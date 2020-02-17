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ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في سنغافورة إلى 77 شخصا

١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٠ م
كورونا
كورونا
أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، ظهور حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد المصابين بالبلاد إلى 77 شخصا. وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الإثنين، نقلا عن وزارة الصحة في سنغافور، أن الحالة الأولى في سنغافورة هي لمسن يبلغ من العمر 76 عاماً تم إجلاؤه من مدينة ووهان الصينية يوم 9 فبراير الجاري، والثانية لشخص، 35 عاماً، يبدو أنه تأثر بمريض مصاب بالفيروس حيث إنه لم يأت من الصين.
يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
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ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في اليابان إلى 518

ارتفعت حصيلة الحالات المصابة بفيروس كورونا في اليابان إلى 518 حالة بعد إصابة خمسة آخرين بالفيروس. وقالت وزارة الصحة والعمل والرعاية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين، إن الاختبارات الطبية لخمسة أشخاص أظهرت نتائج ايجابية للإصابة بالفيروس.
كورونا

تقرير: فيروس «كورونا» قد يؤثر على 5 ملايين شركة في العالم

أظهر تقرير حديث صادر عن إحدى شركات الأبحاث العالمية أن تفشي فيروس "كورونا" المستجد والإغلاق الذي تبعه لمساحات شاسعة من الصين قد يؤثران على أكثر من 5 ملايين شركة في جميع أنحاء العالم..حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية اليوم الإثنين. ووفقا للتقرير الصادر عن شركة أبحاث الأعمال العالمية (دن أند برادستريت) فإن المقاطعات الصينية الأكثر تضررا من الفيروس مرتبطة بشكل معقد بشبكة الأعمال العالمية، لافتا إلى أن المناطق المتأثرة التي تضم 100 حالة مؤكدة أو أكثر هي مقر لأكثر من 90% من جميع الشركات النشطة في الصين فيما تضم نحو 49 ألف فرع أو مقر لشركات أجنبية.
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مقتل وإصابة 10 أشخاص إثر انفجار قنبلة بإقليم باكستاني

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب سبعة آخرون، إثر انفجار قنبلة خلال تظاهرة داعمة لجماعة متشددة في مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان غرب باكستان. وذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الإثنين، أن الشرطة قامت بتطويق موقع الانفجار وفتح التحقيقات في الحادثة، ولفت إلى أنه من بين قتلى الانفجار ضباط شرطة. وأوضحت "جيو نيوز"، أنه تم نقل المصابين وجثامين الضحايا إلى المستشفى الأهلي، مشيرة إلى أن خمسة مصابين في حالة حرجة وتم نقلهم إلى مركز الصدمات في المستشفى.
كورونا

الصين: 1771 حالة وفاة و70 ألف إصابة بـ«كورونا»

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في تقريرها اليومي، اليوم الإثنين، أنها تلقت تقارير عن 2048 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، و105 حالات وفاة جديدة حتى نهاية يوم أمس الأحد، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة فى شتى أنحاء البلاد إلى 70 ألفا و635 شخصا، بالإضافة إلى 1771 حالة وفاة، مضيفة أن حالات الوفيات المسجلة جاءت بواقع 100 حالة في مقاطعة هوبي (مركز تفشى الفيروس وسط الصين)، و3 حالات في مقاطعة خنان وحالتان في مقاطعة قوانغدونج.
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الصين

الصين: أمريكا تشكل تهديدًا لأمننا القومي

أعلن وزير الخارجية الصيني، وانج يي، أن واشنطن تؤكد باستمرار أن بكين تشكل تهديدا لها، ولكن إذا نظرت إلى الحقائق، فمن الواضح أن أمريكا هي التي تشكل تهديدا للصين، وليس العكس". وقال وانج يي: إن "الصين على استعداد تام لاتباع المبادئ الخمسة للتعايش السلمي مع الولايات المتحدة، ولإقامة وتطوير علاقات صداقة وتعاون مستقرة طويلة الأجل.. هذه هي السياسة المعتمدة للصين، لكن على العكس من ذلك، تمارس الولايات المتحدة ضغوطًا مستمرة على الصين، وتنتقد وتحاول تشويه سمعة الصين في أي مناسبة، فمن يمثل تهديدًا لمن؟، هذا واضح من الوهلة الأولى".
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إصابة 60 حالة بفيروس «كورونا» على متن سفينة باليابان

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الإثنين، تسجيل 60 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» لأشخاص كانوا على متن السفينة «دايموند برينسس» السياحية التي تم فرض حجر صحي على جميع من كان عليها في ميناء «يوكوهاما» مؤخرا. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه بالإعلان عن هذه الحالات الجديدة ترتفع حصيلة المصابين بفيروس «كورونا» الجديد على متن السفينة إلى 130 حالة. من ناحية أخرى، ارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا الجديد بنحو 97 شخصا، أمس الأحد، وهو أكبر عدد من الوفيات في يوم واحد.
وجبة مرضى كورونا

وجبة من لحم السلاحف.. عشاء مرضى «كورونا» في مستشفى صيني

رغم الشكوك بأن فيروس "كورونا" انتقل إلى البشر عن طريق تناول أطعمة غير معتادة في الصين، مثل الخفافيش، لا تزال بعض المستشفيات التي يعالج بها المصابون بالمرض تقدم لهم وجبات "غريبة". وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أحد مستشفيات مدينة ووهان، بؤرة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، قدم وجبة عشاء مكونة من لحم السلاحف للمرضى في الحجر الصحي. ونشرت الصحيفة مقطعا مصورا يظهر فيه أحد المرضى وهو يقول إن المستشفى قدم له اليوم "وجبة تشمل لحم السلحفاة الناعمة، حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية".
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كورونا يغلب «سارس» ويتجاوز عدد ضحاياه 800 شخص

وصل عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 813 شخصًا في الصين وهذا الرقم يتجاوز في شهرين عدد الوفيات التي تسبب بها فيروس سارس، بحسب "سبوتنيك". ارتفعت عدد الحالات المبلغ عنها في الصين وحدها إلى 37198 إصابة، في أقل من شهرين بعد ظهور الفيروس في أواخر ديسمبر في مدينة ووهان، بحسب وكالة "بلومبرج".
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