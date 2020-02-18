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ارتفاع سعر الذهب 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 690 جنيها

تحرير:أحمد البرماوي ١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٠ م
الذهب
الذهب
شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظًا بقيمة 3 جنيهات، نتيجة الزيادة العالمية لأسعار الذهب العالمي، بنحو 4 دولارات. وارتفعت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مراقبة مستجدات الوضع بشأن الكورونا وتأثيرها على الطلب والاقتصاد الصيني والعالمي لكن جهود الدعم المبذولة لمواجهة الفيروس تعزز شهية المخاطرة.
وهبط سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أبريل، بنحو 0.1%، ليهبط إلى مستوى 1584.40 دولار للأوقية، كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس، بنحو 0.2% وهو ما يوازي 3 دولارات، مسجلاً 1580.20 دولار للأوقية. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء: ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى قيمة في السوق، 3
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الدولار (2)

الدولار يسجل تراجع جديد أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء قرشًا واحدًا من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في المصرف المتحد بواقع 3 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 15.68 جنيه للبيع، و15.58 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 15.69 جنيه للبيع، و15.59 جنيه للشراء، بينما استقر سعر الدولار في كل من البنك الأهلي وبنك مصر ليسجل نحو 15.71 جنيه للبيع، و15.61 جنيه للشراء.
Edu gate

وزيرا التعليم العالي والاتصالات يفتتحان معرض «إيديوجيت2020»

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الاثنين، معرض التعليم الدولي "إيديوجيت 2020" في نسخته السادسة، بحضور عدد من رؤساء الجامعات المصرية والعربية والدولية وعدد كبير من طلاب المدارس. وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الإقبال الشديد على الملتقى يعكس الجهد المبذول من قبل اللجنة المنظمة، مشيرا إلى أن هناك تعاون مشترك بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القيام بتحول رقمي للجامعات الحكومية لتصبح لديها بنية معلوماتية
بورصة (2)

مبيعات عربية وأجنبية تكبد البورصة 6.6 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.6 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية عربية وأجنبية وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 13636.93 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات الصغيرةوالمتوسطة "إي جي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 1.49 % ليصل إلى مستوى 1237.46نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة1.15% ليغلق عند مستوى 1358.65 نقطة.
عمرو طلعت

وزير الاتصالات يكشف أهداف تأسيس «مصر الرقمية للاستثمار»

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن شركة «مصر الرقمية» لا تستهدف الدخول مباشرة في منافسة مع شركات القطاع الخاص، أو حتى تنفيذ المشروعات المستهدفة للخدمات الرقمية بشكل مباشر. أضاف في كلمته خلال اللقاء الذي نظمته جمعية اتصال اليوم إن الغرض من إنشاء الشركة هو زيادة الموارد الذاتية للوزارة والتي يتم ضخها في النهاية في الخزانة العامة للدولة. شدد على أن الشركة سيكون دورها إشرافي فقط على تنفيذ المشروعات الحكومية في التحول الرقمي.
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اسعار-الذهب-دهب (3)

ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 687 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم السبت، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي جنيهين، وذلك على الرغم من هبوط سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1570.4 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
اسعار-الذهب-دهب (6)

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 685 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي جنيهين، وذلك على الرغم من هبوط سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1562 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
سبائك-ذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الخميس 6 فبراير 2020

استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1565 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5 فبراير 2020

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1569 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
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