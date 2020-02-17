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العصار: الهدف من وزارة الإنتاج الحربي تلبية احتياجات القوات المسلحة

١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٢ م
العصار
العصار
أكد اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الهدف الرئيسي لمؤسسة الإنتاج الحربي هو توفير احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والذخائر والمعدات؛ ومن أجل ذلك عملنا جميعًا بكل جد واجتهاد آملين أن نكون أحد قصص النجاح التي تتحقق في كافة ربوع الوطن.
وقال العصار، خلال افتتاح مصنع 300 الحربي التابع لشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إن الطريق الذي رسمه لنا الرئيس السيسي، كان واضحًا تمامًا في ضرورة امتلاك كل جديد في تكنولوجيا التسليح في العالم؛ مستهدفين أن نصنع سلاحنا بأيدينا مدركين أن الطريق صعب ومليء
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