مقتل شخص بإطلاق نار في مركز تجاري بتايلاند

١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٩ م

الشرطة التايلاندية - صورة أرشيفية

لقى شخص مصرعه جراء إطلاق نار من قبل مجهول في مركز تجاري بالعاصمة التايلاندية بانكوك، وذلك حسبما أفاد موقع وكالة "رويترز" للأنباء، في خبر عاجل له، اليوم الثلاثاء، وقالت الشرطة إن مسلحا قتل شخصا وأصاب آخر، في مركز تجاري في بانكوك، اليوم. وأوضح الكولونيل كريسينا باتاناكرون لـ"رويترز" أن "حادثة إطلاق نار وقعت في سينشري بلازا، كانت قضية شخصية، قتل شخص وأصيب آخر". ويأتي ذلك، بعد عشرة أيام من حادث إطلاق نار وقع في شمال شرقي تايلاند، والذي أسفر عن مقتل 29 شخصا.

وأعلنت الشرطة التايلاندية، يوم 9 فبراير الجاري، عن مقتل الجندي الذي أطلق النار عشوائيا داخل مركز تجاري في مدينة ناخون راتشاسيما بشمال شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة 52 آخرين. وقال وزير الصحة العامة أنوتين شارنفراكول: "شكرا للشرطة والجيش على إنهائهم هذا الموقف. مطلق الرصاص قُتل". وفي يوم