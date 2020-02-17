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الأوقاف: ننفق 6 ملايين جنيه سنويًا على الفقراء

١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٠ م
جابر طايع
جابر طايع
كشف الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الوزارة تنفق 6 ملايين جنيه سنويًا على الفقراء ضمن شروط الواقفين، وتم جميع 150 مليون جنيه العام الماضي في اطار مشروع صكوك الاضاحي.
وأضاف طايع، خلال حواره ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن موازنة الوزارة في 2013 كانت 90 مليون جنيه، ووصل إعمار المساجد هذا العام فقط لأكثر من 2 مليار جنيه، وهذا رقم قياسي مهول، يدل على الحوكمة التي قامت بها وزارة الأوقاف، من أجل الحفاظ على المال العام.ولفت رئيس القطاع الديني
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العصار: الهدف من وزارة الإنتاج الحربي تلبية احتياجات القوات المسلحة

أكد اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الهدف الرئيسي لمؤسسة الإنتاج الحربي هو توفير احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والذخائر والمعدات؛ ومن أجل ذلك عملنا جميعًا بكل جد واجتهاد آملين أن نكون أحد قصص النجاح التي تتحقق في كافة ربوع الوطن.
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«التعليم» توجه بعدم إذاعة الأغاني غير اللائقة أخلاقيًا داخل المدارس

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بالتنبيه على المدارس بعدم إذاعة أية أغاني غير لائقة أخلاقيًا، أثناء طابور الصباح أو في الاحتفالات المدرسية أو خلال عقد المسابقات أو ممارسة الأنشطة المدرسية بكافة أنواعها. وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، على ضرورة اختيار نوعية الأغاني التي تعرض على أبنائنا الطلاب بعناية شديدة، وبما يتفق مع المرحلة العمرية والتعليمية، والتي تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية الحميدة وأنماط التفكير السليمة في نفوسهم.
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وزير الأوقاف: التجربة المصرية هدفها الانتقال من المواطنة إلى الإنسانية

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن التجربة المصرية الناجحة استطاعت أن تتجاوز أشياء كثيرة على صعيد تعزيز التسامح الديني والإنساني ومثلت رسالة للعالم ونموذجًا يحتذى به ليتوجه العالم إلى فقه العيش المشترك بين الأديان والمجتمعات والحضارات وتحقيق السلام العالمي.
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السيسي يفتتح مصنع «300 الحربي» بشركة أبو زعبل

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح مصنع "300 الحربي" بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة في ذخائر الأسلحة المتعددة الصغيرة والمتوسطة والقذائف. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي تفقد عدد من خطوط الإنتاج والحديث مع المهندسين المشرفين على الصناعة، كما افتتح عدد آخر من المشروعات الجديدة للإنتاج الحربي عبر الفيديو كونفريس بالمصانع الحربية 144 ببنها، و270 بقها، و999 بحلوان.
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«الأوقاف» تحسم الجدل بشأن إلزام الأئمة بتسجيل خطبة الجمعة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام وزارة الأوقاف إلزام الأئمة بتسجيل فيديو لخطبة الجمعة للتأكد من حضورهم وأدائهم. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلزام الأئمة بتسجيل فيديو لخطبة الجمعة، وأن الوزارة لم تصدر أي توجيهات أو مقترحات بهذا الشأن، مُوضحةً أن لديها العديد من الآليات الرقابية، منها إجراء تفتيش إداري دوري على كافة المساجد، فضلاً عن إجراء تفتيش دعوي على الأئمة، لتقييم ثقافتهم ومعلوماتهم الدينية والفقهية، دون اللجوء إلى تسجيل الخطبة، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تقصير أو مخالفة أثناء إلقاء الخطبة.
كورونا 7

الأوقاف: خطبة الجمعة في الإسكندرية عن «كورونا»

أعلنت مديرية الأوقاف فى محافظة الإسكندرية، برئاسة الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، تخصيص الجزء الثاني من خطبة الجمعة، غدا الجمعة، عن التوعية بمخاطر فيروس كورونا الجديد والذي اجتاح دولة الصين وتسبب في وفاة واصابة الآلاف بمدينة ووهان الصينية. وقال الشيخ حسن عبد البصير مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، إن تلقى مذكرة وزارة الأوقاف تفيد بتفعيل دور المساجد فى توعية المواطنين عن مخاطر مرض الكورونا والأعراض والإرشادات الواجب اتباعها لتلافي الإصابة بالمرض.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-07

وزير الأوقاف: الأمن والتنمية يرتبطان بالقضاء على الإرهاب والتطرف

قال وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، انه لا أمن ولا بناء ولا تنمية دون القضاء على الإرهاب والتطرف. وأضاف خلال كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العلماء الأفارقة اليوم الثلاثاء في قصر المرابطون في العاصمة الموريتانية نواكشوط بحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني- أن الإرهاب لا وطن له ولا دين له، وسيكتوي بناره كل من دعمه وكل من أسس له أو جامله. وحذر الوزير خلال المؤتمر الذي ينظم تحت عنوان "الإسلام في إفريقيا: التسامح والاعتدال ضد التطرف والاقتتال"، من مخاطر الفوضى والهدم والإفساد والتخريب، وحث على فضائل البناء والتعمير والتنمية.
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