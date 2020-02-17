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وزير الأوقاف: التجربة المصرية هدفها الانتقال من المواطنة إلى الإنسانية

١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٥١ م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن التجربة المصرية الناجحة استطاعت أن تتجاوز أشياء كثيرة على صعيد تعزيز التسامح الديني والإنساني ومثلت رسالة للعالم ونموذجًا يحتذى به ليتوجه العالم إلى فقه العيش المشترك بين الأديان والمجتمعات والحضارات وتحقيق السلام العالمي.
جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها بعثة مصر لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة فى جنيف، اليوم الإثنين، والتي شارك فيها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ومفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، إضافة إلى المطران روبير فيتلو الأمين العام لمجلس الكنائس العالمى وغيرهم، حيث أدار الفعالية التى تناولت موضوع القواسم الانسانية
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العصار: الهدف من وزارة الإنتاج الحربي تلبية احتياجات القوات المسلحة

أكد اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الهدف الرئيسي لمؤسسة الإنتاج الحربي هو توفير احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والذخائر والمعدات؛ ومن أجل ذلك عملنا جميعًا بكل جد واجتهاد آملين أن نكون أحد قصص النجاح التي تتحقق في كافة ربوع الوطن.
جابر-طايع

الأوقاف: ننفق 6 ملايين جنيه سنويًا على الفقراء

كشف الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الوزارة تنفق 6 ملايين جنيه سنويًا على الفقراء ضمن شروط الواقفين، وتم جميع 150 مليون جنيه العام الماضي في اطار مشروع صكوك الاضاحي.
طارق-شوقى

«التعليم» توجه بعدم إذاعة الأغاني غير اللائقة أخلاقيًا داخل المدارس

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بالتنبيه على المدارس بعدم إذاعة أية أغاني غير لائقة أخلاقيًا، أثناء طابور الصباح أو في الاحتفالات المدرسية أو خلال عقد المسابقات أو ممارسة الأنشطة المدرسية بكافة أنواعها. وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، على ضرورة اختيار نوعية الأغاني التي تعرض على أبنائنا الطلاب بعناية شديدة، وبما يتفق مع المرحلة العمرية والتعليمية، والتي تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية الحميدة وأنماط التفكير السليمة في نفوسهم.
السيسي- يفتتح - مصنع

السيسي يفتتح مصنع «300 الحربي» بشركة أبو زعبل

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح مصنع "300 الحربي" بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة في ذخائر الأسلحة المتعددة الصغيرة والمتوسطة والقذائف. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي تفقد عدد من خطوط الإنتاج والحديث مع المهندسين المشرفين على الصناعة، كما افتتح عدد آخر من المشروعات الجديدة للإنتاج الحربي عبر الفيديو كونفريس بالمصانع الحربية 144 ببنها، و270 بقها، و999 بحلوان.
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محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

«الأوقاف» تحسم الجدل بشأن إلزام الأئمة بتسجيل خطبة الجمعة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام وزارة الأوقاف إلزام الأئمة بتسجيل فيديو لخطبة الجمعة للتأكد من حضورهم وأدائهم. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلزام الأئمة بتسجيل فيديو لخطبة الجمعة، وأن الوزارة لم تصدر أي توجيهات أو مقترحات بهذا الشأن، مُوضحةً أن لديها العديد من الآليات الرقابية، منها إجراء تفتيش إداري دوري على كافة المساجد، فضلاً عن إجراء تفتيش دعوي على الأئمة، لتقييم ثقافتهم ومعلوماتهم الدينية والفقهية، دون اللجوء إلى تسجيل الخطبة، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تقصير أو مخالفة أثناء إلقاء الخطبة.
محمد- عثمان- الخشت -رئيس -جامعة- القاهرة (1)

رئيس جامعة القاهرة: القرآن والسنة ليسا من التراث

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الخميس، إن مشروع جامعة القاهرة القومي حول تطوير العقل المصري في القلب منه تطوير العقل الديني، مشددًا على أن الجامعة تفتح منذ عامين حوارًا مجتمعيًا مع المفكرين والمثقفين والأكاديمين حول سبل تأسيس عصر ديني جديد، بالرجوع إلى الأصول النقية وتجديد فهم المتن المقدس من أجل الوصول إلى خطاب ديني جديد. جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة القاهرة، للدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، في مكتبه بمبنى القبة، لمناقشة سبل التعاون بين جامعة القاهرة ودار الإفتاء المصرية في مجال البحث العلمي على مستوى الكليات.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

وزير الأوقاف في افتتاح المسابقة العالمية للقرآن: شكرًا سيادة الرئيس

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المسابقة العالمية للقرآن الكريم، والتي انطلقت فعالياتها اليوم السبت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن المسابقة تشهد هذا العام مشاركة دولية غير مسبوقة، وفعاليات تثقيفية مصاحبة.
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