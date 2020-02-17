رياضة

الأهلي يسافر إلى الإمارات لخوض السوبر

١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٦ م
الأهلي
الأهلي
توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري رنيه فايلر، إلى الإمارات، استعدادًا لمواجهة الزمالك فى مباراة السوبر المصري، المقرر إقامتها يوم الخميس القادم، على ملعب استاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى. وشهدت بعثة الأهلى حفاوة كبيرة من قبل العاملين والمترددين على مطار القاهرة الدولي، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معهم، ومن المقرر أن تصل بعثة الفريق إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبى، في الثامنة والنصف مساء اليوم الإثنين.
وكان أول من وصل المطار، جونيور أجاي، وليد سليمان، رامى ربيعة، عمرو السولية، على معلول، أيمن أشرف، ويترأس البعثة خالد الدرندلى أمين الصندوق، فيما اعتذر محمود الخطيب رئيس النادى عن السفر لحضور المباراة بسبب سفره إلى فرنسا فى رحلة علاجية خلال توقيت تواجد الأهلى بالإمارات. وأعلن رينيه فايلر، المدير الفني
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رمضان صبحي - الأهلي - الزمالك

مجلس أبوظبي: نرحب بالقطبين.. وانتظروا المفاجآت

أكد سهيل العريفي مدير إدارة الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، أنه سعيد بوصول فريقي الأهلي والزمالك للإمارات لخوض لقاء السوبر المصري، المقرر إقامته يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات. وقال مدير إدارة الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي في تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت الفضائية: "التحضيرات للسوبر المصري تسير على ما يرام، الجميع ينتظر هذه المباراة، ونحن نتحدث ونتواصل مع أصدقائنا في مصر دائماً، ولدينا سعادة كبيرة لوجود فريقي الأهلي والزمالك في الإمارات".
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كرة خاصة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر

تسلم اتحاد الكرة، اليوم الإثنين، "كرة" تم إنتاجها خصيصا لمباراة السوبر المصري التي ستجمع بين الأهلي والزمالك في العشرين من فبراير الجاري على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي، وبحسب بيان رسمي من الجبلاية فإن الكرة مُصنعة من شركة puma العالمية، ومن المقرر أن يتسلم اليوم طرفا مباراة السوبر النسخ الخاصة بكل منهما من كرة البطولة. وأكد محمد فضل عضو لجنة إدارة الاتحاد المشرف على السوبر، أن كرة مباراة السوبر هي نفسها التي تستخدم في مباريات الدوري الإسباني، وقد طُبع على كرة المباراة شعارات ناديي الأهلي والزمالك وبطولة السوبر.
سيد-عبد-الحفيظ

سيد عبد الحفيظ: مدرسة الأهلي لا تُخطئ في أحد

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، ما تعلمه من البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، وما قام به محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، علمًا بأن الأحمر يستعد لملاقاة الزمالك في مدينة أبوظبي الإماراتية يوم الخميس على لقب كأس السوبر المصري. وصرح سيد عبد الحفيظ: "ما نشره إكرامي على تويتر لم يكن لدي علم به، هناك أولويات ومراحل، بالطبع نحن في عصر احتراف، لكن كان يجب أن نجلس ونوضح موقفنا من مسألة عدم الحديث عن التجديد ولماذا قمنا باختيار شهر مارس".
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أحمد-مرتضى-منصور

أحمد مرتضى يكشف حقيقة إلغاء مباراة السوبر المصري

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أبلغه بإقامة مباراة السوبر المصري أمام نظيره الأهلي في موعدها. وكتب أحمد مرتضى، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، قائلا: "تواصلت مع الكابتن محمد فضل، وأبلغني أن مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي ستقام في موعدها في دولة الإمارات الشقيقة إن شاء الله". وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن إمكانية إلغاء إقامة المباراة بسبب خلافات خاصة بالرعاية والإعلانات.
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الأهلي يوضح آخر مستجدات إصابة رمضان صبحي

كشف النادي الأهلي عن مستجدات حالة إصابة رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وحسب الموقع الرسمي للقلعة الحمراء، فإن حالة اللاعب تحسنت واقتربت جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة. ويخضع رمضان صبحي لفحص طبي جديد عقب مباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، من أجل الاطمئنان على جاهزيته للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية. وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، قد أكد أن رمضان صبحي سيكون جاهزًا في موعد أقصاه الثالث عشر من فبراير الجاري.
بيتسو- موسيماني -مدرب- صن- داونز

مدرب صن داونز عن مواجهة الأهلي: نتيجة الخمسة لن تتكرر

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، أن فريقه قادر على الفوز على الأهلي، في ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، مطالبًا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بتطبيق تقنية الفيديو الـ"VAR" بداية من نصف نهائي المسابقة القارية. وتحدث موسيماني، في تصريحات نشرتها صحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية، اليوم الجمعة، قائلًا: "كل مدرب يؤمن بقدرة فريقه على الفوز بالمباراة، لكن إذا تحدثنا عن مباراة 5-0 الشهيرة، فالأمر مختلف ولن تكون مواجهة هذا العام شبيهة بها، نستطيع أن نهزم الأهلي مجددا، لكن ليس 5-0، هذه نتيجة تحدث في العمر مرة واحدة".
الزمالك -ومازيمبي‎ (4)

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة وادي دجلة

أعلن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون،‎ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة نظيره وادي دجلة، مساء غدً الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. ويدخل فريق الزمالك اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 24 نقطة، بفارق نقطة عن الاتحاد السكندري، صاحب المركز الثالث، علمًا أن الأخير لبع مباراتين أكثر، في المقابل يحتل وادي دجلة المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.
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