السيطرة على حريق نشب بمول في مدينة 6 أكتوبر

تحرير:محمد أبو زيد ١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٢١ م

حريق - أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق اندلع بأحد المولات التجارية بمدينة السادس من أكتوبر دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح. تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل أحد المولات فى مدينة 6 أكتوبر، وتصاعد أدخنة اللهب، ودفعت الحماية المدنية بـ6 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

وتمكن رجال الحماية المدنية، من إخماد حريق نشب في شقة سكنية بمنطقة كرداسة، دون وقوع إصابات. تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب حريق في شقة سكنية، ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء، وتمكنت من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق. وتبين من التحريات الأولية أن ماس كهربائي وراء الحريق، وتحرر عن ذلك