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حمو بيكا يُعلن مرضه: «باخد حقنة بـ120 ألف جنيه»

تحرير:محمد أبو زيد ١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٤ م
حمو بيكا
حمو بيكا
أعلن مطرب المهرجانات حمو بيكا، عن إصابته بمرض في جدار المعدة يجعله يتعاطى حقنة سعرها 120 ألف جنيه. وقال "بيكا" للإعلامية نهال طايل خلال ظهوره في برنامج تفاصيل على قناة المحور: "اللي الجمهور مايعرفوش إني بتعالج أنا واخد إبرة تمنها 120 ألف جنيه عندي مرض بياكل في جدار المعدة هنا الناس شايفيني هيكل من برا بس ما يعرفوش كل واحد عنده إيه وربنا كبير الحمد لله أنا كل وقت بقول يارب". وعن حصوله على أموال كبيرة من وراء الأغاني، قال "بيكا": "ما هو لو كل واحد جاب الأرقام دي أنا هبقى أغنى واحد في العالم".
وكانت محكمة جنح الدخيلة، بمدينة الإسكندرية، قد أحالت مطرب المهرجانات "حمو بيكا"، السبت الماضي إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة تعديه على نقيب بتهمة سب وقذف الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، داخل النقابة احتجاجا منه على عدم تمكنه من الحصول على تصريح ممارسة المهنة.         
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امال-ماهر-05

بمناسبة عيد الحب.. أمال ماهر تطرح كليب «ماتسبنيش»

طرحت الفنانة آمال ماهر، فيديو كليب لأغنية جديدة بعنوان «ماتسبنيش» على اليوتيوب بمناسبة عيد الحب، إذ تعد الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدي. تم تصوير الفيديو في باريس مع المخرج العالمي نيهات أوداباسي. فيما تواصل أمال ماهر استعداداتها لحفل «ليلة عيد الحب» الذي سيقام غدًا الجمعة بالقاهرة الجديدة، بمشاركة الفنان تامر عاشور، والفنان ماجد المهندس.
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أحمد حلمي يغني «بنت الجيران» مع حسن شاكوش

نشر الفنان أحمد حلمي فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقال في بدايته: "يا جماعة أنا عايز أسمعكم صوتي، لأني قررت أغني"، وبدأ في غناء "بنت الجيران" ليتفاجأ متابعي حلمي أن الأغنية بصوت المطرب الشعبي حسن شاكوش الذي يقف بجواره، ليداعبه حلمي: "إيه رأيك في صوتي؟" وسط حالة من الضحك.
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«الله يسامحك» أحدث أغاني حكيم من ألبوم «الراجل الصح»

طرح المطرب الشعبي حكيم، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، أغنية "الله يسامحك" ضمن أحدث ألبوماته "الراجل الصح"، والأغنية من كلمات أمل الطائر، وألحان حسام الدين مصطفى، وهانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق، ونشر حكيم الأغنية الجديدة أيضا، عبر حسابه الشخصي على "انستجرام"، وعلق قائلا: "اسمعوا دلوقتى الله يسامحك حصريا على القناة الرسمية لحكيم على اليوتيوب".
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انتحار الممثلة «كارولين فلاك» داخل شقتها في لندن

قبل أسابيع قليلة من موعد محاكمتها بتهمة الاعتداء على صديقها السابق «لويس بيرتون»، عثرت عائلة الممثلة العالمية «كارولين فلاك»، على جثتها داخل شقتها في مدينة لندن الإنجليزية. وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن عائلة الممثلة صاحبة الـ40 عاما، عثروا على جثتها داخل شقتها بعد ساعات قليلة من انتحارها، إذ أبرزت الصحيفة البريطانية في تقريرها، احتفال صديقها لاعب كرة التنس الشهير بعيد الحب، ونشر صورة تجمعهما وكتب عليها «عيد حب سعيد، بحبك».
امال-ماهر-05

بمناسبة عيد الحب.. أمال ماهر تطرح كليب «ماتسبنيش»

طرحت الفنانة آمال ماهر، فيديو كليب لأغنية جديدة بعنوان «ماتسبنيش» على اليوتيوب بمناسبة عيد الحب، إذ تعد الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدي. تم تصوير الفيديو في باريس مع المخرج العالمي نيهات أوداباسي. فيما تواصل أمال ماهر استعداداتها لحفل «ليلة عيد الحب» الذي سيقام غدًا الجمعة بالقاهرة الجديدة، بمشاركة الفنان تامر عاشور، والفنان ماجد المهندس.
محمد-رمضان

علياء عساف لمحمد رمضان: «اللي نمبر وان مش بيبقى مؤذي»

واجه محمد رمضان هجومًا حادًّا شنته عليه الفنانة علياء عساف، التي شاركت معه من قبل في مسلسل «ابن حلال»، وذلك على خلفية أزمة الطيار أشرف أبو اليسر، الموقوف عن العمل مدى الحياة بعد نشر «رمضان» مقطع فيديو على مواقع التواصل من داخل قمرة قيادة الطائرة. ونشرت "عساف" صورة لـ"رمضان" عبر صفحتها «إنستجرام»، علقت عليها قائلة: «اشتغلت معاه بس ماتقابلناش غير في مشهد واحد كنت بسمع إنه شخصية لطيفة ومحترمة، وكان أي حد بينتقدوا كنت بقول لا ده كويس، وبدافع عنه وبقول فرحان بنجاحه، بس اللي بيحصل ده عيب قوي.. عيب لما بدل ما تقف جنب الراجل اللي كنت السبب في قطع عيشه تتريق عليه».
شقيق- ياسمين- عبد- العزيز

شقيق ياسمين عبد العزيز لمحمد رمضان: «إنت ليه حابب تكره الناس فيك»

استنكر الفنان وائل عبد ‏العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، الفيديو الذي نشره الفنان محمد رمضان، عبر «إنستجرام»، وهو داخل غرفة عمليات، معلقا عليه: «الدكتور إللي صورني وقفوا عن العمل مدى الحياة»، في إشارة منه إلى واقعة الطيار أشرف أبو اليسر، الذي تم وقفه مدى الحياة بسبب الفيديو الذي نشره رمضان على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل قمرة الطائرة. وكتب «عبد العزيز» عبر صفحته الشخصية «فيسبوك»، لمحمد رمضان: «يا ابني إنت بتعمل كده ليه.. ناقصك إيه عشان تبقي بالدماغ دي ربنا أداك نعمه وحب الناس وقبول.. وأنا اشتغلت معاك ابن حلال مكنتش كده خالص».
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