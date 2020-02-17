ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في اليابان إلى 518

١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٤ م

اليابان

ارتفعت حصيلة الحالات المصابة بفيروس كورونا في اليابان إلى 518 حالة بعد إصابة خمسة آخرين بالفيروس. وقالت وزارة الصحة والعمل والرعاية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين، إن الاختبارات الطبية لخمسة أشخاص أظهرت نتائج ايجابية للإصابة بالفيروس.

ونوهت الشبكة الإخبارية إلى أن المرضى الخمس الجدد ليسوا ممن على متن سفينة السياحة "دايموند برينسيس" الخاضعة للحجر الصحي قبالة سواحل البلاد إثر تفشي الفروس بها، وأن من بين اجمالي عدد المصابين المشار إليهم آنفًا، 62 حالة داخل البلاد.