لمحاربة كورونا.. الصين تعتمد على علاج من 3 آلاف سنة

تحرير:إسراء سليمان ١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٠ ص

فيروس الكورونا

الكورونا مازالت تهدد العالم، فبلغت عدد الوفيات حتى الآن 1771 حالة، و70 ألف مصاب حول العالم، من الواضح أن على وزارة الصحة الاعتراف بأنه وباء، وعند التحدث عن العلاج، تحاول الصين جاهدة البحث عن حلول سريعة، على سبيل المثال بناء مستشفيات، واتباع قواعد الحجر الصحي، ولكن لم يتم الكشف بشكل صريح، عن مصل مناسب للتخلص من الفيروس نهائيًا، وآخر ما جاءت به الصين، قرر الأطباء تجربة العلاج الصيني التقليدي، الذي يرجع إلى 3000 سنة، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".

أودي فيروس الكورونا الجديد بحياة العديد من الأشخاص حول العالم، مما أدى إلى إطلاق أكثر من 80 تجربة سريرية للعثور على علاج للفيروس القاتل، وأثناء هذه المحاولات، التي تتضمن العلاج بالخلايا الجذعية إلى عقاقير فيروس نقص المناعة البشرية، لجأت الصين إلى العلاج التقليدي، الذي يرجع إلى 3 آلاف سنة، وهو مزيج من