إخماد حريق محدود بكنترول «حقوق القاهرة»

تحرير:محمد أبو زيد ١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٢ م

حريق - أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق محدود اندلع في غرفة كنترول كلية الحقوق جامعة القاهرة. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة داخل جامعة القاهرة. بالانتقال تبين نشوب حريق محدود في غرفة الكنترول الخاصة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وتم فرض كردون أمني، ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء وتمكنوا من محاصرة النيران ومنع خطر امتدادها إلى المباني المجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية للمعمل الجنائي، أن ماسا كهربائيا في إحدى التوصيلات الكهربائية وراء نشوب الحريق. وكانت قوات الحماية المدنية، قد تمكنت من السيطرة على حريق اندلع بأحد المولات التجارية بمدينة السادس من أكتوبر دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح. تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل أحد