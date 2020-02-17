وزير الاتصالات: سرعة الإنترنت في مصر 28.8 ميجا في الثانية
١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:١٠ م
وزير الاتصالات
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تستهدف تدريب 60 ألف شاب بنهاية 2020 بالتعاون مع المحليات بكافة المحافظات، كذلك تستهدف 20 ألف شاب بمراكز التدريب التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبالغ عددها 6 مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، جميعها مجهزة بالإنترنت فائق السرعة، وهناك بعض المحافظات المتخصصة في مهارات محددة ومنها محافظة دمياط سعيًا لتطوير صناعة الأثاث التي تشتهر يها المحافظة، هذا بالاضافة إلى باقي المحافظات.
جاء ذلك خلال كلمته بلقاء منظمة اتصال السنوي
"meet
the government"، بحضور قيادات قطاع الاتصالات، ومنهم المهندس عادل حامد الرئيس
التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وعصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، ووليد
جاد رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات، والمهندس عاطف حلمي، وهاني محمود وزيرا الاتصالات
الأسبقين،
جاء ذلك خلال كلمته بلقاء منظمة اتصال السنوي
"meet
the government"، بحضور قيادات قطاع الاتصالات، ومنهم المهندس عادل حامد الرئيس
التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وعصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، ووليد
جاد رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات، والمهندس عاطف حلمي، وهاني محمود وزيرا الاتصالات
الأسبقين، والدكتور حازم الطحاوي رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال.
وكشف طلعت، أن صناعة تكنولوجيا المعلومات في
مصر لن تتقدم إلا بوجود قاعدة كبيرة من الكوادر البشرية المدربة على كافة المهارات
المرتبطة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار وزير الاتصالات، إلى أنه تم إنشاء نحو
1500 شركة تعمل بمجال تكنولوجيا المعلومات خلال عام 2019، مشيرًا إلى أنه يتم توفير
المنصات المناسبة للترويج إلى هذه الشركات، والعمل على دعمها خاصة في بدايات عملها،
كما تم إنشاء مراكز التشخيص عن بعد، ومراكز الاستجابة لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي
يُعد الأول من نوعه في إفريقيا.
وأضاف وزير الاتصالات، أن مدينة المعرفة بالعاصمة
الإدارية الجديدة، سيتم الانتهاء منها نهاية العام الجاري، وتضم أول كلية متخصصة في
مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى كبرى الشركات العالمية ومراكز التدريب
على التقنيات الحديثة.
وحول تطوير ورفع سرعات الإنترنت، قال وزير الاتصالات،
إن متوسط سرعة الإنترنت في مصر بلغت نحو 28.8 ميجا بايت في الثانية، لتحتل مصر المركز
السادس إفريقيا من حيث سرعة الإنترنت، وقد جاء ذلك كنتيجة للتطوير المستمر للبنية التحتية
للاتصالات في مصر، مؤكدًا أن المستهدف هو الوصول بسرعات الإنترنت لمعادلات عالية.