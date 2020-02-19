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هل تشعر بالصداع بعد البكاء؟!.. اعرف السبب

تحرير:إسراء سليمان ١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص
أسباب البكاء
أسباب البكاء
هل شعرت بحزن شديد دفعك للبكاء؟ نتعرض لهذا الشعور يوميًا، نتيجة لضغوطات الحياة، وفقدان القدرة على التحمل، وبالنسبة للمرأة يعتبر البكاء والاكتئاب جزء أساسي من تكوينها، ويرجع ذلك إلى تقلب الهرمونات، وتغير الحالة المزاجية، وفي نفس الوقت، نعيش في صراع دائم، لتحقيق أحلامنا، ولكن البكاء المتكرر يتبعه صداع شديد، فكشفت العديد من الدراسات أنه يوجد علاقة بين الصداع والبكاء، ويرجع ذلك إلى إفراز هرمونات، تحفز من الناقلات العصبية بالمخ، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
البكاء ظاهرة طبيعية تحدث عند الشعور بالاكتئاب والقلق والتوتر، وتنهمر الدموع خاصة بعد مشاهدة فيلم حزين، أو التعرض لضغط العمل، ولكن في كثير من الأحيان ينتج عن البكاء صداع مزعج، وأعراض أخرى مثل انتفاخ العينين واحمرار الوجه وسيلان الأنف. وقبل التعرف على سبب الشعور بالصداع بعد البكاء، توجد أنواع له على سبيل
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فيروس-كورونا (3)

لمحاربة كورونا.. الصين تعتمد على علاج من 3 آلاف سنة

الكورونا مازالت تهدد العالم، فبلغت عدد الوفيات حتى الآن 1771 حالة، و70 ألف مصاب حول العالم، من الواضح أن على وزارة الصحة الاعتراف بأنه وباء، وعند التحدث عن العلاج، تحاول الصين جاهدة البحث عن حلول سريعة، على سبيل المثال بناء مستشفيات، واتباع قواعد الحجر الصحي، ولكن لم يتم الكشف بشكل صريح، عن مصل مناسب للتخلص من الفيروس نهائيًا، وآخر ما جاءت به الصين، قرر الأطباء تجربة العلاج الصيني التقليدي، الذي يرجع إلى 3000 سنة، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
فوائد الخياطة

لو حاسة باكتئاب وقلق.. ابدأي بتعلم الخياطة

الاكتئاب والقلق والتوتر من أكثر الأشياء المزعجة، التي أصبحنا نواجهها كل يوم، وإذا لم يتم التعامل معها بشكل سليم، من المحتمل أن يتسلل إليك شعورًا بالانتحار، للتخلص من الأعباء وضغوطات الحياة، لذا عليك بالبحث عن أشياء ممتعة، تمنحك الطاقة والشغف، لتصبح قادرًا على التحمل، وبالنسة للدراسات والأبحاث، قال الخبراء أن الحياكة تساعد على التخلص من الشعور بالاكتئاب والقلق، كما أنها تساعد في التقليل من الألم المزمن، والأمراض العقلية مثل الخرف، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
صعود السلم

للحصول على الطاقة.. استبدل القهوة بصعود السلالم

تتزايد الأعمال كل يوم، ومع ضغوط الحياة الاقتصادية ومشاغل الحياة، يصعب علينا التحمل، ونصبح غير قادرين على التعامل مع عقبات الحياة، وبالتالي نلجأ إلى تناول مشروبات منبهة تساعدنا على التركيز والحصول على الطاقة، ومنها: القهوة والمشروبات الغازية، لكن الإفراط في تناول مثل تلك المشروبات ينتج عنه بعض من الآثار السلبية، لذا يقول الباحثون إن صعود السلالم يساعد أكثر من أي شيء آخر في الحصول على الطاقة، وبالتالي توقف في الحال عن تناول القهوة، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
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الارز

غني بالألياف والبروتين.. الأرز البني صحي عن الأبيض

توجد في كل بلد عربي أطباق رئيسة تميزه، على سبيل المثال "الكشري" من أكثر الوجبات التي تميز مصر، وبالنسبة للسعودية، فالكبسة والأرز الماندي في مقدمة قائمة الطعام، وليس ذلك فقط، بل تعتبر التبولة من المكونات الأساسية في لبنان، وعند الحديث عن الأرز، ستجد أنه ركن أساسي في جميع البلاد حول العالم، ويوجد منه نوعان: الأرز الأبيض والبني، لا يعرف العديد من الأشخاص أيهما أكثر صحة، ويحتوي على معدلات عالية من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، وذلك نقلا عن "boldsky".
نظام نباتي

تناول أطعمة نباتية تجنبك التهاب المسالك البولية

من أكثر العادات الصحية اتباع نظام نباتي صحي غني بالعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، كما يساعد في فقدان الوزن بشكل سريع، والحفاظ على الجسم من الأمراض، وخاصة مرض السمنة والسكري، لذا ينصح بتناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، إضافة إلى البقوليات والحبوب الكاملة والبذور والمكسرات والتوابل والأعشاب كالريحان والفلفل الأسود والروزماري، وأخر ما جاءت به الدراسات أن النظام الغذائي النباتي يحمي من عدوى الجهاز البولي على المدى البعيد، وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "timesofindia".
نزلات البرد

متى يجب الذهاب للعمل بعد تعرضك لنزلة برد؟

نزلات البرد والأنفلونزا أكثر انتشارًا في ليال الشتاء الباردة، لذا تَناول الفواكه الحمضية مثل البرتقال واليوسفي من الأشياء الهامة، لأن كل منهما غني بفيتامين C، الذي يعمل كمضاد قوي للأكسدة، مع أخذ قسط من الراحة، لعدم حدوث مضاعفات طبية، تصل إلى الالتهاب الرئوي أو النزلة الشعبية، كما يجب عدم الذهاب للعمل، تقول الدراسات أنه يجب الابتعاد عن بيئة العمل، للتعافي تمامًا من نزلات البرد، وحتى لا تتسبب في عدوى للزملاء، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
المرأة الحامل

سبانخ وسلمون| أطعمة تناوليها في الربع الأول من الحمل

تحتاج المرأة الحامل إلى اتباع نظام غذائي صحي، غني بالعناصر الغذائية الهامة وخاصة في الشهور الأولى، للحفاظ على صحة الجنين، وتوفير حماية من التعرض للتشوهات، وبالتالي يجب تناول أطعمة مثل البقوليات (الفاصوليا وفول الصويا والحمص والعدس)، كما أن السبانخ والسلمون من الخيارات الصحية، و تلعب المنتجات واللحوم الحيوانية دور كبير في نمو الأجهزة العصبية، لاحتوائها على فيتامين B12 الذي يساعد في نمو النخاع، فتحتاج الحامل ما يقرب من 50 ميكروجرام يوميًا، نقلًا عن "boldsky".
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