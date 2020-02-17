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مقتل وإصابة 10 أشخاص إثر انفجار قنبلة بإقليم باكستاني

١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٨ م
انفجار
انفجار
قتل ثلاثة أشخاص وأصيب سبعة آخرون، إثر انفجار قنبلة خلال تظاهرة داعمة لجماعة متشددة في مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان غرب باكستان. وذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الإثنين، أن الشرطة قامت بتطويق موقع الانفجار وفتح التحقيقات في الحادثة، ولفت إلى أنه من بين قتلى الانفجار ضباط شرطة. وأوضحت "جيو نيوز"، أنه تم نقل المصابين وجثامين الضحايا إلى المستشفى الأهلي، مشيرة إلى أن خمسة مصابين في حالة حرجة وتم نقلهم إلى مركز الصدمات في المستشفى.
من جهتها أفادت الشرطة في إقليم بلوشستان، أن الانفجار أسفر عن تضرر المحال التجارية والمباني والسيارات المحيطة بشكل بالغ، ولم تعلن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم، إلا أن الانفصاليين "البلوش" وبعض المسلحين الشيعة أعدوا مثل هذه الانفجارات في الإقليم من قبل.يُذكر أن هناك جماعات مسلحة، تشن
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بسبب-الأمطار- إجلاء 800 ألف-شخصًا-في اليابان (2)

ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في اليابان إلى 518

ارتفعت حصيلة الحالات المصابة بفيروس كورونا في اليابان إلى 518 حالة بعد إصابة خمسة آخرين بالفيروس. وقالت وزارة الصحة والعمل والرعاية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين، إن الاختبارات الطبية لخمسة أشخاص أظهرت نتائج ايجابية للإصابة بالفيروس.
فيروس-كورونا (2)

ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في سنغافورة إلى 77 شخصا

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، ظهور حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد المصابين بالبلاد إلى 77 شخصا. وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الإثنين، نقلا عن وزارة الصحة في سنغافور، أن الحالة الأولى في سنغافورة هي لمسن يبلغ من العمر 76 عاماً تم إجلاؤه من مدينة ووهان الصينية يوم 9 فبراير الجاري، والثانية لشخص، 35 عاماً، يبدو أنه تأثر بمريض مصاب بالفيروس حيث إنه لم يأت من الصين.
كورونا

تقرير: فيروس «كورونا» قد يؤثر على 5 ملايين شركة في العالم

أظهر تقرير حديث صادر عن إحدى شركات الأبحاث العالمية أن تفشي فيروس "كورونا" المستجد والإغلاق الذي تبعه لمساحات شاسعة من الصين قد يؤثران على أكثر من 5 ملايين شركة في جميع أنحاء العالم..حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية اليوم الإثنين. ووفقا للتقرير الصادر عن شركة أبحاث الأعمال العالمية (دن أند برادستريت) فإن المقاطعات الصينية الأكثر تضررا من الفيروس مرتبطة بشكل معقد بشبكة الأعمال العالمية، لافتا إلى أن المناطق المتأثرة التي تضم 100 حالة مؤكدة أو أكثر هي مقر لأكثر من 90% من جميع الشركات النشطة في الصين فيما تضم نحو 49 ألف فرع أو مقر لشركات أجنبية.
كورونا

الصين: 1771 حالة وفاة و70 ألف إصابة بـ«كورونا»

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في تقريرها اليومي، اليوم الإثنين، أنها تلقت تقارير عن 2048 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، و105 حالات وفاة جديدة حتى نهاية يوم أمس الأحد، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة فى شتى أنحاء البلاد إلى 70 ألفا و635 شخصا، بالإضافة إلى 1771 حالة وفاة، مضيفة أن حالات الوفيات المسجلة جاءت بواقع 100 حالة في مقاطعة هوبي (مركز تفشى الفيروس وسط الصين)، و3 حالات في مقاطعة خنان وحالتان في مقاطعة قوانغدونج.
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الهند تدعو تركيا إلى عدم التدخل في شؤونها

دعت وزارة الخارجية الهندية القيادة التركية، إلى عدم التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدة رفضها لجميع التصريحات الصادرة عن الجانب التركي حول الوضع في الجزء الهندي من كشمير. وأعرب المتحدث باسم الوزارة، رافيش كومار، في بيان اليوم السبت، عن رفض بلاده، جميع الإشارات لولاية جامو وكشمير، التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الهند.
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مصرع وإصابة 8 طلاب في انفجار بمدرسة شمالي أفغانستان

لقي خمسة أطفال مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح إثر وقوع انفجار داخل مدرسة في إقليم "قندوز" شمالي أفغانستان. وقالت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان نقلته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الجمعة - إن الحادث وقع ليل أمس الخميس في منطقة "داشتي أرشي" حيث تم وضع متفجرات داخل مدرسة، مضيفة أن جميع الضحايا من طلاب المدرسة. يأتي ذلك وسط الجهود الأمريكية لإبرام اتفاق سلام مع حركة طالبان.
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مصرع وإصابة 5 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة في كابول

لقى مدني واحد على الأقل مصرعه وأصيب 4 أشخاص آخرين فى انفجار عبوة ناسفة بالعاصمة الأفغانية كابول. ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الأحد، عن المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي: إن عبوة ناسفة انفجرت وقت مرور سيارة تابعة للشرطة في كابول، مما أسفر عن مصرع مدني وإصابة 4 أشخاص آخرين بجروح.
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انفجار أسطوانة غاز في منطقة صناعية شمال إسرائيل

أدى انفجار أسطوانة غاز في منطقة صناعية، في مدينة طمرة شمال إسرائيل، إلى إصابة عددًا من العمال بجروح، بعضها خطيرة، إذ أفادت هيثة البث الإسرائيلية، بأن الانفجار وقع في المنطقة الصناعية بمدينة طمرة ظهر اليوم الإثنين، أدى إلى إصابة عدد من العمال بجروح، ووصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة، لافته إلى أن طواقم الدفاع المدني تعمل على إخراج العالقين من داخل المصنع، كما تعمل على إخماد الحريق الذي شب إثر الانفجار، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل.
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