غدا.. قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٣ م

انقطاع المياه - صورة أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، في بيان لها، اليوم الإثنين، عن أنه سيتم قطع المياه عن مناطق (امتداد رمسيس 1 و 2، عمارات المهمات، عمارات الجبل الأصفر، وزارة المالية، جامعة الأزهر، الماسة، وزارة الدفاع )، وضعف المياه بمناطق (محطة الدمرداش، سكة الوايلي، منشية الصدر، شارع القائد، دير الملاك)، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة صباح غد الثلاثاء وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم، نظرا لتخفيض الضغوط لـ2 عداية قطر 800 مم، أعلى نفق المترو القديم بجوار وزارة الدفاع بالخليفة المأمون.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة توفيرها سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رقم 125.فيما، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في بيان لها، اليوم، عن قطع المياه