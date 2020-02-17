سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بعد تعثر حكومة الفخفاخ.. هل تشهد تونس انتخابات مبكرة؟

بعد إعلان حركة "النهضة" عدم منحها الثقة لحكومة الفخفاخ، وعدم إشراك الأخير حزب قلب تونس، تدخل تونس في مرحلة جديدة من الصراع السياسي حول الاستحواذ على السلطة التنفيذية
تحرير:وفاء بسيوني ١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٢ م
رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ
رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ
يبدو أن تونس على موعد مع انتخابات برلمانية مبكرة نتيجة تعثر تشكيل الحكومة الجديدة، فبعد أن فشل الحبيب الجملي، الذي كلفه الرئيس التونسي قيس سعيد بتشكيل الحكومة خلال نوفمبر الماضي، في نيل ثقة البرلمان بعد شهرين من المفاوضات، نجد أن رئيس الحكومة الجديد إلياس الفخفاخ ربما يواجه نفس المصير في نيل ثقة البرلمان نتيجة تعثر المفاوضات حول تشكيل الحكومة. والسبت عرض الفخفاخ في كلمة له عقب لقائه الرئيس قيس سعيد، حكومته المقترحة والمكونة من أحزاب حركة النهضة والتيار الديمقراطي و"حركة الشعب" و"حركة تحيا تونس" وعدد من الوزراء المستقلين.
إلا أن حزب حركة النهضة استبق ذلك بسحب مرشحيه من الوزراء بسبب خلافات حول مشاركة حزب "قلب تونس" الذي يرأسه رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي، الذي استبعده الفخفاخ من المفاوضات. شبح الفشل ورغم قرار انسحاب "النهضة"، طرح الفخفاخ تشكيل حكومته أمام الرأي العام والتي حصلت فيها النهضة على 6 حقائب وزارية باعتبارها
اقرأ المزيد
نتنياهو

بدء تنفيذ رحلات تجارية إسرائيلية عبر أجواء السودان

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن بدء الطيران الإسرائيلي تنفيذ رحلات تجارية عبر أجواء السودان، قائلًا في كلمة ألقاها أمام زعماء للجالية اليهودية الأمريكية: «نبحث الآن التطبيع السريع. عبرت يوم أمس أول طائرة إسرائيلية المجال الجوي السوداني»، مضيفا أن فترة الرحلات المتجهة من إسرائيل إلى أمريكا الجنوبية ستتقلص بذلك بواقع 3 ساعات. وقال عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الجمعة الماضية، إن لقاءه مع نتنياهو في أوغندا، يأتي في إطار «بحث السودان عن مصالحه الوطنية والأمنية».
الحوثيون

اليمن: مقتل 18 حوثيًا في مواجهات على حدود السعودية

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، مقتل 18 عنصرا من جماعة أنصار الله الحوثيين، في مواجهات بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية، إذ قال مصدر عسكري، إن «مجاميع من الحوثيين نفذت هجوما حاولت خلاله التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في سلسلة جبال جرشب مديرية الغيل جنوب غربي الجوف»، مضييفًا: «صد الجيش اليمني الهجوم، وأوقع أكثر من 18 قتيلا من الحوثيين وجرحى آخرين»، مشيرًا إلى أن طيران التحالف العربي شن غارات دقيقة استهدفت تجمعات للحوثيين ومخزن سلاح وآليات قتالية في جبهات الغيل والمحزمات وجرشب، أدت إلى إلحاق خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
السفارة-الامريكية-في-بغداد (1)

هل يتصاعد النزاع الأمريكي الإيراني في العراق؟

لا تزال المنطقة الخضراء في العراق في مرمى نيران الصواريخ بعد الهجوم الذي وقع فجر اليوم الأحد، حيث استهدفت 3 صواريخ محيط السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء. وسمعت الانفجارات الأولى قرب السفارة الأمريكية، تبعها تحليق مكثف للطائرات في أجواء المدينة ، وتتعرض السفارة الأمريكية الواقعة ضمن المنطقة الخضراء لهجمات صاروخية متكررة، دون أن تتبناها أية جهة. ويعتبر هذا الهجوم السادس الذي يستهدف مقر السفارة منذ مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير الماضي.
مصارعة نسائية

أول نزال مصارعة نسائي على لقب «سماك داون» في السعودية

ذكرت العديد من المواقع الخاصة بأخبار المصارعة، أن شركة "WWE" الأمريكية، ستقيم أول نزال مصارعة نسائي على لقب "سماك داون" للسيدات، وذلك في عرض "سوبر شوداون"، المقام الخميس 27 فبراير الجاري، حسبما ذكرت "سبوتنيك".
اقرأ المزيد من الأخبار
الرئيس التونسي ورئيس الحكومة

رسميا.. الفخفاخ يُعلن تشكيل الحكومة التونسية

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ، مساء اليوم السبت، تشكيلة الحكومة الجديدة، إذ ضم التشكيل: «ثريا الجريبي الخميري، وزيرة للعدل، و هشام المشيشي، وزيرًا للداخلية، نور الدين الري، وزيرًا للخارجية، وغازي الشواشي وزيرا لأملاك الدولة، وعماد الحمامي، وزيرًا للنقل، وأنور معروف، وزيرًا للشؤون المحلية، ومنحب مرزوق وزيرًا للطاقة، ومحمد علي التومي وزيرًا للسياحة، وتولى محمد المسيليتني وزارة التجارة، والبيئة لشكري بلحسن، ولبنى الجريبي للاتصال، ومنصف السلستي للإسكان، أسامة الخريجي وزيرً الفلاحة، وصالح بن يوسف وزيرًا للصناعة.
الرئيس التونسي ورئيس الحكومة

حركة النهضة التونسية تعلن انسحابها من تشكيلة الحكومة

أعلنت حركة النهضة، اليوم السبت، انسحابها من تركيبة الحكومة التونسية المقترحة، التي كُلف إلياس الفخفاخ بتشكيلها، إذ قالت النهضة: «تقرر عدم المشاركة في الحكومة المقترحة وعدم منحها الثقة في مجلس النواب»، مضيفه: «أمام إصرار الرئيس المكلف على رفض مطلب الحركة في إقامة حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدا فإن حركة النهضة تعلن إنسحابها من التشكيلة المقترحة ولا تمنحها الثقة». وكان بيان الرئاسة التونسية أفاد مساء أمس، بإرجاء الإعلان عن التشكيلة الحكومية، إلى اليوم، قائلة: «استقبل قيس سعيد مساء أمس بقصر قرطاج إلياس الفخفاخ»، وفقًا لسكاي نيوز.
قيس سعيد

تونس: حل الأزمة الليبية سياسيًا على قائمة أولوياتنا

أكدت تونس، عزمها الارتقاء بعلاقاتها التاريخية مع كافة دول القارة الإفريقية في جميع المجالات، تكريسًا لعمقها الأفريقي ووعيًا منها بقدرة قارة أفريقيا على كسب رهانات التنمية وتحقيق الرقي والازدهار. جاء ذلك في كلمة الدولة التونسية، اليوم الإثنين، خلال الجلسة العامة للدورة 33 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المنعقدة في أديس أبابا، والتي ألقاها كاتب الدولة التونسي المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية صبري باش طبجي.
الفخاخ مع الرئيس قيس سعيد

«الفخفاخ».. من المالية لرئاسة الحكومة التونسية

من بين 20 اسمًا لرئاسة الحكومة التونسية وخلافة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، وقع الاختيار في النهاية على وزير المالية السابق إلياس الفخفاخ المقترح من حزبي "تحيا تونس" و"التيار الديمقراطي"، بعد أن فاجأ الرئيس التونسي قيس سعيد، مواطنيه والدوائر السياسية في بلاده بتكليف الفخفاخ رسميًّا مساء الإثنين بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أيام من سقوط حكومة الحبيب الجملي بعد فشله في نيل ثقة البرلمان. ويواجه رئيس الوزراء الجديد العديد من التحديات لإخراج البلاد من أزمة اقتصادية مستمرة؛ نظرا للوضع المتردي، والاستجابة للمطالب الاجتماعية المتزايدة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]