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الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة.. وسقوط أمطار

١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٦ م
أمطار - صورة أرشيفية
أمطار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة على أن تكون الرياح معتدلة وذلك في إقليم القاهرة الكبرى، أما بالنسبة لإقليم الوجه البحري فيشهد طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطارا متوسطة على مناطق متفرقة وتكون الرياح معتدلة، بينما تشهد منطقة السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا وتكون الرياح نشطة.
وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسا باردا نهارا شديد البرودة ليلا وأمطارا متوسطة إلى غزيرة ورياحا معتدلة، بينما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطارا متوسطة على جنوب سيناء ورياحا نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. بينما يشهد شمال الصعيد
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الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (5)

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الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (13)

الأرصاد: اليوم طقس مائل للبرودة نهارا.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية، ووسط سيناء بالإضافة إلى سقوط أمطار تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة وأن تكون الرياح معتدلة، كما يسود طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، فيما تتراوح سرعة الرياح ما بين نشطة إلى معتدلة ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (16)

الأرصاد: غدا طقس مائل للبرودة نهارا.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية، ووسط سيناء بالإضافة إلى سقوط أمطار تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة وأن تكون الرياح معتدلة، كما يسود طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، فيما تتراوح سرعة الرياح ما بين نشطة إلى معتدلة ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (15)

الأرصاد: اليوم أمطار على الوجه البحري والقاهرة

يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد، اليوم الأحد، أمطار على السواحل السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، على أن يكون الطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط.
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