حمو بيكا يُعلن مرضه: «باخد حقنة بـ120 ألف جنيه»

تحرير:محمد أبو زيد ١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٤ م

حمو بيكا

أعلن مطرب المهرجانات حمو بيكا، عن إصابته بمرض في جدار المعدة يجعله يتعاطى حقنة سعرها 120 ألف جنيه. وقال "بيكا" للإعلامية نهال طايل خلال ظهوره في برنامج تفاصيل على قناة المحور: "اللي الجمهور مايعرفوش إني بتعالج أنا واخد إبرة تمنها 120 ألف جنيه عندي مرض بياكل في جدار المعدة هنا الناس شايفيني هيكل من برا بس ما يعرفوش كل واحد عنده إيه وربنا كبير الحمد لله أنا كل وقت بقول يارب". وعن حصوله على أموال كبيرة من وراء الأغاني، قال "بيكا": "ما هو لو كل واحد جاب الأرقام دي أنا هبقى أغنى واحد في العالم".

وكانت محكمة جنح الدخيلة، بمدينة الإسكندرية، قد أحالت مطرب المهرجانات "حمو بيكا"، السبت الماضي إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة تعديه على نقيب بتهمة سب وقذف الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، داخل النقابة احتجاجا منه على عدم تمكنه من الحصول على تصريح ممارسة المهنة.