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غدا.. قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٣ م
انقطاع المياه - صورة أرشيفية
انقطاع المياه - صورة أرشيفية
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، في بيان لها، اليوم الإثنين، عن أنه سيتم قطع المياه عن مناطق (امتداد رمسيس 1 و 2، عمارات المهمات، عمارات الجبل الأصفر، وزارة المالية، جامعة الأزهر، الماسة، وزارة الدفاع )، وضعف المياه بمناطق (محطة الدمرداش، سكة الوايلي، منشية الصدر، شارع القائد، دير الملاك)، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة صباح غد الثلاثاء وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم، نظرا لتخفيض الضغوط لـ2 عداية قطر 800 مم، أعلى نفق المترو القديم بجوار وزارة الدفاع بالخليفة المأمون.
وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة توفيرها سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رقم 125.فيما، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في بيان لها، اليوم، عن قطع المياه
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هالة- زايد

الصحة: لا إصابات بـ«كورونا» بين العائدين من «ووهان»

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن جميع المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية يتمتعون بصحة جيدة واستقرار حالتهم الصحية العامة، وسوف يعودون لمنازلهم، موضحة أنه لم يتم الكشف عن إصابة أي منهم بفيروس كورونا، جاء ذلك في تصريحات لها، اليوم الإثنين، بمقر فندق الحجر الصحي بمطروح، خلال متابعتها لإجراءات فض معسكر الحجر الصحي للعائدين من ووهان الصينية، بالتزامن مع انتهاء فترة حضانة المرض المقررة من 10 إلى 14 يوما، والاطمئنان على جميع المتواجدين بالمعسكر.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (5)

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا.. وأمطار غزيرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة على أن تكون الرياح معتدلة وذلك في القاهرة الكبرى، أما الوجه البحري فيشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة وتكون الرياح معتدلة، فيما بالنسبة إلى السواحل الشمالية الغربية فتشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا وتكون الرياح معتدلة.
انقطاع-مياه

قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة لمدة 4 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في بيان لها، اليوم الإثنين، عن قطع المياه عن 4 مناطق، هي: "حي الوراق، وحي شمال الجيزة، وحي العجوزة، وحي بولاق الدكرور" وذلك اعتبارا من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل اليوم، وحتى الساعة الرابعة فجر غد الثلاثاء، وذلك لمدة 4 ساعات، مرجعة الانقطاع لتنفيذ الشركة بأعمال صيانة بمحطة مياه إمبابة ضمن برنامج العمرات السنوية. وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء: نقلة نوعية في ملف النظافة بالمحافظات

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية أن يشعر المواطن في المحافظات المختلفة بنقلة نوعية في ملف النظافة، مشيرا إلى أن الدولة وفرت الإمكانات اللازمة، وكذا التمويل، وسنتابع مراحل التنفيذ المختلفة حتى يحدث تحسن ملحوظ فى ملف النظافة، جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه مدبولي، لمتابعة الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، بحضور الدكتور محمد العصار وزير الانتاج الحربى، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اللواء محمد مرسي مدير عام بالهيئة العربية للتصنيع.
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انقطاع-مياه

قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة لمدة 4 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في بيان لها، اليوم الإثنين، عن قطع المياه عن 4 مناطق، هي: "حي الوراق، وحي شمال الجيزة، وحي العجوزة، وحي بولاق الدكرور" وذلك اعتبارا من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل اليوم، وحتى الساعة الرابعة فجر غد الثلاثاء، وذلك لمدة 4 ساعات، مرجعة الانقطاع لتنفيذ الشركة بأعمال صيانة بمحطة مياه إمبابة ضمن برنامج العمرات السنوية. وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.
انقطاع-مياه

غدًا.. قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة 22 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، انقطاع المياه عن مناطق " ميت فارس – ميت شماس – المنوات - طموه"، اعتبارا من الساعة الثامنة صباح غد السبت وحتى الساعة السادسة صباح الأحد المقبل. وقالت الشركة إن قطع المياه نظرًا لقيام الشركة بأعمال الاحلال والتجديد لخط بطول 250 مترا قطر 500 ملي بمنطقة المنوات التابعة لمركز ومدينة أبو النمرس.
وزير- النقل- فى -جولة -مفاجئة -بقطار -أبو قير- بالإسكندرية (2)

وزير النقل: تركيب بوابات إلكترونية في 4 محطات سكة حديد

تفقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، يرافقه رئيس هيئة السكك الحديدية محطة مصر بالقاهرة، حيث تفقد الساحة الخارجية وشبابيك التذاكر واطمئن على تقديم كافة التسهيلات للركاب بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني.
انقطاع-مياه

غدا.. انقطاع المياه 12 ساعة عن 5 مناطق بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة،، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن انقطاع المياه عن مناطق (عين شمس الشرقية، منطقة عرب الجسر، شارع عزيز المصرى ومتفرعاتة، منطقة عزبة النخل الشرقية، منطقة الهايكستب)، نظرا لقيامها بتحويل مسار خط المياه قطر 1000 م3 بشارع فريد سميكة ضمن أعمال تطوير كبارى مصر الجديدة، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباح غد الأربعاء وحتى الساعة التاسعة مساء نفس اليوم، وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
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