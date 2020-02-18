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اليابان تسجل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٣١ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت السلطات الصحية في اليابان، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور الجديد. وأشارت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية، إلى أنه تم تسجيل حالات الإصابة في مقاطعة "واكاياما" بغرب اليابان، وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد في اليابان إلى 523 حالة. وكانت السلطات الصحية الصينية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين ليصل إلى 1868 شخصا.
من ناحية أخرى، أظهر تقرير حديث صادر عن إحدى شركات الأبحاث العالمية أن تفشي فيروس "كورونا" المستجد والإغلاق الذي تبعه لمساحات شاسعة من الصين قد يؤثران على أكثر من 5 ملايين شركة في جميع أنحاء العالم، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أمس الإثنين.ووفقا للتقرير الصادر عن شركة أبحاث الأعمال العالمية
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الصين: 1017 حالة وفاة و42 ألف مصاب بـ«كورونا»

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد إلى 1017 وفاة و42 ألفا و708 إصابات مؤكدة حتى نهاية أمس الإثنين، موضحة أنها تلقت تقارير عن 2478 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، و108 حالات وفاة جديدة أمس، بواقع 103 حالات في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس)، وحالة واحدة في كل من بكين وتيانجين وهيلونغجيانغ وآنهوي وخنان، وأن 7 آلاف و333 مريضا ما زالوا في حالة خطيرة، فيما خرج 3 آلاف و998 شخصا من المستشفى بعد شفائهم.
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