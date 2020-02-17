الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٩ م

سعر الدولار اليوم

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء قرشًا واحدًا من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في المصرف المتحد بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 15.68 جنيه للبيع، و15.58 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 15.69 جنيه للبيع، و15.59 جنيه للشراء، بينما استقر سعر الدولار في كل من البنك الأهلي وبنك مصر ليسجل نحو 15.71 جنيه للبيع، و15.61 جنيه للشراء.

وتراجع سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك التنمية الصناعية، وبنك مصر إيران، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء.فيما استقر سعر الدولار في كل من بنك إتش إس بي سي، وبنك الأسكندرية، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 15.69 جنيه للبيع، و15.59 جنيه للشراء.كما