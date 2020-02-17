إحباط محاولة تهريب 6 بنادق بجمارك مطار القاهرة

تحرير:محمد أبو زيد ١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٢ م

مطار القاهرة - أرشيفية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب 6 بنادق تعمل بضغط الهواء بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر. وذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران رقم 902 القادمة من دبي، اشتبه مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري الجنسية قادم من الإمارات.

وبالعرض على مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه وتبين وجود 6 بنادق تعمل بضغط الهواء بقطع غيرها مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه. قرر جمال عبد الفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركي رقم 30 لسنة 2020 والإحالة للنيابة