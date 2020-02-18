اليابان تسجل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٣١ م

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت السلطات الصحية في اليابان، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور الجديد. وأشارت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية، إلى أنه تم تسجيل حالات الإصابة في مقاطعة "واكاياما" بغرب اليابان، وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد في اليابان إلى 523 حالة. وكانت السلطات الصحية الصينية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين ليصل إلى 1868 شخصا.

من ناحية أخرى، أظهر تقرير حديث صادر عن إحدى شركات الأبحاث العالمية أن تفشي فيروس "كورونا" المستجد والإغلاق الذي تبعه لمساحات شاسعة من الصين قد يؤثران على أكثر من 5 ملايين شركة في جميع أنحاء العالم، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أمس الإثنين.ووفقا للتقرير الصادر عن شركة أبحاث الأعمال العالمية