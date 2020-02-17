تراجع أسعار الذهب 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 686 جنيها

١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٢ م

الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، تراجعًا ملحوظًا بقيمة 3 جنيهات، نتيجة التراجع العالمي لأسعار الذهب العالمي، بنحو 4 دولارات. وهبطت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع مراقبة مستجدات الوضع بشأن الكورونا وتأثيرها على الطلب والاقتصاد الصيني والعالمي لكن جهود الدعم المبذولة لمواجهة الفيروس تعزز شهية المخاطرة.

وهبط سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أبريل، بنحو 0.1%، ليهبط إلى مستوى 1584.40 دولار للأوقية، كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس، بنحو 0.2% وهو ما يوازي 3 دولارات، مسجلاً 1580.20 دولار للأوقية.أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين:تراجع سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى قيمة في السوق، 3 جنيهات، عند

وهبط سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أبريل، بنحو 0.1%، ليهبط إلى مستوى 1584.40 دولار للأوقية، كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس، بنحو 0.2% وهو ما يوازي 3 دولارات، مسجلاً 1580.20 دولار للأوقية.



أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين:



تراجع سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى قيمة في السوق، 3 جنيهات، عند نحو 786 جنيها.



وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 686 جنيها، وهو الأكثر شعبية في مصر.



وسجل جرام الذهب عيار 18، نحو 590 جنيها.



وسجل سعر الجنيه الذهب، نحو 5504 جنيها.



وسجل جرام الذهب عيار 22 نحو 721 جنيها.



وسجلت أوقية الذهب في مصر، 24 ألفا و453 جنيها.



