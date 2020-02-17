ديل بييرو أسطورة يوفنتوس: صلاح معشوق الجماهير في ليفربول

١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٢ م

أشاد أسطورة نادي يوفنتوس الإيطالي أليساندرو ديل بييرو، باللاعب الدولي المصري محمد صلاح، مؤكدا أنه "معشوق الجماهير" الجديد في ناديه ليفربول الإنجليزي.

وقال ديل بييرو، في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم الإثنين، إن "صلاح معشوق بالفعل للجمهور وليس فقط في مصر، وعندما كان في روما، أتذكر أنه كان يضيع الكثير من الفرص التهديفية أمام المرمى، ولكن فجأة في ليفربول تطور وحسن هذا الجانب وأحرز أكثر من 30 هدفا في الموسم الواحد، فعندما يكون هناك لاعب

وقال ديل بييرو، في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم الإثنين، إن "صلاح معشوق بالفعل للجمهور وليس فقط في مصر، وعندما كان في روما، أتذكر أنه كان يضيع الكثير من الفرص التهديفية أمام المرمى، ولكن فجأة في ليفربول تطور وحسن هذا الجانب وأحرز أكثر من 30 هدفا في الموسم الواحد، فعندما يكون هناك لاعب بهذه العقلية التي ترغب بها بتحسين نفسك والتطور، فهذا أفضل شيء".

يذكر أن صلاح سجل 89 هدفا في 137 مباراة شارك بها مع ليفربول منذ انضمامه للفريق الإنجليزي في صيف عام 2017 من بينها 18 هدفا هذا الموسم فقط.