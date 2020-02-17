الأهلي يسافر إلى الإمارات لخوض السوبر
١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٦ م
الأهلي
توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري رنيه فايلر، إلى الإمارات، استعدادًا لمواجهة الزمالك فى مباراة السوبر المصري، المقرر إقامتها يوم الخميس القادم، على ملعب استاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى.
وشهدت بعثة الأهلى حفاوة كبيرة من قبل العاملين والمترددين على مطار القاهرة الدولي، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معهم، ومن المقرر أن تصل بعثة الفريق إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبى، في الثامنة والنصف مساء اليوم الإثنين.
وكان أول من وصل المطار، جونيور أجاي، وليد سليمان، رامى ربيعة، عمرو السولية، على معلول، أيمن أشرف، ويترأس البعثة خالد الدرندلى أمين الصندوق، فيما اعتذر محمود الخطيب رئيس النادى عن السفر لحضور المباراة بسبب سفره إلى فرنسا فى رحلة علاجية خلال توقيت تواجد الأهلى بالإمارات.
وأعلن رينيه فايلر، المدير الفني
وكان أول من وصل المطار، جونيور أجاي، وليد سليمان، رامى ربيعة، عمرو السولية، على معلول، أيمن أشرف، ويترأس البعثة خالد الدرندلى أمين الصندوق، فيما اعتذر محمود الخطيب رئيس النادى عن السفر لحضور المباراة بسبب سفره إلى فرنسا فى رحلة علاجية خلال توقيت تواجد الأهلى بالإمارات.
وأعلن رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، قائمة اللاعبين التي ترافق بعثة الفريق، وضمت القائمة كلا من: «شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي – رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي – محمد هاني – أيمن أشرف – علي معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايي – رمضان صبحي – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجي – محمود وحيد – أحمد الشيخ».