الكلى بـ30 ألفا.. عصابة لتجارة الأعضاء على فيسبوك

١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٠١ م

تشكيل عصابي - أرشيفية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في تحديد وضبط عناصر إجرامية تخصصوا في ارتكاب جرائم تسهيل بيع وشراء الأعضاء البشرية بمقابل مادي، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر قيام ثلاثة أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالبشر "الأعضاء البشرية" حيث يقوم أحدهم بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لاستقطاب المرضى راغبى نقل الكُلى إليهم، وبعض راغبى بيع الكُلى مقابل 30 ألف جنيه لكل حالة بيع مستغلا حاجتهم للمال.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، واعترفوا بالتوسط فى بيع الأعضاء البشرية للعديد من الحالات أمكن التوصل لإحداها، والذى أجرى نقل عضو الكلى باستغلال أعضاء الجماعة الإجرامية مقابل مبلغ 30 ألف جنيه، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم ضمن متحصلات جرائمهم الآثمة، و4 هواتف من الأدوات المستخدمة فى تسهيل ونقل

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، واعترفوا بالتوسط فى بيع الأعضاء البشرية للعديد من الحالات أمكن التوصل لإحداها، والذى أجرى نقل عضو الكلى باستغلال أعضاء الجماعة الإجرامية مقابل مبلغ 30 ألف جنيه، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم ضمن متحصلات جرائمهم الآثمة، و4 هواتف من الأدوات المستخدمة فى تسهيل ونقل وبيع الأعضاء البشرية، كما أمكن التوصل إلى مقطع فيديو يوثق واقعة البيع بأحد مستشفيات الإسكندرية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثيف الجهود لتحديد وضبط معاونيهم من معامل تحاليل وأطباء وتحديد باقى الحالات بالاستعلام من الجهات المعنية والمستشفيات التى تم التعامل معها.





