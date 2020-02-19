هل تشعر بالصداع بعد البكاء؟!.. اعرف السبب

تحرير:إسراء سليمان ١٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص

أسباب البكاء

هل شعرت بحزن شديد دفعك للبكاء؟ نتعرض لهذا الشعور يوميًا، نتيجة لضغوطات الحياة، وفقدان القدرة على التحمل، وبالنسبة للمرأة يعتبر البكاء والاكتئاب جزء أساسي من تكوينها، ويرجع ذلك إلى تقلب الهرمونات، وتغير الحالة المزاجية، وفي نفس الوقت، نعيش في صراع دائم، لتحقيق أحلامنا، ولكن البكاء المتكرر يتبعه صداع شديد، فكشفت العديد من الدراسات أنه يوجد علاقة بين الصداع والبكاء، ويرجع ذلك إلى إفراز هرمونات، تحفز من الناقلات العصبية بالمخ، وذلك نقلًا عن "timesofindia".

البكاء ظاهرة طبيعية تحدث عند الشعور بالاكتئاب والقلق والتوتر، وتنهمر الدموع خاصة بعد مشاهدة فيلم حزين، أو التعرض لضغط العمل، ولكن في كثير من الأحيان ينتج عن البكاء صداع مزعج، وأعراض أخرى مثل انتفاخ العينين واحمرار الوجه وسيلان الأنف. وقبل التعرف على سبب الشعور بالصداع بعد البكاء، توجد أنواع له على سبيل