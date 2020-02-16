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تطبيق الزواج المصري «هارمونيكا» يتحول إلى «هوايا»

تحرير:أحمد البرماوي ١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٠ م
تطبيق هارمونيكا
تطبيق هارمونيكا
أعلنت الشركة المالكة لتطبيق هارمونيكا لتتوافق بغرض الزواج المؤسس في القاهرة أنه تم تغيير اسم التطبيق ليصبح "هوايا". الاسم الجديد مستوحى من كلمة "هوى" التي تعني "الحب" باللغة العربية، وهو اسم يعبر عن القيم التي تمثلها علامة التطبيق التجارية وعن ارتباطها بالثقافة الإسلامية بشكل أفضل. تمت إعادة التسمية بعد إطلاق أحدث إصدار للتطبيق، والذي يقدم ميزات مبتكرة ومتعددة بما في ذلك خاصية التحقق عن طريق الصورة الشخصية (selfie)، وخيار إضافة وصي، وإمكانية جعل الصورة غير واضحة بالنسبة للإناث.
وقال سامح صالح، الرئيس التنفيذي لشركة هوايا: "إن قرارنا بإعادة تسمية التطبيق ليصبح باسم "هوايا" يعبر في حقيقة الأمر عن رسالتنا بشكل أكثر وضوحًا، ألا وهي مساعدة المستخدمين في العثور على شركاء حياتهم مع احترام القيم والثقافة والتوجهات الإسلامية. نحن سعداء بتقديم ميزات مبتكرة وجديدة لتحسين تجربة استخدام
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