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لمحاربة كورونا.. الصين تعتمد على علاج من 3 آلاف سنة

تحرير:إسراء سليمان ١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٠ ص
فيروس الكورونا
فيروس الكورونا
الكورونا مازالت تهدد العالم، فبلغت عدد الوفيات حتى الآن 1771 حالة، و70 ألف مصاب حول العالم، من الواضح أن على وزارة الصحة الاعتراف بأنه وباء، وعند التحدث عن العلاج، تحاول الصين جاهدة البحث عن حلول سريعة، على سبيل المثال بناء مستشفيات، واتباع قواعد الحجر الصحي، ولكن لم يتم الكشف بشكل صريح، عن مصل مناسب للتخلص من الفيروس نهائيًا، وآخر ما جاءت به الصين، قرر الأطباء تجربة العلاج الصيني التقليدي، الذي يرجع إلى 3000 سنة، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
أودي فيروس الكورونا الجديد بحياة العديد من الأشخاص حول العالم، مما أدى إلى إطلاق أكثر من 80 تجربة سريرية للعثور على علاج للفيروس القاتل، وأثناء هذه المحاولات، التي تتضمن العلاج بالخلايا الجذعية إلى عقاقير فيروس نقص المناعة البشرية، لجأت الصين إلى العلاج التقليدي، الذي يرجع إلى 3 آلاف سنة، وهو مزيج من
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فوائد الخياطة

لو حاسة باكتئاب وقلق.. ابدأي بتعلم الخياطة

الاكتئاب والقلق والتوتر من أكثر الأشياء المزعجة، التي أصبحنا نواجهها كل يوم، وإذا لم يتم التعامل معها بشكل سليم، من المحتمل أن يتسلل إليك شعورًا بالانتحار، للتخلص من الأعباء وضغوطات الحياة، لذا عليك بالبحث عن أشياء ممتعة، تمنحك الطاقة والشغف، لتصبح قادرًا على التحمل، وبالنسة للدراسات والأبحاث، قال الخبراء أن الحياكة تساعد على التخلص من الشعور بالاكتئاب والقلق، كما أنها تساعد في التقليل من الألم المزمن، والأمراض العقلية مثل الخرف، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
صعود السلم

للحصول على الطاقة.. استبدل القهوة بصعود السلالم

تتزايد الأعمال كل يوم، ومع ضغوط الحياة الاقتصادية ومشاغل الحياة، يصعب علينا التحمل، ونصبح غير قادرين على التعامل مع عقبات الحياة، وبالتالي نلجأ إلى تناول مشروبات منبهة تساعدنا على التركيز والحصول على الطاقة، ومنها: القهوة والمشروبات الغازية، لكن الإفراط في تناول مثل تلك المشروبات ينتج عنه بعض من الآثار السلبية، لذا يقول الباحثون إن صعود السلالم يساعد أكثر من أي شيء آخر في الحصول على الطاقة، وبالتالي توقف في الحال عن تناول القهوة، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
القرنفل (1)

القرنفل.. من بشرة صحية إلى الوقاية من السرطان

العلاجات المنزلية أصبحت من أكثر الطرق الفعالة، للتخلص من الآلام التي تواجهنا كل يوم، على سبيل المثال تناول الماء بالكركم على الريق، يساعد على محاربة السرطان، ومضاد قوي للالتهابات أيضًا، ومفيدة بشكل كبير لصحة الكبد، كما أن القرفة والزنجبيل والتوابل الأخرى لها فوائد متتعددة، وبالنسبة للقرنفل، فيعمل على الوقاية من نمو الأورام، والتعزيز من الجهاز المناعي وعملية الهضم، وغيرها من الفوائد، التي تساعد في فقدان الوزن، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
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فيروس-كورونا (3)

كورونا ينتشر.. هل يحارب دواء «ريمسيفير» الفيروس؟

منذ أيام قليلة، هاجم فيروس الكورونا الصين، وخاصة مدينة ووهان، مما أدى إلى إصابة العشرات من الأشخاص، وحتى الآن أسفر عن موت 425 شخصًا حول العالم، يقول البعض إن ظهور هذا الفيروس يرجع إلى تناول المأكولات الحيوانية والبحرية كالخفافيش، ولكن لا يهم الآن الأسباب، فالمرض ينتشر بسرعة البرق، وأصبحت مدينة ووهان مصدر الوباء، الأمر الذي جعل الحكومة تمنع دخول أو خروج أحد منها، يحاول الباحثون الآن البحث عن مصل مضاد للمرض، وتم التوصل إلى علاج تجريبي، ولكن لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي، وذلك نقلا عن "theverge".
الارز

غني بالألياف والبروتين.. الأرز البني صحي عن الأبيض

توجد في كل بلد عربي أطباق رئيسة تميزه، على سبيل المثال "الكشري" من أكثر الوجبات التي تميز مصر، وبالنسبة للسعودية، فالكبسة والأرز الماندي في مقدمة قائمة الطعام، وليس ذلك فقط، بل تعتبر التبولة من المكونات الأساسية في لبنان، وعند الحديث عن الأرز، ستجد أنه ركن أساسي في جميع البلاد حول العالم، ويوجد منه نوعان: الأرز الأبيض والبني، لا يعرف العديد من الأشخاص أيهما أكثر صحة، ويحتوي على معدلات عالية من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، وذلك نقلا عن "boldsky".
نظام نباتي

تناول أطعمة نباتية تجنبك التهاب المسالك البولية

من أكثر العادات الصحية اتباع نظام نباتي صحي غني بالعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، كما يساعد في فقدان الوزن بشكل سريع، والحفاظ على الجسم من الأمراض، وخاصة مرض السمنة والسكري، لذا ينصح بتناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، إضافة إلى البقوليات والحبوب الكاملة والبذور والمكسرات والتوابل والأعشاب كالريحان والفلفل الأسود والروزماري، وأخر ما جاءت به الدراسات أن النظام الغذائي النباتي يحمي من عدوى الجهاز البولي على المدى البعيد، وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "timesofindia".
نزلات البرد

متى يجب الذهاب للعمل بعد تعرضك لنزلة برد؟

نزلات البرد والأنفلونزا أكثر انتشارًا في ليال الشتاء الباردة، لذا تَناول الفواكه الحمضية مثل البرتقال واليوسفي من الأشياء الهامة، لأن كل منهما غني بفيتامين C، الذي يعمل كمضاد قوي للأكسدة، مع أخذ قسط من الراحة، لعدم حدوث مضاعفات طبية، تصل إلى الالتهاب الرئوي أو النزلة الشعبية، كما يجب عدم الذهاب للعمل، تقول الدراسات أنه يجب الابتعاد عن بيئة العمل، للتعافي تمامًا من نزلات البرد، وحتى لا تتسبب في عدوى للزملاء، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
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