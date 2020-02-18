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«إتش سي» تتوقع تثبيت أسعار الفائدة الخميس المقبل

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس 20 فبراير لمراجعة أسعار الفائدة، وسط تباين التوقعات بين إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة أو الاستمرار في خفضها.
١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٢ م
أرشيفية
أرشيفية
توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أنه بالرغم من زيادة التضخم في يناير فإن الضغوط التضخمية مازالت في إطار التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند قيمة 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020 كما توقع التقرير أن يحقق التضخم متوسط 5.6% على مدار الأربع شهور القادمة (فبراير - مايو) قبل أن يقفز على 8.9% في فترة يونيه – ديسمبر بسبب الظروف الموسمية والتأثير السلبي لسنة الأساس. تشير بعض المؤشرات الاقتصادية لنشاط اقتصادي أدنى من المستوى الأمثل مع ارتفاع معدل البطالة إلى 8% في الربع الرابع من 2019 من 7.8% في الربع السابق
لذلك إلى جانب مؤشر مدراء المشتريات عند 46 في يناير وهو الأقل منذ سنتين مما يشير إلى انكماش اقتصادي. ويبدو أن  ترقب خفض أكثر لسعر الفائدة يحجم من إقراض القطاع الخاص, من وجهة نظر اتش سي، أيضا بالإضافة الي الحاجة الي سياسات أكثر تدعم نمو نشاط القطاع الخاص. ويبلغ حاليا سعر الفائدة على الإيداع لليلة
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الدولار (2)

الدولار يسجل تراجع جديد أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء قرشًا واحدًا من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في المصرف المتحد بواقع 3 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 15.68 جنيه للبيع، و15.58 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 15.69 جنيه للبيع، و15.59 جنيه للشراء، بينما استقر سعر الدولار في كل من البنك الأهلي وبنك مصر ليسجل نحو 15.71 جنيه للبيع، و15.61 جنيه للشراء.
Edu gate

وزيرا التعليم العالي والاتصالات يفتتحان معرض «إيديوجيت2020»

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الاثنين، معرض التعليم الدولي "إيديوجيت 2020" في نسخته السادسة، بحضور عدد من رؤساء الجامعات المصرية والعربية والدولية وعدد كبير من طلاب المدارس. وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الإقبال الشديد على الملتقى يعكس الجهد المبذول من قبل اللجنة المنظمة، مشيرا إلى أن هناك تعاون مشترك بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القيام بتحول رقمي للجامعات الحكومية لتصبح لديها بنية معلوماتية
بورصة (2)

مبيعات عربية وأجنبية تكبد البورصة 6.6 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.6 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية عربية وأجنبية وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 13636.93 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات الصغيرةوالمتوسطة "إي جي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 1.49 % ليصل إلى مستوى 1237.46نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة1.15% ليغلق عند مستوى 1358.65 نقطة.
عمرو طلعت

وزير الاتصالات يكشف أهداف تأسيس «مصر الرقمية للاستثمار»

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن شركة «مصر الرقمية» لا تستهدف الدخول مباشرة في منافسة مع شركات القطاع الخاص، أو حتى تنفيذ المشروعات المستهدفة للخدمات الرقمية بشكل مباشر. أضاف في كلمته خلال اللقاء الذي نظمته جمعية اتصال اليوم إن الغرض من إنشاء الشركة هو زيادة الموارد الذاتية للوزارة والتي يتم ضخها في النهاية في الخزانة العامة للدولة. شدد على أن الشركة سيكون دورها إشرافي فقط على تنفيذ المشروعات الحكومية في التحول الرقمي.
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البنك-المركزى-المصرى

«هيرميس»: البنك المركزي سيقلل وتيرة خفض سعر الفائدة

قالت المجموعة المالية «هيرميس»، في مذكرة بحثية لها، إن البنك المركزي المصري سيقلل وتيرة خفض أسعار الفائدة هذا العام في محاولة لدعم استثمارات المحافظ الأجنبية. وأوضحت المذكرة أنه من المرجح أن يقلل البنك وتيرة الخفض، ضمن محاولاته لدعم الجنيه والحفاظ على قوة تجارة الفائدة. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال أولى اجتماعات اللجنة مع بداية عام 2020، لتسجل نحو 12.25%، و13.25% على التوالي.
طارق-عامر (1)

«المركزي»: مصر نجحت في خفض عجز الميزان التجاري ومعدلات التضخم

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر تبحث مع صندوق النقد الدولي اتفاقية جديدة تتعلق بإجراء إصلاحات "هيكلية " والقضاء على "البيروقراطية " ومعوقات النمو الاقتصادي، لافتا إلى أنه بعد نجاح برنامج الإصلاح المالي، أطلقت مصر نقاشات للحصول على دعم فني من صندوق النقد.
البنك-المركزى-المصرى

توقعات بخفض أسعار الفائدة بنسبة 3% خلال 2020

توقعت وحدة أبحاث بنك الاستثمار «سي آي كابيتال»، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض بواقع 2-3% هذا العام. وتدور أسعار الفائدة حاليا ما بين 12.25% و13.25% للإيداع والإقراض على التوالي، ومن المقرر أن تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة يوم 20 فبراير الجاري. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الخميس 6 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.74 جنيه، ونحو 15.84 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك إتش إس بي سي ليسجل نحو 15.81 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك المشرق ليسجل نحو 15.88 جنيه للبيع، و15.78 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك بلوم، وبنك مصر نحو 15.85 جنيه للبيع، و15.75 جنيه للشراء.
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