تركي آل الشيخ يوجه رسالة لميدو بعد خلافه مع القيعي

تحرير:علي الزيني ١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٤:١٦ م

تركي آل الشيخ

نشب خلاف بين عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، وأحمد حسام ميدو لاعب الزمالك والمدير الفني السابق لمصر المقاصة، حول مصادر تمويل صفقات القلعة الحمراء، جاء ذلك خلا عبر قناة "أبو ظبي الرياضية"، عندما أكد القيعي أن الأهلي يدعم صفقاته من ميزانيته الخاصة وموارده بعد إتمام عقد رعاية ضخم بجانب وجود سياسة تسويقية مميزة. لكن ميدو تدخل وقاطع القيعي، وقال أن تركي آل الشيخ، ساهم في بعض صفقات الأهلي، موضحًا أنه نجح في إعادة عبد الله السعيد إلى الأهلي بعد توقيعه للزمالك، بخلاف صفقة صلاح محسن، التي تحمل تكاليفها بالكامل.

وواصل ميدو حديثه، قائلًا:" لا يوجد فريق مصري يعتمد على موارده فقط، بدليل أن الزمالك نال دعم آل الشيخ في ضم لاعبين كبار بقيمة التونسي فرجاني ساسي ومن قبله حمدي النقاز، والمدرب السويسري كريستيان جروس". ورد القيعى على ميدو قائلًا:"سنرسل لك ميزانية الأهلي للإطلاع عليها"، لكن ميدو رد منفعلاً "لا أحتاج لقراءة