«إتش سي» تتوقع تثبيت أسعار الفائدة الخميس المقبل

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس 20 فبراير لمراجعة أسعار الفائدة، وسط تباين التوقعات بين إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة أو الاستمرار في خفضها.

١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٢ م

أرشيفية

توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أنه بالرغم من زيادة التضخم في يناير فإن الضغوط التضخمية مازالت في إطار التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند قيمة 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020 كما توقع التقرير أن يحقق التضخم متوسط 5.6% على مدار الأربع شهور القادمة (فبراير - مايو) قبل أن يقفز على 8.9% في فترة يونيه – ديسمبر بسبب الظروف الموسمية والتأثير السلبي لسنة الأساس. تشير بعض المؤشرات الاقتصادية لنشاط اقتصادي أدنى من المستوى الأمثل مع ارتفاع معدل البطالة إلى 8% في الربع الرابع من 2019 من 7.8% في الربع السابق

لذلك إلى جانب مؤشر مدراء المشتريات عند 46 في يناير وهو الأقل منذ سنتين مما يشير إلى انكماش اقتصادي. ويبدو أن ترقب خفض أكثر لسعر الفائدة يحجم من إقراض القطاع الخاص, من وجهة نظر اتش سي، أيضا بالإضافة الي الحاجة الي سياسات أكثر تدعم نمو نشاط القطاع الخاص. ويبلغ حاليا سعر الفائدة على الإيداع لليلة