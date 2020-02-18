سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الدولار يسجل تراجع جديد أمام الجنيه في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٠ م
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء قرشًا واحدًا من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في المصرف المتحد بواقع 3 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 15.68 جنيه للبيع، و15.58 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 15.69 جنيه للبيع، و15.59 جنيه للشراء، بينما استقر سعر الدولار في كل من البنك الأهلي وبنك مصر ليسجل نحو 15.71 جنيه للبيع، و15.61 جنيه للشراء.
وتراجع سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك التنمية الصناعية، وبنك مصر إيران، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء. فيما استقر سعر الدولار في كل من بنك إتش إس بي سي، وبنك الأسكندرية، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 15.69 جنيه للبيع، و15.59 جنيه للشراء. كما
اقرأ المزيد
Edu gate

وزيرا التعليم العالي والاتصالات يفتتحان معرض «إيديوجيت2020»

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الاثنين، معرض التعليم الدولي "إيديوجيت 2020" في نسخته السادسة، بحضور عدد من رؤساء الجامعات المصرية والعربية والدولية وعدد كبير من طلاب المدارس. وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الإقبال الشديد على الملتقى يعكس الجهد المبذول من قبل اللجنة المنظمة، مشيرا إلى أن هناك تعاون مشترك بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القيام بتحول رقمي للجامعات الحكومية لتصبح لديها بنية معلوماتية
بورصة (2)

مبيعات عربية وأجنبية تكبد البورصة 6.6 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.6 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية عربية وأجنبية وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 13636.93 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات الصغيرةوالمتوسطة "إي جي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 1.49 % ليصل إلى مستوى 1237.46نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة1.15% ليغلق عند مستوى 1358.65 نقطة.
عمرو طلعت

وزير الاتصالات يكشف أهداف تأسيس «مصر الرقمية للاستثمار»

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن شركة «مصر الرقمية» لا تستهدف الدخول مباشرة في منافسة مع شركات القطاع الخاص، أو حتى تنفيذ المشروعات المستهدفة للخدمات الرقمية بشكل مباشر. أضاف في كلمته خلال اللقاء الذي نظمته جمعية اتصال اليوم إن الغرض من إنشاء الشركة هو زيادة الموارد الذاتية للوزارة والتي يتم ضخها في النهاية في الخزانة العامة للدولة. شدد على أن الشركة سيكون دورها إشرافي فقط على تنفيذ المشروعات الحكومية في التحول الرقمي.

كيف يساهم قطاع البترول بـ27% من الدخل القومى؟

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يساهم حاليا بنحو 27% من الدخل القومي لمصر، والقطاع يمثل قاطرة للنمو الاقتصادي. وأشار وزير البترول فى تصريحات صحفية له، أن رؤية الوزارة واستراتيجيتها للتطوير والتحديث خلال السنوات الأربع الماضية اتت بثمارها وتحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز، ورفعت معدلات الانتاج وزادت حجم الاستثمارات وتم إنجاز العديد من المشروعات. وأضاف أن القطاع يعمل على نحو مواز في العديد من المشروعات الأخرى مثل التحول الرقمي وإعداد كوادر قيادية شابة والتي ستؤدي إلى فاعلية أكبر في العمل البترولي وتسريع وتيرته.
اقرأ المزيد من الأخبار
الدولار-الجنيه

الدولار ينخفض لأدنى مستوى أمام الجنيه ويفقد 5 قروش

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء نحو 5 قروش من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي بواقع 5 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 15.69 جنيه للبيع، و15.59 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في المصرف العربي الدولي بواقع 7 قروش ليسجل أيضا نحو 15.69 جنيه للبيع، و15.59 جنيه للشراء. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع 3 قروش ليسجل نحو 15.72 جنيه للبيع، و15.62 جنيه للشراء.
الدولار (2)

انخفاض جديد في سعر الدولار والأخضر يسجل 15.75 جنيه

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي قرشين من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، وبنك الأسكندرية بحوالي قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 15.75 جنيه للبيع، و15.65 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بحوالي قرشين ليسجل نحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.
دولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي قرشين من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، والمصرف العربي الدولي، وبنك التعمير والإسكان، وبنك مصر إيران ليسجل أقل سعر بنحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء. فيما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك المصري الخليجي ليسجل نحو 15.81 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء.
دولار

الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنوك ويفقد قرشين

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي قرشين من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة ليسجل نحو 15.83 جنيه للبيع، و15.73 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في المصرف المتحد ليسجل أقل سعر بنحو 15.81 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء، بينمل بلغ أعلى سعر للدولار في بنك المشرق ليسجل نحو 15.88 جنيه للبيع، و15.78 جنيه للشراء.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]