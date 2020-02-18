ارتفاع سعر الذهب 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 690 جنيها

تحرير:أحمد البرماوي ١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٠ م

الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظًا بقيمة 3 جنيهات، نتيجة الزيادة العالمية لأسعار الذهب العالمي، بنحو 4 دولارات. وارتفعت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مراقبة مستجدات الوضع بشأن الكورونا وتأثيرها على الطلب والاقتصاد الصيني والعالمي لكن جهود الدعم المبذولة لمواجهة الفيروس تعزز شهية المخاطرة.

وهبط سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أبريل، بنحو 0.1%، ليهبط إلى مستوى 1584.40 دولار للأوقية، كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس، بنحو 0.2% وهو ما يوازي 3 دولارات، مسجلاً 1580.20 دولار للأوقية. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء: ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى قيمة في السوق، 3

وهبط سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أبريل، بنحو 0.1%، ليهبط إلى مستوى 1584.40 دولار للأوقية، كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس، بنحو 0.2% وهو ما يوازي 3 دولارات، مسجلاً 1580.20 دولار للأوقية.



أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء:



ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى قيمة في السوق، 3 جنيهات، عند نحو 789 جنيها.



وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 690 جنيها، وهو الأكثر شعبية في مصر.



وسجل جرام الذهب عيار 18، نحو 591 جنيها.



وسجل سعر الجنيه الذهب، نحو 5504 جنيها.



وسجل جرام الذهب عيار 22 نحو 721 جنيها.



وسجلت أوقية الذهب في مصر، 24 ألفا و453 جنيها.



