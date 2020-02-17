«المركزي» يضاعف الحد الأقصى المسموح به للتمويل العقاري إلى 10%

١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٥ م

البنك المركزي

أعلن البنك المركزي، عن مضاعفة الحد الأقصى المسموح به للبنوك التخصيصية "التمويل العقاري" إلى ما يعادل 10% من إجمالي محفظة القروض للبنك بدلًا من 5% على ألا يسري ذلك على البنك العقاري المصري العربي، وبنك التعمير والإسكان.

وذكر البنك المركزي، في بيان اليوم الإثنين، أن القرار يأتي في إطار مبادرة تخصيص 50 مليار جنيه للتمويل العقاري التي تستهدف فئة العملاء من متوسطي الدخل؛ حيث أن نمو القطاع العقاري ساهم في استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية.وكان البنك المركزي سمح في مارس 2002، لكافة البنوك بمزولة نشاط التمويل للاستثمار