العمل جاري على تقييم دراسات المرحلة 10 من حقول غرب الدلتا بالمياه العميقة، والتي من المتوقع أن تضيف احتياطيات مبدئية تقدر بحوالي 236 مليار قدم مكعبة من خلال حفر 7 آبار. وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين، جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة لشركتي رشيد والبرلس، برئاسة طارق الملا وزير البترول، لاعتماد الموازنة التخطيطية المعدلة لعام 2019-2020، والموازنة التخطيطية لعام 2020-2021.
برنامج-تكافل-وكرامة (3)

5 برامج ضمن مبادرات الحماية الاجتماعية بموازنة 2020

تستهدف الحكومة خلال موازنة العام المالي الجاري 2019-2020، زيادة الأموال المخصصة للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، خاصة برامج دعم السلع التموينية، والإسكان الاجتماعي، وبرامج الدعم النقدي غير المشروط، مثل تكافل وكرامة، وبرامج الحماية الاجتماعية للمتضررين من النكبات والكوارث، وبرامج التغذية المدرسية، وبرامج التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى برامجج حماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير الخدمات المقدمة من خلال المؤسسات التأهيلية المختلفة، فضلا عن زيادة مخصصات التعليم والصحة على حساب خفض الإنفاق على دعم الطاقة.
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