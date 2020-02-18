الزمالك يكشف سر طلب تأجيل قمة الدوري

١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:١٧ م

الزمالك

أعلن أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالزمالك، جاهزية فريقه لخوض لقاء كأس السوبر المصري أمام الأهلي يوم الخميس المقبل بالإمارات، حيث قال أمير في تصريحات تليفزيونية إن بطولة السوبر المصري إحدى 5 بطولات ينافس عليها الزمالك هذا الموسم، موضحا أن الأبيض سيركز عليها بغض النظر عن نتيجة لقاء السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي. وأضاف: "طالبنا بتأجيل لقاء الأهلي في قمة الدوري المقرر له يوم 24 فبراير الجاري لسبب واحد وهو ضرورة توحيد معايير تأجيل المباريات، واتحاد الكرة سبق أن أعلن تأجيل مباراتين للأهلي والزمالك لوجود ارتباطات في دوري أبطال إفريقيا".

وأشار إلى أن الموسم الماضي شهد تأجيل نحو 12 مباراة للأهلي بعد تأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا موضحا أن البطولة القارية دخلت مرحلة الأدوار النهائية. وأكد أن السويسري كريستيان جروس المدرب الأسبق للفريق رفض تجديد عقده الذي انتهى يوم 1 يونيو الماضي موضحا أنه رحب بالبقاء لمدة شهر خلال فترة التوقف والرحيل

وأشار إلى أن الموسم الماضي شهد تأجيل نحو 12 مباراة للأهلي بعد تأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا موضحا أن البطولة القارية دخلت مرحلة الأدوار النهائية.



وأكد أن السويسري كريستيان جروس المدرب الأسبق للفريق رفض تجديد عقده الذي انتهى يوم 1 يونيو الماضي موضحا أنه رحب بالبقاء لمدة شهر خلال فترة التوقف والرحيل قبل مباريات حسم الدوري، وأوضح أن جروس كان يريد العودة للدوري السعودي وانتظر بالفعل لحين التعاقد مع الأهلي السعودي الذي رحل عنه أيضا.



وأردف المشرف على الكرة بالزمالك بأن صفقات الفريق لا يمكن قياسها بالعدد ولكن بتلبية الاحتياجات موضحا أنه حاول في الصيف الماضي ضم لاعبين مؤثرين يشاركون باستمرار.



