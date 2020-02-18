وزير الاتصالات يكشف أهداف تأسيس «مصر الرقمية للاستثمار»
تحرير:أحمد البرماوي
١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٧ م
وزير الاتصالات
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن شركة «مصر الرقمية» لا تستهدف الدخول مباشرة في منافسة مع شركات القطاع الخاص، أو حتى تنفيذ المشروعات المستهدفة للخدمات الرقمية بشكل مباشر.
أضاف في كلمته خلال اللقاء الذي نظمته جمعية اتصال اليوم إن الغرض من إنشاء الشركة هو زيادة الموارد الذاتية للوزارة والتي يتم ضخها في النهاية في الخزانة العامة للدولة.
شدد على أن الشركة سيكون دورها إشرافي فقط على تنفيذ المشروعات الحكومية في التحول الرقمي.
ووافق مجلس الوزراء في منتصف يناير الماضي، على مشروع قرار رئيس الحكومة بالترخيص لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتأسيس شركة مساهمة باسم ( مصر الرقمية للاستثمار ) .ومن المقرر أن تتولى الشركة الجديدة دعم مشروعات البنية التحتية المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات وخدمات التحول الرقمي، وفقاً لأحكام
ووافق مجلس الوزراء في منتصف يناير الماضي، على مشروع قرار رئيس الحكومة بالترخيص لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتأسيس شركة مساهمة باسم ( مصر الرقمية للاستثمار ) .
ومن المقرر أن تتولى الشركة الجديدة دعم مشروعات البنية التحتية المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات وخدمات التحول الرقمي، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الإستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وفي سياق مختلف كشف وزير الاتصالات عن زيادة متوسط سرعة الانترنت الثابت في مصر خلال شهر يناير الماضي إلي 28.78 ميجابت مقارنة ب 5.7 ميجابت في يوليو 2018.
وأوضح أن مصر تحتل حاليا المركز السادس أفريقيا في متوسط السرعة بدلا من المركز ال 40 خلال عام 2018، مؤكدا أن استثمارات تطوير البينة التحتية للاتصالات بلغت 1.6 مليار دولار.
وأكد أن تلك القياسات تأتي من شركات متخصصة في قياسات خدمات الانترنت حول العالم.
وأوضح الوزير إنه سيتم تدريب 60 الف شخص علي المهارات العامة، و20 الف متخصص، ضمن خطة الوزارة الخاصة باستراتيجية بناء الانسان، موضحا ان الوزارة خصصت 225 مليون جنيه لتنفيذ تلك التدريبات.
وأضاف ان الوزارة لديها 6 مراكز تدريب على مستوى المحافظات، وستقوم بافتتاح 6 مراكز أخرى خلال الاسابيع المقبلة، مشيرا إلى أنه ضمن خطة التدريب التي تطرحها الوزارة طورت 100 مقر تدريب بمراكز الشباب وتستهدف تطوير 100 أخرى خلال العام الجاري لإتاحة البرامج التدريبية العامة والخاصة.
لفت إلى إن الوزارة تستهدف الانتهاء من انشاء مركزا لدعم صناعة التكنولوجيا ثلاثية الابعاد (الهولو جرام) بالتعاون مع وزارة الثقافة خلال العام الحالي، بهدف تعزيز الثورة الثقافية التي نمتلكها والحفاظ عليها.
وكشف طلعت ان الوزارة لديها العديد من المشروعات خلال العام الحالي سيتم تنفيذها مع الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة ومنها تطوير منظومة الضرائب بالتعاون مع وزارة المالية، وإطلاق مشروع الكارت الموحد مع البنك المركزي المصري، ومشروع حجز تذاكر القطارات أون لاين مع وزارة النقل، بجانب ميكنة المستشفيات الجامعية.
وأشار إلى إن الوزارة بصدد إنشاء 150 وحدة للتشخيص عن بعد، موضحا إنها قامت بتدشين 150 مركز العام الماضي ليصل بذلك إجمالي عدد الوحدات إلى 300 على مستوى الجمهورية.