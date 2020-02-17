الأوقاف: ننفق 6 ملايين جنيه سنويًا على الفقراء

١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٠ م

جابر طايع

كشف الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الوزارة تنفق 6 ملايين جنيه سنويًا على الفقراء ضمن شروط الواقفين، وتم جميع 150 مليون جنيه العام الماضي في اطار مشروع صكوك الاضاحي.

وأضاف طايع، خلال حواره ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن موازنة الوزارة في 2013 كانت 90 مليون جنيه، ووصل إعمار المساجد هذا العام فقط لأكثر من 2 مليار جنيه، وهذا رقم قياسي مهول، يدل على الحوكمة التي قامت بها وزارة الأوقاف، من أجل الحفاظ على المال العام.ولفت رئيس القطاع الديني