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والدة حمو بيكا لهاني شاكر: «أنا آسفة ليك والقلم بيغلط»

تحرير:محمد أبو زيد ١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٧ م
حمو بيكا
حمو بيكا
كشفت والدة مغني المهرجانات حمو بيكا، عن المعاناة التي تعرض لها نجلها قبل غناء المهرجانات وأزمته مع نقابة المهن الموسيقية وقرار نقيبها هاني شاكر بمنعه من الغناء. وقالت والدة "بيكا" للإعلامية نهال طايل خلال ظهورها في برنامج تفاصيل على قناة المحور: "من صغره وهو شقيان طول عمري هو بالذات خايفة عليه لأن الدنيا مش مريحاه وأنا ربيتهم بالحلال وأبوهم شقي عليهم ونفسي أعرف الأستاذ هاني شاكر حاطط على إبني ليه أنا اتصلت بيه وتأسفت له وحلفته برحمة بنته، وابني عمره ما دخل قسم غير على إيد الأستاذ هاني شاكر".
وتابعت: "احنا ناس فقرا والفقر مش عيب لما كان بيشتغل أرزقي على باب الله كان بيجي يديني اللي ربنا يرزقه بيه وأقول الحمد لله من ساعة ما اشتغل الشغلانة دي أنا جالي الضغط والسكر وتعبت من القلق اللي أنا فيه وجيبت له توك توك بالقسط وقولتله أوعى تيأس اشتغل الرزق بتاع ربنا". وتابعت: "قولتله اشتغل أي حاجة بس
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حمو بيكا يُعلن مرضه: «باخد حقنة بـ120 ألف جنيه»

أعلن مطرب المهرجانات حمو بيكا، عن إصابته بمرض في جدار المعدة يجعله يتعاطى حقنة سعرها 120 ألف جنيه. وقال "بيكا" للإعلامية نهال طايل خلال ظهوره في برنامج تفاصيل على قناة المحور: "اللي الجمهور مايعرفوش إني بتعالج أنا واخد إبرة تمنها 120 ألف جنيه عندي مرض بياكل في جدار المعدة هنا الناس شايفيني هيكل من برا بس ما يعرفوش كل واحد عنده إيه وربنا كبير الحمد لله أنا كل وقت بقول يارب". وعن حصوله على أموال كبيرة من وراء الأغاني، قال "بيكا": "ما هو لو كل واحد جاب الأرقام دي أنا هبقى أغنى واحد في العالم".
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بمناسبة عيد الحب.. أمال ماهر تطرح كليب «ماتسبنيش»

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أحمد حلمي يغني «بنت الجيران» مع حسن شاكوش

نشر الفنان أحمد حلمي فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقال في بدايته: "يا جماعة أنا عايز أسمعكم صوتي، لأني قررت أغني"، وبدأ في غناء "بنت الجيران" ليتفاجأ متابعي حلمي أن الأغنية بصوت المطرب الشعبي حسن شاكوش الذي يقف بجواره، ليداعبه حلمي: "إيه رأيك في صوتي؟" وسط حالة من الضحك.
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حمو-بيكا

حمو بيكا يُعلن مرضه: «باخد حقنة بـ120 ألف جنيه»

أعلن مطرب المهرجانات حمو بيكا، عن إصابته بمرض في جدار المعدة يجعله يتعاطى حقنة سعرها 120 ألف جنيه. وقال "بيكا" للإعلامية نهال طايل خلال ظهوره في برنامج تفاصيل على قناة المحور: "اللي الجمهور مايعرفوش إني بتعالج أنا واخد إبرة تمنها 120 ألف جنيه عندي مرض بياكل في جدار المعدة هنا الناس شايفيني هيكل من برا بس ما يعرفوش كل واحد عنده إيه وربنا كبير الحمد لله أنا كل وقت بقول يارب". وعن حصوله على أموال كبيرة من وراء الأغاني، قال "بيكا": "ما هو لو كل واحد جاب الأرقام دي أنا هبقى أغنى واحد في العالم".
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انتحار الممثلة «كارولين فلاك» داخل شقتها في لندن

قبل أسابيع قليلة من موعد محاكمتها بتهمة الاعتداء على صديقها السابق «لويس بيرتون»، عثرت عائلة الممثلة العالمية «كارولين فلاك»، على جثتها داخل شقتها في مدينة لندن الإنجليزية. وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن عائلة الممثلة صاحبة الـ40 عاما، عثروا على جثتها داخل شقتها بعد ساعات قليلة من انتحارها، إذ أبرزت الصحيفة البريطانية في تقريرها، احتفال صديقها لاعب كرة التنس الشهير بعيد الحب، ونشر صورة تجمعهما وكتب عليها «عيد حب سعيد، بحبك».
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بمناسبة عيد الحب.. أمال ماهر تطرح كليب «ماتسبنيش»

طرحت الفنانة آمال ماهر، فيديو كليب لأغنية جديدة بعنوان «ماتسبنيش» على اليوتيوب بمناسبة عيد الحب، إذ تعد الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدي. تم تصوير الفيديو في باريس مع المخرج العالمي نيهات أوداباسي. فيما تواصل أمال ماهر استعداداتها لحفل «ليلة عيد الحب» الذي سيقام غدًا الجمعة بالقاهرة الجديدة، بمشاركة الفنان تامر عاشور، والفنان ماجد المهندس.
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واجه محمد رمضان هجومًا حادًّا شنته عليه الفنانة علياء عساف، التي شاركت معه من قبل في مسلسل «ابن حلال»، وذلك على خلفية أزمة الطيار أشرف أبو اليسر، الموقوف عن العمل مدى الحياة بعد نشر «رمضان» مقطع فيديو على مواقع التواصل من داخل قمرة قيادة الطائرة. ونشرت "عساف" صورة لـ"رمضان" عبر صفحتها «إنستجرام»، علقت عليها قائلة: «اشتغلت معاه بس ماتقابلناش غير في مشهد واحد كنت بسمع إنه شخصية لطيفة ومحترمة، وكان أي حد بينتقدوا كنت بقول لا ده كويس، وبدافع عنه وبقول فرحان بنجاحه، بس اللي بيحصل ده عيب قوي.. عيب لما بدل ما تقف جنب الراجل اللي كنت السبب في قطع عيشه تتريق عليه».
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