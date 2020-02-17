مقتل وإصابة 10 أشخاص إثر انفجار قنبلة بإقليم باكستاني

١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٨ م

انفجار

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب سبعة آخرون، إثر انفجار قنبلة خلال تظاهرة داعمة لجماعة متشددة في مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان غرب باكستان. وذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الإثنين، أن الشرطة قامت بتطويق موقع الانفجار وفتح التحقيقات في الحادثة، ولفت إلى أنه من بين قتلى الانفجار ضباط شرطة. وأوضحت "جيو نيوز"، أنه تم نقل المصابين وجثامين الضحايا إلى المستشفى الأهلي، مشيرة إلى أن خمسة مصابين في حالة حرجة وتم نقلهم إلى مركز الصدمات في المستشفى.

من جهتها أفادت الشرطة في إقليم بلوشستان، أن الانفجار أسفر عن تضرر المحال التجارية والمباني والسيارات المحيطة بشكل بالغ، ولم تعلن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم، إلا أن الانفصاليين "البلوش" وبعض المسلحين الشيعة أعدوا مثل هذه الانفجارات في الإقليم من قبل.يُذكر أن هناك جماعات مسلحة، تشن

من جهتها أفادت الشرطة في إقليم بلوشستان، أن الانفجار أسفر عن تضرر المحال التجارية والمباني والسيارات المحيطة بشكل بالغ، ولم تعلن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم، إلا أن الانفصاليين "البلوش" وبعض المسلحين الشيعة أعدوا مثل هذه الانفجارات في الإقليم من قبل.



يُذكر أن هناك جماعات مسلحة، تشن منذ وقت طويل عمليات تمردية في إقليم "بلوشستان" غرب باكستان، حيث يطالبون بمساحة أكبر من الحكم الذاتي ومشاركة أكبر في مصادر الغاز في الإقليم.





