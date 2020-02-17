جريمة

إخماد حريق محدود بكنترول «حقوق القاهرة»

تحرير:محمد أبو زيد ١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٢ م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق محدود اندلع في غرفة كنترول كلية الحقوق جامعة القاهرة. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة داخل جامعة القاهرة. بالانتقال تبين نشوب حريق محدود في غرفة الكنترول الخاصة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وتم فرض كردون أمني، ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء وتمكنوا من محاصرة النيران ومنع خطر امتدادها إلى المباني المجاورة.
وكشفت المعاينة الأولية للمعمل الجنائي، أن ماسا كهربائيا في إحدى التوصيلات الكهربائية وراء نشوب الحريق. وكانت قوات الحماية المدنية، قد تمكنت من السيطرة على حريق اندلع بأحد المولات التجارية بمدينة السادس من أكتوبر دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح. تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل أحد
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حريق-مدرسة-إعدادية

السيطرة على حريق نشب بمول في مدينة 6 أكتوبر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق اندلع بأحد المولات التجارية بمدينة السادس من أكتوبر دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح. تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل أحد المولات فى مدينة 6 أكتوبر، وتصاعد أدخنة اللهب، ودفعت الحماية المدنية بـ6 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.
سجن

ضبط المتهمين بسرقة موزع أحمال مستشفى الإسماعيلية

تمكنت مباحث الإسماعيلية، اليوم الأحد، من القبض على المتهمين الرئيسيين في سرقة "موزع أحمال" مستشفي الإسماعيلية العام، وتسببهم في فصل التيار الكهربائى عن المستشفي فجر يوم الأربعاء الماضي. وكان اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بتحرير مدير الشؤون القانونية بالمستشفي بمحضر شرطة يفيد سرقة "قاطع كهرباء" المسؤول عن توزيع الأحمال في المستشفى واتهامه 4 موظفين بالإهمال وتسببهم في السرقة.
محمد-رمضان

الطيار الموقوف يطالب محمد رمضان بـ25 مليونًا تعويضًا

دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، أقامها الطيار أشرف أبو اليسر، الموقوف عن العمل مدى الحياة يطالب فيها الفنان محمد رمضان، بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به على خلفية دخول "رمضان" قمرة القيادة. وطالب محامي الطيار في دعواه بتعويض لموكله 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء نشر صورة الفنان داخل طائرة موكله. وحددت المحكمة جلسة الإثنين المقبل، 17 فبراير، لنظر الدعوى التي حملت رقم 119 لسنة 2020 مستأنف اقتصادي.
حمو-بيكا

إحالة «حمو بيكا» للمحكمة في سب هاني شاكر

أحالت محكمة جنح الدخيلة، بمدينة الإسكندرية، اليوم السبت، مطرب المهرجانات الشعبية "حمو بيكا"، إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة تعديه على نقيب بتهمة سب وقذف الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، داخل النقابة احتجاجاً منه على عدم تمكنه من الحصول على تصريح ممارسة المهنة. وكانت نيابة الدخيلة، قررت إخلاء سبيل مطرب المهرجانات الشعبية، حمو بيكا، فى بلاغ تقدم به الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية ضده بعد قيام الأول بشر مقطع فيديو "لايف" من داخل نقابة الموسيقيين، هاجم فيه مجلس النقابة ونقيبها المطرب هاني شاكر.
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حريق-مدرسة-إعدادية

السيطرة على حريق نشب بمول في مدينة 6 أكتوبر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق اندلع بأحد المولات التجارية بمدينة السادس من أكتوبر دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح. تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل أحد المولات فى مدينة 6 أكتوبر، وتصاعد أدخنة اللهب، ودفعت الحماية المدنية بـ6 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.
سيطرة-علي-حريق

إخماد حريق نشب في خط غاز بالمطرية

نشب حريق محدود في خط غاز بمنطقة الأميرية في القاهرة، بسبب حدوث كسر بماسورة غاز أثناء قيام إحدى الشركات بأعمال حفر لتنفيذ أعمال إنشاءات بالمكان دون حدوث إصابات، تم بالتنسيق مع مسئولي شركة الغاز والأجهزة المعنية بغلق مصدر الغاز والانتهاء من عمليات الإصلاح. وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بنشوب حريق بماسورة غاز فى المطرية، على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلي مكان البلاغ، ودفعت الحماية المدنية بسيارات المطافي، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.
حريق

الموت فرق بين التوأم.. كواليس مأساوية بحريق شقة فيصل

قبل سنوات استقر "مجدي" في شقة بالطابق 1لحادي عشر بأحد عقارات منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، برفقة زوجته "أسماء" وأطفاله، وما بين السعي وراء لقمة العيش وتربية أطفاله كانت تسير حياة الرجل السوداني الجنسية وزوجته، لكن تبددت الأحوال وكتب القدر نهاية درامية للرجل، حيث شب حريق مروع في شقته حولها إلى ما يشبه كومة رماد، ولأن المصائب لا تأتي فرادى لم ينج من الحريق سوى زوجته وطفل رضيع فرق الموت بينه وبين شقيقه التوأم "مصطفى" وبجواره شقيقه "معن" صاحب الست سنوات وشقيقته "ملك" صاحبة الـ13 عاما، ولحق بهم والدهم في مشهد درامي حزين.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

السيطرة على حريق بمصحة لعلاج الإدمان في حلوان

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل مصحة نفسية للعلاج من الإدمان بحلوان، وإخماده تماما، دون أي إصابات، إذ تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق بالطابق الأول فى مصحة نفسية للعلاج من الإدمان، وعلى الفور دفعت بـ5 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من محاصرة النيران قبل أن تمتد لباقى الطوابق، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.
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