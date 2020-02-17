والدة حمو بيكا لهاني شاكر: «أنا آسفة ليك والقلم بيغلط»

تحرير:محمد أبو زيد ١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٧ م

حمو بيكا

كشفت والدة مغني المهرجانات حمو بيكا، عن المعاناة التي تعرض لها نجلها قبل غناء المهرجانات وأزمته مع نقابة المهن الموسيقية وقرار نقيبها هاني شاكر بمنعه من الغناء. وقالت والدة "بيكا" للإعلامية نهال طايل خلال ظهورها في برنامج تفاصيل على قناة المحور: "من صغره وهو شقيان طول عمري هو بالذات خايفة عليه لأن الدنيا مش مريحاه وأنا ربيتهم بالحلال وأبوهم شقي عليهم ونفسي أعرف الأستاذ هاني شاكر حاطط على إبني ليه أنا اتصلت بيه وتأسفت له وحلفته برحمة بنته، وابني عمره ما دخل قسم غير على إيد الأستاذ هاني شاكر".

وتابعت: "احنا ناس فقرا والفقر مش عيب لما كان بيشتغل أرزقي على باب الله كان بيجي يديني اللي ربنا يرزقه بيه وأقول الحمد لله من ساعة ما اشتغل الشغلانة دي أنا جالي الضغط والسكر وتعبت من القلق اللي أنا فيه وجيبت له توك توك بالقسط وقولتله أوعى تيأس اشتغل الرزق بتاع ربنا". وتابعت: "قولتله اشتغل أي حاجة بس