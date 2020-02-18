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كوب من الشاي الأخضر يحمي من مرض الكبد الدهني

تحرير:إسراء سليمان ١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٠ م
فوائد الشاي الأخضر
فوائد الشاي الأخضر
توجد العديد من الأبحاث والدراسات، التي توضح أهمية الشاي الأخضر، وتحدثنا مسبقًا عن الفوائد الصحية والعلاجية، عند تناول كوب منه في الصباح، على سبيل المثال يخفض مستوى الكوليسترول الضار بالجسم، ويحمي من الإصابة بمرض السكري، ويحافظ على الشرايين والأوعية الدموية، ويضبط معدلات ضغط الدم بالجسم، وآخر ما جاءت به الدراسات أنه يعمل بفاعلية كبيرة في التقليل من دهون الكبد، بنسبة تصل إلى 75%، لذا عليك بادراجه في نظامك الغذائي، وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "timesofindia".
في السنوات القليلة الماضية، يوجد ارتفاع غير مسبوق في الأمراض المرتبطة بالكبد، وخاصة مرض الكبد الدهني، ولكن الأطباء ينصحون دائمًا بتغيير النظام الغذائي وممارسة الرياضة بانتظام، و وضحت آخر الدراسات أن تناول الشاي الأخضر بدلًا من المشروبات الغنية بالسعرات الحرراية، يساعد في الوقاية بشكل كبير. أجريت الدراسة
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عايز-تقاوم-الأمراض--تسلّح-بالبطاطا

لمرضى السكري.. البطاطا طعام صحي ولكن!

يعتبر السكري من الأمراض المزمنة، التي يجب التعايش معها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي، لذا ينصح خبراء التغذية بتناول أطعمة منخفضة السكريات. على سبيل المثال اللحوم والخضراوات غير النشوية -البنجر والقرنبيط والكرفس والخيار والباذنجان والكرنب واللفت والخس والفجل والمشروم والطماطم- إضافة إلى منتجات الألبان والمكسرات والزيوت، على سبيل المثال زيت الزيتون وزيت جوز الهند، ولكن هل تعتبر البطاطا طعاما صحيا لمرضى السكري؟، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".
فواكه تساعد على فقدان الوزن

التفاح وفوايده| 5 طرق لإدراجه في نظامك الغذائي

الفواكه بشكل عام غنية بالعناصر الغذائية الهامة، التي يحتاجها الجسم، كما تساعد على فقدان سريع للوزن، وتضمن لك عملية هضم صحية، بجانب الوقاية من الأمراض السرطانية، وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، والتقليل من خطر تكون الحصوات داخل الكلى، وبالنسبة للتفاح، فيعتبر من أهم الفواكه، التي يجب استهلاكها بانتظام، وإذا كنت تشعر بالملل، يمكنك ادراجه في نظامك الغذائي، على سبيل المثال أضف التفاح إلى الشوفان، كما أن الزبادي بالتفاح خيار مثالي، وذلك نقلًا عن موقع "boldsky".
الأمراض-التي-يؤثر-عليها-التدخين

4 ثمار تساعدك على تنظيف جسمك من النيكوتين

التدخين يعتبر أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بالأمراض والموت حول العالم، بجانب اتباع أسلوب حياة غير صحي، وبالرغم من أن المدخنين يعلمون جيدًا الأضرار الناتجة عن الإفراط فيه، إلا أن النيكوتين الموجود بالسجائر، يولد رغبة شديدة، للاستمرار في التدخين، تفوق قدرتك في التغلب على السجائر، لكن ما العمل؟ يقول خبراء التغذية، إنه يوجد العديد من الثمار الصحية، التي تساعد على طرد النيكوتين من الجسم، على سبيل المثال: البرتقال والزنجبيل والجزر والليمون، وذلك نقلًا عن "boldsky".
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الارز

غني بالألياف والبروتين.. الأرز البني صحي عن الأبيض

توجد في كل بلد عربي أطباق رئيسة تميزه، على سبيل المثال "الكشري" من أكثر الوجبات التي تميز مصر، وبالنسبة للسعودية، فالكبسة والأرز الماندي في مقدمة قائمة الطعام، وليس ذلك فقط، بل تعتبر التبولة من المكونات الأساسية في لبنان، وعند الحديث عن الأرز، ستجد أنه ركن أساسي في جميع البلاد حول العالم، ويوجد منه نوعان: الأرز الأبيض والبني، لا يعرف العديد من الأشخاص أيهما أكثر صحة، ويحتوي على معدلات عالية من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، وذلك نقلا عن "boldsky".
نظام نباتي

تناول أطعمة نباتية تجنبك التهاب المسالك البولية

من أكثر العادات الصحية اتباع نظام نباتي صحي غني بالعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، كما يساعد في فقدان الوزن بشكل سريع، والحفاظ على الجسم من الأمراض، وخاصة مرض السمنة والسكري، لذا ينصح بتناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، إضافة إلى البقوليات والحبوب الكاملة والبذور والمكسرات والتوابل والأعشاب كالريحان والفلفل الأسود والروزماري، وأخر ما جاءت به الدراسات أن النظام الغذائي النباتي يحمي من عدوى الجهاز البولي على المدى البعيد، وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "timesofindia".
نزلات البرد

متى يجب الذهاب للعمل بعد تعرضك لنزلة برد؟

نزلات البرد والأنفلونزا أكثر انتشارًا في ليال الشتاء الباردة، لذا تَناول الفواكه الحمضية مثل البرتقال واليوسفي من الأشياء الهامة، لأن كل منهما غني بفيتامين C، الذي يعمل كمضاد قوي للأكسدة، مع أخذ قسط من الراحة، لعدم حدوث مضاعفات طبية، تصل إلى الالتهاب الرئوي أو النزلة الشعبية، كما يجب عدم الذهاب للعمل، تقول الدراسات أنه يجب الابتعاد عن بيئة العمل، للتعافي تمامًا من نزلات البرد، وحتى لا تتسبب في عدوى للزملاء، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
المرأة الحامل

سبانخ وسلمون| أطعمة تناوليها في الربع الأول من الحمل

تحتاج المرأة الحامل إلى اتباع نظام غذائي صحي، غني بالعناصر الغذائية الهامة وخاصة في الشهور الأولى، للحفاظ على صحة الجنين، وتوفير حماية من التعرض للتشوهات، وبالتالي يجب تناول أطعمة مثل البقوليات (الفاصوليا وفول الصويا والحمص والعدس)، كما أن السبانخ والسلمون من الخيارات الصحية، و تلعب المنتجات واللحوم الحيوانية دور كبير في نمو الأجهزة العصبية، لاحتوائها على فيتامين B12 الذي يساعد في نمو النخاع، فتحتاج الحامل ما يقرب من 50 ميكروجرام يوميًا، نقلًا عن "boldsky".
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