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«التعليم» توجه بعدم إذاعة الأغاني غير اللائقة أخلاقيًا داخل المدارس

١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٦ م
طارق شوقي
طارق شوقي
طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بالتنبيه على المدارس بعدم إذاعة أية أغاني غير لائقة أخلاقيًا، أثناء طابور الصباح أو في الاحتفالات المدرسية أو خلال عقد المسابقات أو ممارسة الأنشطة المدرسية بكافة أنواعها. وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، على ضرورة اختيار نوعية الأغاني التي تعرض على أبنائنا الطلاب بعناية شديدة، وبما يتفق مع المرحلة العمرية والتعليمية، والتي تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية الحميدة وأنماط التفكير السليمة في نفوسهم.
وأشارت إلى أن ذلك جاء في ضوء المتابعة الميدانية لحسن سير وانتظام العملية التعليمية، وبعد أن لوحظ انتشار بعض الأغاني غير الهادفة ببعض المدارس، والتي تحرض على العنف والسلوك السيئ.وأكدت الوزارة أن الغناء أداء فني راق يسمو بالأخلاق، ويجب عند اختيار الأغاني مراعاة تلك التي تساهم في تعزيز القيم والمبادئ وتشجع
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العصار: الهدف من وزارة الإنتاج الحربي تلبية احتياجات القوات المسلحة

أكد اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الهدف الرئيسي لمؤسسة الإنتاج الحربي هو توفير احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والذخائر والمعدات؛ ومن أجل ذلك عملنا جميعًا بكل جد واجتهاد آملين أن نكون أحد قصص النجاح التي تتحقق في كافة ربوع الوطن.
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وزير الأوقاف: التجربة المصرية هدفها الانتقال من المواطنة إلى الإنسانية

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زيادة مخصصات الصحة والتعليم أهم مستهدفات موازنة 2021

أطلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، الحوار المجتمعي حول بعض الافتراضات الأساسية والمستهدفات المالية للعام المالي المقبل، الواردة في منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة 2020-2021؛ بحيث يعكس مشروع الموازنة ما تثمر عنه هذه المنصات الحوارية من رؤى وأطروحات توافقية تتسق مع رؤية "مصر 2030"؛ انطلاقًا من المسئولية الوطنية، وإعلاءً للصالح العام، وإدراكًا لأهمية إرساء دعائم المشاركة المجتمعية في تحديد أولويات الإنفاق العام؛ بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، على النحو الذي يرتقي بمستوى معيشة المواطنين.
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المشاط: تحية للتعليم المصري سبب حصولي على المناصب

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية بمؤتمر "تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمي"، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تطوير التعليم لا بد أن يكون أولوية في جميع البيوت المصرية الآن، موجهة التحية للتعليم المصري لأنه سبب ما وصلت إليه الآن من مناصب، مضيفة أن المؤتمر يبعث برسائل سياسية، أهمها الاستثمار في المواطن المصري في إقامة مجتمع يتعلم يفكر ويبدع.
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أنباء عن تأجيل الدراسة بسبب «كورونا».. الحكومة ترد

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله بشأن إصدار وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي قرارا بتأجيل بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لمدة أسبوعين خلال العام الدراسي الحالي 2019/2020، بالجامعات والمدارس، تحسبا لانتشار الأمراض الوبائية خاصة فيروس "كورونا". وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، واللتين أكدتا عدم صحة تلك الأنباء.
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تعليم الإسكندرية: حظر استخدام العقاب البدني

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية للوقاية من نزلات البرد والأمراض المعدية بشتى أنواعها، بصيانة دورات المياه بشكل دوري والمحافظة على نظافتها بالمطهرات اللازمة، وعمل لوحات إرشادية بكل مدرسة تشمل طرق الوقاية وعمل ندوات توعية للطلاب والتثقيف الصحي للطلاب، بداية من طابور الصباح والإذاعة المدرسية ونشر الدليل الإرشادي المعد من وزارة الصحة والسكان، للوقاية من الأمراض بالإدارات والمدارس وتفعيل قرار اللجنة الداخلية للصحة المدرسية رقم 74 لعام 2014 للمحافظة على صحة الطلاب.
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