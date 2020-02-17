«المصرية للاتصالات» توقع اتفاقيتي تعاون مع «عامر وبورتو جروب»

١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٧ م

المصرية للاتصالات

وقعت الشركة المصرية للاتصالات وشركتي عامر جروب و بورتو جروب اتفاقيتي تعاون لتوفير أحدث حلول الاتصالات المتكاملة للمشروعات المملوكة للمجموعتين ، وفقا لأحدث التقنيات العالمية والمتمثلة في كابلات الألياف الضوئية إلى الوحدات السكنية FTTH و خدمات الـ Triple Play (التليفون – الانترنت-IPTV) وإتاحة نقاط خدمة للإنترنت اللاسلكي Wi-Fi بالأماكن الهامة داخل المشاريع وقع الاتفاقيات، المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، والدكتور هشام عرفات رئيس مجلس إدارة مجموعة عامر جروب، والدكتور محمد السيد رئيس مجلس إدارة بورتو جروب.

وبموجب هذه الاتفاقيات، تقوم المصرية للاتصالات بتوصيل شبكات الاتصالات المتطورة داخل المشروعات المملوكة للمجموعتين بما يؤهلهما لاستقبال أحدث التقنيات الرقمية، وتقديم حزمة متنوعة من الحلول وخدمات الاتصالات.وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات : “سعداء بتوقيع هذه

وبموجب هذه الاتفاقيات، تقوم المصرية للاتصالات بتوصيل شبكات الاتصالات المتطورة داخل المشروعات المملوكة للمجموعتين بما يؤهلهما لاستقبال أحدث التقنيات الرقمية، وتقديم حزمة متنوعة من الحلول وخدمات الاتصالات.



وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات : “سعداء بتوقيع هذه الاتفاقيات مع اثنين من كبرى الكيانات الرائدة في مجال التطوير العقاري. حيث تأتي تلك الشراكة استكمالا لسلسة الاتفاقيات التي وقعتها الشركة مع كبرى مطوري العقارات في مصر بما يؤكد على مدى ثقتهم في امكانيات وخبرات المصرية للاتصالات. ترتكز رؤية واستراتيجية المصرية للاتصالات على تقديم أحدث التقنيات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعملائها اعتمادا على البنية التحتية الضخمة والمتطورة التي تمتلكها المصرية للاتصالات، وتقديم قيمة مضافة مبتكرة لضمان توفير مستوى جديد لخدمات الاتصالات يتواكب مع احتياجات عملائنا. ونتطلع عبر هذه الشراكة الاستراتيجية إلى إحداث إضافة حقيقية لخدمات الاتصالات داخل مشروعات عامر جروب وبورتو جروب”.



وقال الدكتور هشام عرفات رئيس مجلس إدارة مجموعة عامر جروب: “شركة عامر جروب تعد واحدة من كبريات شركات الاستثمار العقاري في مصر والشرق الأوسط ، وأن توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع المصرية للاتصالات أكبر وأقدم مقدم لخدمات الاتصالات في مصر يأتي ضمن استراتيجية الشركة في شراكة الكيانات الإقتصادية الكبيرة لتقديم خدمات متميزة لعملاء عامر جروب .”



وأوضح الدكتور محمد السيد رئيس مجلس إدارة بورتو جروب: “إن المجموعة تضع في مقدمة أولوياتها توفير منظومة عقارية متكاملة نسعى دوما لتطويرها وتنميتها لتتماشى مع احتياجات ومتطلبات عملائنا وتوفير تجربة حياتية متميزة ومتكاملة لهم. ومن ثم، جاء اختيارنا لشركة المصرية للاتصالات لتكون المشغل الأمثل لتقديم حلول وخدمات الاتصالات داخل المشروعات المملوكة للمجموعة لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا .”



