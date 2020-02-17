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ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في اليابان إلى 518

١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٤ م
اليابان
اليابان
ارتفعت حصيلة الحالات المصابة بفيروس كورونا في اليابان إلى 518 حالة بعد إصابة خمسة آخرين بالفيروس. وقالت وزارة الصحة والعمل والرعاية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين، إن الاختبارات الطبية لخمسة أشخاص أظهرت نتائج ايجابية للإصابة بالفيروس.
ونوهت الشبكة الإخبارية إلى أن المرضى الخمس الجدد ليسوا ممن على متن سفينة السياحة "دايموند برينسيس" الخاضعة للحجر الصحي قبالة سواحل البلاد إثر تفشي الفروس بها، وأن من بين اجمالي عدد المصابين المشار إليهم آنفًا، 62 حالة داخل البلاد.
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ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في سنغافورة إلى 77 شخصا

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، ظهور حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد المصابين بالبلاد إلى 77 شخصا. وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الإثنين، نقلا عن وزارة الصحة في سنغافور، أن الحالة الأولى في سنغافورة هي لمسن يبلغ من العمر 76 عاماً تم إجلاؤه من مدينة ووهان الصينية يوم 9 فبراير الجاري، والثانية لشخص، 35 عاماً، يبدو أنه تأثر بمريض مصاب بالفيروس حيث إنه لم يأت من الصين.
كورونا

تقرير: فيروس «كورونا» قد يؤثر على 5 ملايين شركة في العالم

أظهر تقرير حديث صادر عن إحدى شركات الأبحاث العالمية أن تفشي فيروس "كورونا" المستجد والإغلاق الذي تبعه لمساحات شاسعة من الصين قد يؤثران على أكثر من 5 ملايين شركة في جميع أنحاء العالم..حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية اليوم الإثنين. ووفقا للتقرير الصادر عن شركة أبحاث الأعمال العالمية (دن أند برادستريت) فإن المقاطعات الصينية الأكثر تضررا من الفيروس مرتبطة بشكل معقد بشبكة الأعمال العالمية، لافتا إلى أن المناطق المتأثرة التي تضم 100 حالة مؤكدة أو أكثر هي مقر لأكثر من 90% من جميع الشركات النشطة في الصين فيما تضم نحو 49 ألف فرع أو مقر لشركات أجنبية.
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مقتل وإصابة 10 أشخاص إثر انفجار قنبلة بإقليم باكستاني

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب سبعة آخرون، إثر انفجار قنبلة خلال تظاهرة داعمة لجماعة متشددة في مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان غرب باكستان. وذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الإثنين، أن الشرطة قامت بتطويق موقع الانفجار وفتح التحقيقات في الحادثة، ولفت إلى أنه من بين قتلى الانفجار ضباط شرطة. وأوضحت "جيو نيوز"، أنه تم نقل المصابين وجثامين الضحايا إلى المستشفى الأهلي، مشيرة إلى أن خمسة مصابين في حالة حرجة وتم نقلهم إلى مركز الصدمات في المستشفى.
كورونا

الصين: 1771 حالة وفاة و70 ألف إصابة بـ«كورونا»

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في تقريرها اليومي، اليوم الإثنين، أنها تلقت تقارير عن 2048 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، و105 حالات وفاة جديدة حتى نهاية يوم أمس الأحد، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة فى شتى أنحاء البلاد إلى 70 ألفا و635 شخصا، بالإضافة إلى 1771 حالة وفاة، مضيفة أن حالات الوفيات المسجلة جاءت بواقع 100 حالة في مقاطعة هوبي (مركز تفشى الفيروس وسط الصين)، و3 حالات في مقاطعة خنان وحالتان في مقاطعة قوانغدونج.
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ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا بالصين إلى 1665 وفاة

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 1665 وفاة، وذلك بعد الإعلان عن وفاة 142 شخصًا، في حين انخفض عدد المصابين.
الصين

الصين: أمريكا تشكل تهديدًا لأمننا القومي

أعلن وزير الخارجية الصيني، وانج يي، أن واشنطن تؤكد باستمرار أن بكين تشكل تهديدا لها، ولكن إذا نظرت إلى الحقائق، فمن الواضح أن أمريكا هي التي تشكل تهديدا للصين، وليس العكس". وقال وانج يي: إن "الصين على استعداد تام لاتباع المبادئ الخمسة للتعايش السلمي مع الولايات المتحدة، ولإقامة وتطوير علاقات صداقة وتعاون مستقرة طويلة الأجل.. هذه هي السياسة المعتمدة للصين، لكن على العكس من ذلك، تمارس الولايات المتحدة ضغوطًا مستمرة على الصين، وتنتقد وتحاول تشويه سمعة الصين في أي مناسبة، فمن يمثل تهديدًا لمن؟، هذا واضح من الوهلة الأولى".
كورونا

اليابان تعلن أول حالة وفاة بفيروس «كورونا»

أعلنت اليابان، اليوم الخميس، أول حالة وفاة بفيروس «كورونا» المستجد، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، أعلنت فيتنام، اليوم، أنها ستفرض حجرا صحيا على منطقة قريبة من هانوي يسكنها 10 آلاف شخص، خشية تفشي فيروس كورونا. وجاء في بيان لوزارة الصحة الفيتنامية: "اعتبارا من 13 فبراير 2020 سنقوم بشكل عاجل بتطبيق مهمة عزل وفرض حجر صحي على منطقة الوباء في سون لوي"، مضيفا: "الفترة الزمنية للحجر الصحي هي 20 يوما". وكانت فيتنام قد أعلنت عن 15 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، من بينها 5 حالات في سون لوي.
كورونا

مسؤول ياباني: من الصعب إجراء فحوصات لجميع ركاب «سفينة كورونا»

أعلن مسؤول ياباني أن السلطات الصحية اليابانية لن تقوم بإجراء اختبارات للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد لجميع ركاب وأفراد طاقم سفينة "دايموند برينسس" السياحية، التي تم فرض حجر صحي عليها في ميناء "يوكوهاما" الياباني، نظرا لصعوبة ذلك. وكانت وزارة الصحة اليابانية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أنه تم تسجيل 65 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد على متن السفينة السياحية التي تقل أكثر من 3700 شخص؛ ما رفع العدد الإجمالي للمصابين على متنها إلى 135.
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