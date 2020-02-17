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«المركزي» يضاعف الحد الأقصى المسموح به للتمويل العقاري إلى 10%

١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٥ م
البنك المركزي
البنك المركزي
أعلن البنك المركزي، عن مضاعفة الحد الأقصى المسموح به للبنوك التخصيصية "التمويل العقاري" إلى ما يعادل 10% من إجمالي محفظة القروض للبنك بدلًا من 5% على ألا يسري ذلك على البنك العقاري المصري العربي، وبنك التعمير والإسكان.
وذكر البنك المركزي، في بيان اليوم الإثنين، أن القرار يأتي في إطار مبادرة تخصيص 50 مليار جنيه للتمويل العقاري التي تستهدف فئة العملاء من متوسطي الدخل؛ حيث أن نمو القطاع العقاري ساهم في استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية.وكان البنك المركزي سمح في مارس 2002، لكافة البنوك بمزولة نشاط التمويل للاستثمار
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تراجع أسعار الذهب 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 686 جنيها

شهدت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، تراجعًا ملحوظًا بقيمة 3 جنيهات، نتيجة التراجع العالمي لأسعار الذهب العالمي، بنحو 4 دولارات. وهبطت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع مراقبة مستجدات الوضع بشأن الكورونا وتأثيرها على الطلب والاقتصاد الصيني والعالمي لكن جهود الدعم المبذولة لمواجهة الفيروس تعزز شهية المخاطرة.
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أسعار الذهب تستقر في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

استقرت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات المسائية في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1580 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
الدولار (2)

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء قرشًا واحدًا من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في المصرف المتحد بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 15.68 جنيه للبيع، و15.58 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 15.69 جنيه للبيع، و15.59 جنيه للشراء، بينما استقر سعر الدولار في كل من البنك الأهلي وبنك مصر ليسجل نحو 15.71 جنيه للبيع، و15.61 جنيه للشراء.
الغاز

البترول: 236 مليار قدم احتياطي حقول غرب الدلتا للغاز

قال صبري الشرقاوي رئيس شركتي رشيد للبترول والبرلس للغاز، إن العمل جاري على تقييم دراسات المرحلة 10 من حقول غرب الدلتا بالمياه العميقة، والتي من المتوقع أن تضيف احتياطيات مبدئية تقدر بحوالي 236 مليار قدم مكعبة من خلال حفر 7 آبار. وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين، جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة لشركتي رشيد والبرلس، برئاسة طارق الملا وزير البترول، لاعتماد الموازنة التخطيطية المعدلة لعام 2019-2020، والموازنة التخطيطية لعام 2020-2021.
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وحدة سكنية اقتصادية

طرح وحدات سكنية لمتوسطي الدخل بنظام مبادرة البنك المركزي

وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، على قبول التماسات العملاء الذين قاموا بسداد مبلغ جدية الحجز، بالإضافة إلى الأقساط ربع السنوية، ولم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم على البوابة الإلكترونية، ولم يسحبوا مبلغ مقدم جدية الحجز، وذلك بداية من تاريخه، تيسيرا على المواطنين المتقدمين الذين أثبتوا جدية فى التعامل من خلال سداد جميع المستحقات المالية المطلوبة، وتحقيقا لمصلحتهم، وإتاحة الفرصة لهم لتسجيل طلباتهم على النظام الآلى للصندوق إلكترونيا.
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الإسكان: مهلة لحاجزي وحدات «المركزي» بالمدن الجديدة

أعلن عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان له، عن منح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، مهلة شهرين تبدأ من اليوم الأربعاء، وحتى يوم 12 أبريل المقبل، لحاجزى الوحدات السكنية السابق طرحها، ضمن مبادرة البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعدد من المدن الجديدة، لتحديث أو استكمال أى بيانات أو مستندات مطلوبة، وتقديم طلبات إعادة الاستعلام أو طلبات التظلم، في حالة الرفض نتيجة الاستعلام الميداني عن العمل والسكن، أو الرفض من جهات التمويل.
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123 مليون دولار زيادة في احتياطي الذهب نهاية يناير

ارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 3.424 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي، في مقابل نحو 3.303 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2019، بزيادة بلغت نحو 123 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وتتم معادلة هذه النسبة بقيمة من الاحتياطي النقدي، شاملا ودائع وعمليات مبادلة الذهب. وأعلن المركزي ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى مستوى 45.457 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي، في مقابل نحو 45.420 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2019، بزيادة بلغت نحو 37 مليون دولار.
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سعر الدولار اليوم الأحد 9 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.72 جنيه، ونحو 15.82 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك إتش إس بي سي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والمصرف المتحد ليسجل نحو 15.81 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك المشرق ليسجل نحو 15.88 جنيه للبيع، و15.78 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك الاستثمار العربي، والمصرف العربي الدولي نحو 15.84 جنيه للبيع، و15.74 جنيه للشراء.
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