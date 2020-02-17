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السيسي يفتتح مصنع «300 الحربي» بشركة أبو زعبل

١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٣ م
افتتاح السيسي
افتتاح السيسي
حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح مصنع "300 الحربي" بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة في ذخائر الأسلحة المتعددة الصغيرة والمتوسطة والقذائف. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي تفقد عدد من خطوط الإنتاج والحديث مع المهندسين المشرفين على الصناعة، كما افتتح عدد آخر من المشروعات الجديدة للإنتاج الحربي عبر الفيديو كونفريس بالمصانع الحربية 144 ببنها، و270 بقها، و999 بحلوان.
وأوضح راضي، أن الافتتاح جاء بحضور رئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة الفريق اول محمد زكي، ووزير الإنتاج الحربي محمد العصار، والفريق محمد فريد رئيس اركان القوات المسلحة، وكذلك عدد من السادة الوزراء.
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