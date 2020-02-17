رياضة

ديل بييرو أسطورة يوفنتوس: صلاح معشوق الجماهير في ليفربول

١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٢ م
محمد صلاح
محمد صلاح
أشاد أسطورة نادي يوفنتوس الإيطالي أليساندرو ديل بييرو، باللاعب الدولي المصري محمد صلاح، مؤكدا أنه "معشوق الجماهير" الجديد في ناديه ليفربول الإنجليزي.
وقال ديل بييرو، في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم الإثنين، إن "صلاح معشوق بالفعل للجمهور وليس فقط في مصر، وعندما كان في روما، أتذكر أنه كان يضيع الكثير من الفرص التهديفية أمام المرمى، ولكن فجأة في ليفربول تطور وحسن هذا الجانب وأحرز أكثر من 30 هدفا في الموسم الواحد، فعندما يكون هناك لاعب
اقرأ المزيد
الزمالك- وطلائع- الجيش‎ (3)

طلائع الجيش يعبر المقاصة ويتأهل لدور الثمانية بالكأس

حقق فريق طلائع الجيش الفوز على نظيره مصر المقاصة، بهدف نظيف جاء عن طريق كيفن موهيري، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، ليتأهل الفريق العسكري إلى دور الثمانية، وينتظر الفائز من مواجهة الإسماعيلي وبيراميدز، التي ستقام يوم الجمعة المقبل. فريق طلائع الجيش، سجل هدف التقدم، في الدقيقة 20، بعد ركلة حرة مباشرة، نفذها محمد ناصف عرضية داخل منطقة الجزاء، على القائم الثاني، وخرج الحارس أحمد عادل، ولكنه ترك الكرة بشكل غريب، قابلها موهيري بتسديدة مباشرة في المرمى الخالي.
تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يوجه رسالة لميدو بعد خلافه مع القيعي

نشب خلاف بين عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، وأحمد حسام ميدو لاعب الزمالك والمدير الفني السابق لمصر المقاصة، حول مصادر تمويل صفقات القلعة الحمراء، جاء ذلك خلا عبر قناة "أبو ظبي الرياضية"، عندما أكد القيعي أن الأهلي يدعم صفقاته من ميزانيته الخاصة وموارده بعد إتمام عقد رعاية ضخم بجانب وجود سياسة تسويقية مميزة. لكن ميدو تدخل وقاطع القيعي، وقال أن تركي آل الشيخ، ساهم في بعض صفقات الأهلي، موضحًا أنه نجح في إعادة عبد الله السعيد إلى الأهلي بعد توقيعه للزمالك، بخلاف صفقة صلاح محسن، التي تحمل تكاليفها بالكامل.
رمضان صبحي

الأهلي يسافر إلى الإمارات لخوض السوبر

توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري رنيه فايلر، إلى الإمارات، استعدادًا لمواجهة الزمالك فى مباراة السوبر المصري، المقرر إقامتها يوم الخميس القادم، على ملعب استاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى. وشهدت بعثة الأهلى حفاوة كبيرة من قبل العاملين والمترددين على مطار القاهرة الدولي، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معهم، ومن المقرر أن تصل بعثة الفريق إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبى، في الثامنة والنصف مساء اليوم الإثنين.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-صلاح

وكيل صلاح عن مشاركته في الأولمبياد: القرار لم يُتخذ

كشف رامي عباس، محامي ووكيل الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، حقيقة اتخاذ صلاح قرار المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، المقرر إقامتها في الصيف المقبل. وقال عباس في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ردًّا على تصريحات شوقي غريب بشأن اختيار محمد صلاح للوجود مع منتخب مصر: "لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذا الأمر بعد". وصرح شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أمس الثلاثاء أنهم استقروا على اختيار محمد صلاح ضمن المنتخب المصري المشاركة بالأولمبياد، لكنه نفى أن يكون قد توصل إلى اتفاق بشأن وجود اللاعب من عدمه.
محمد صلاح

ليفربول يكشف عن دور الفريق العلمي في تعاقده مع صلاح؟

كشف بيتر مور المدير التنفيذي لنادي ليفربول، عن كيفية تعاقد ناديه مع النجم المصري محمد صلاح في موسم 2017، عندما كان الأخير متألقًا في الدوري الإيطالي مع روما، وتحدث مور في حوار مع موقع سوكر لادوما، قائلًا:"مو صلاح قصته عظيمة، جاء من روما بعدما رصده فريقنا المختص بالتحليلات، يتذكره الناس من تشيلسي، جوزيه مورينيو لم يقدره وتركه يرحل". وواصل، قائلًا: "وقتها ذهب إلى فيورنتينا ثم روما، ولكن كان هناك شيئًا ما يخص التحليلات الخاصة به، والذي شاهده فريقنا العلمي، هذا الشيء جعل اسم صلاح يقفز بشكل متتالي في قائمتنا قبل أن نقوم بالتعاقد معه".
صلاح-كلوب

كلوب عن صلاح: لم نحسم أمره من المشاركة في الأولبيماد

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على مشاركة الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز في أولمبياد طوكيو 2020، مشيرًا إلى أنه لم يُتخذ أي قرار بشأن هذا الأمر حتى الآن، كما أضاف أن الأولمبياد بطولة كبيرة لكن غياب لاعب مثل محمد صلاح عن صفوف ليفربول لن يكون بالأمر الجيد إطلاقًا . وقال كلوب، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي التحضيري لمباراة ساوثهامبتون المقرر لها السبت في الدوري الإنجليزي: "لم يُتخذ أي قرار بعد، سأتحدث مع صلاح وما يجب أن أقوله سأقوله له، هذا كل شيء".
محمد صلاح

«ليفربول» يعبر وست هام ومحمد صلاح يسجل

حقق فريق ليفربول فوزًا سهلًا على نظيره وست هام بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب لندن الأولمبي، ضمن مباريات الجولة الـ18 المؤجلة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]