كوب من الشاي الأخضر يحمي من مرض الكبد الدهني

تحرير:إسراء سليمان ١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٠ م

فوائد الشاي الأخضر

توجد العديد من الأبحاث والدراسات، التي توضح أهمية الشاي الأخضر، وتحدثنا مسبقًا عن الفوائد الصحية والعلاجية، عند تناول كوب منه في الصباح، على سبيل المثال يخفض مستوى الكوليسترول الضار بالجسم، ويحمي من الإصابة بمرض السكري، ويحافظ على الشرايين والأوعية الدموية، ويضبط معدلات ضغط الدم بالجسم، وآخر ما جاءت به الدراسات أنه يعمل بفاعلية كبيرة في التقليل من دهون الكبد، بنسبة تصل إلى 75%، لذا عليك بادراجه في نظامك الغذائي، وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "timesofindia".

في السنوات القليلة الماضية، يوجد ارتفاع غير مسبوق في الأمراض المرتبطة بالكبد، وخاصة مرض الكبد الدهني، ولكن الأطباء ينصحون دائمًا بتغيير النظام الغذائي وممارسة الرياضة بانتظام، و وضحت آخر الدراسات أن تناول الشاي الأخضر بدلًا من المشروبات الغنية بالسعرات الحرراية، يساعد في الوقاية بشكل كبير. أجريت الدراسة