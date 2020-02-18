وزير الاتصالات يكشف أهداف تأسيس «مصر الرقمية للاستثمار»

تحرير:أحمد البرماوي ١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٧ م

وزير الاتصالات

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن شركة «مصر الرقمية» لا تستهدف الدخول مباشرة في منافسة مع شركات القطاع الخاص، أو حتى تنفيذ المشروعات المستهدفة للخدمات الرقمية بشكل مباشر. أضاف في كلمته خلال اللقاء الذي نظمته جمعية اتصال اليوم إن الغرض من إنشاء الشركة هو زيادة الموارد الذاتية للوزارة والتي يتم ضخها في النهاية في الخزانة العامة للدولة. شدد على أن الشركة سيكون دورها إشرافي فقط على تنفيذ المشروعات الحكومية في التحول الرقمي.

ووافق مجلس الوزراء في منتصف يناير الماضي، على مشروع قرار رئيس الحكومة بالترخيص لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتأسيس شركة مساهمة باسم ( مصر الرقمية للاستثمار ) .ومن المقرر أن تتولى الشركة الجديدة دعم مشروعات البنية التحتية المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات وخدمات التحول الرقمي، وفقاً لأحكام