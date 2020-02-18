مرتضى: الترجي أقوى من الأهلي 100 مرة

١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:١٢ م

مرتضى منصور

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الترجي التونسي، والتتويج بلقب السوبر الإفريقي، وطالب مرتضى لاعبيه بعدم إفساد فرحة السوبر الإفريقي، وتحقيق الفوز على الأهلي يوم الخميس المقبل، عندما يتنافسان على لقب السوبر المصري بالإمارات. وقال مرتضى في لقاء مسجل أذاعته قناة ناديه: "كنا نخشى شهر فبراير الجاري، ومواجهاته الصعبة، لكننا حققنا انتصارات غائبة، وفزنا على الإسماعيلي في عقر داره بالدوري لأول مرة منذ 14 سنة، وحصدنا السوبر الإفريقي بعد غياب 17 سنة".

وقال رئيس الزمالك إن "الترجي التونسي أقوى من الأهلي 100 مرة" مطالبًا لاعبيه بالثقة أمام الفريق الأحمر وعدم الرهبة عند مواجهة الأهلي، والتركيز لتحقيق اللقب المحلي، وأضاف: "في السوبر الماضي دفعنا ثمن تشكيل ميتشو (المدرب السابق) الخاطئ، وعندما أشرك مصطفى محمد سجلنا هدفين". ويرى أن السويسري رينيه فايلر

وقال رئيس الزمالك إن "الترجي التونسي أقوى من الأهلي 100 مرة" مطالبًا لاعبيه بالثقة أمام الفريق الأحمر وعدم الرهبة عند مواجهة الأهلي، والتركيز لتحقيق اللقب المحلي، وأضاف: "في السوبر الماضي دفعنا ثمن تشكيل ميتشو (المدرب السابق) الخاطئ، وعندما أشرك مصطفى محمد سجلنا هدفين".



ويرى أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي "قوي لكن بمساعدة الحكام" حسب قوله، موضحًا أن "الزمالك بحضور حكام أجانب وتقنية الفيديو لن يخسر أي بطولة"، وأشار إلى أن الزمالك يتفوق في البطولات القارية أكثر من المحلية، لوجود التحكيم الذي يجامل الأهلي.



وداعب رئيس نادي الزمالك اللاعب عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق قائلًا: "لا تتحدث عن الأهلي مرة أخرى لأنهم يعذبون شقيقك صالح هناك".

