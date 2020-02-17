جريمة

إحباط محاولة تهريب 6 بنادق بجمارك مطار القاهرة

تحرير:محمد أبو زيد ١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٢ م
مطار القاهرة - أرشيفية
مطار القاهرة - أرشيفية
تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب 6 بنادق تعمل بضغط الهواء بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر. وذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران رقم 902 القادمة من دبي، اشتبه مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري الجنسية قادم من الإمارات.
وبالعرض على مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه وتبين وجود 6 بنادق تعمل بضغط الهواء بقطع غيرها مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه. قرر جمال عبد الفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركي رقم 30 لسنة 2020 والإحالة للنيابة
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إخماد حريق - أرشيفية

إخماد حريق محدود بكنترول «حقوق القاهرة»

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق محدود اندلع في غرفة كنترول كلية الحقوق جامعة القاهرة. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة داخل جامعة القاهرة. بالانتقال تبين نشوب حريق محدود في غرفة الكنترول الخاصة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وتم فرض كردون أمني، ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء وتمكنوا من محاصرة النيران ومنع خطر امتدادها إلى المباني المجاورة.
حريق-مدرسة-إعدادية

السيطرة على حريق نشب بمول في مدينة 6 أكتوبر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق اندلع بأحد المولات التجارية بمدينة السادس من أكتوبر دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح. تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل أحد المولات فى مدينة 6 أكتوبر، وتصاعد أدخنة اللهب، ودفعت الحماية المدنية بـ6 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.
سجن

ضبط المتهمين بسرقة موزع أحمال مستشفى الإسماعيلية

تمكنت مباحث الإسماعيلية، اليوم الأحد، من القبض على المتهمين الرئيسيين في سرقة "موزع أحمال" مستشفي الإسماعيلية العام، وتسببهم في فصل التيار الكهربائى عن المستشفي فجر يوم الأربعاء الماضي. وكان اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بتحرير مدير الشؤون القانونية بالمستشفي بمحضر شرطة يفيد سرقة "قاطع كهرباء" المسؤول عن توزيع الأحمال في المستشفى واتهامه 4 موظفين بالإهمال وتسببهم في السرقة.
محمد-رمضان

الطيار الموقوف يطالب محمد رمضان بـ25 مليونًا تعويضًا

دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، أقامها الطيار أشرف أبو اليسر، الموقوف عن العمل مدى الحياة يطالب فيها الفنان محمد رمضان، بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به على خلفية دخول "رمضان" قمرة القيادة. وطالب محامي الطيار في دعواه بتعويض لموكله 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء نشر صورة الفنان داخل طائرة موكله. وحددت المحكمة جلسة الإثنين المقبل، 17 فبراير، لنظر الدعوى التي حملت رقم 119 لسنة 2020 مستأنف اقتصادي.
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