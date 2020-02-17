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وزير الاتصالات: سرعة الإنترنت في مصر 28.8 ميجا في الثانية

١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:١٠ م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تستهدف تدريب 60 ألف شاب بنهاية 2020 بالتعاون مع المحليات بكافة المحافظات، كذلك تستهدف 20 ألف شاب بمراكز التدريب التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبالغ عددها 6 مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، جميعها مجهزة بالإنترنت فائق السرعة، وهناك بعض المحافظات المتخصصة في مهارات محددة ومنها محافظة دمياط سعيًا لتطوير صناعة الأثاث التي تشتهر يها المحافظة، هذا بالاضافة إلى باقي المحافظات.
جاء ذلك خلال كلمته بلقاء منظمة اتصال السنوي "meet the government"، بحضور قيادات قطاع الاتصالات، ومنهم المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وعصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، ووليد جاد رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات، والمهندس عاطف حلمي، وهاني محمود وزيرا الاتصالات الأسبقين،
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الاتصالات تبحث مع هيئة الاستثمار ميكنة الخدمات

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من قيادات الهيئة لمتابعة أعمال مشروعات ميكنة خدمات الهيئة باستخدام أحدث التقنيات المتاحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة القدرة على تيسير الخدمات الاستثمارية وتهيئة بيئة فعالة لجذب المستثمرين، وكذلك التعاون في جذب استثمارات جديدة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم ريادة الأعمال لدى الشباب.
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