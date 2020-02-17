طلائع الجيش يعبر المقاصة ويتأهل لدور الثمانية بالكأس

تحرير:علي الزيني ١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:١٢ م

طلائع الجيش

حقق فريق طلائع الجيش الفوز على نظيره مصر المقاصة، بهدف نظيف جاء عن طريق كيفن موهيري، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، ليتأهل الفريق العسكري إلى دور الثمانية، وينتظر الفائز من مواجهة الإسماعيلي وبيراميدز، التي ستقام يوم الجمعة المقبل. فريق طلائع الجيش، سجل هدف التقدم، في الدقيقة 20، بعد ركلة حرة مباشرة، نفذها محمد ناصف عرضية داخل منطقة الجزاء، على القائم الثاني، وخرج الحارس أحمد عادل، ولكنه ترك الكرة بشكل غريب، قابلها موهيري بتسديدة مباشرة في المرمى الخالي.

وفي الدقيقة 24، أدرك فريق المقاصة هدف التعادل، بعد تمريرة بينية، استقبلها شيميلس بيكيلي، وسددها مباشرة من فوق الحارس داخل الشباك، ولكن الحكم ألغى الهدف بداعي تسلل لاعب المقاصة. فريق المقاصة واصل المعاناة، حيث لم يعرف طريق الفوز في آخر 12 مباراة في كل المسابقات، وكان الفوز الأخير له أمام فاركو في دور