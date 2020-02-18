رياضة

كلوب: أتليتكو لن يقدم لنا أي هدايا اليوم

١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٣١ م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
يتوقع الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، أن يجد فريقه مباراة صعبة للغاية أمام أتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء، وذلك حين يحل الليفر ضيفا على الروخيبلانكوس في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب واندا متيروبوليتانو. وقال مدرب ليفربول في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بعض من أفضل المباريات التي لعبناها كانت مباريات خارج ملعبنا، كانت مواجهة بايرن ميونيخ الموسم الماضي واحدة من أفضل المباريات التي شهدتها على الإطلاق".
وأضاف: "إذا تمكنا من تحقيق نتيجة إيجابية، فإننا نعرف أن ملعب أنفيلد يمثل تهديدًا وعاملًا مساعدًا، ويجب أن تكون في أفضل حالاتك، فهذا أتليتكو مدريد، لا توجد هدايا، لا توجد هدايا على الإطلاق. إذا كنت تعمل بجد قدر الإمكان، فستكون لديك فرصة، ولكن إذا لم نفعل ذلك، فلن تحصل على فرصة. هذا هو الأمر تمامًا".وواصل:
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الأهلى- وطلائع- الجيش (6)

استعدادا للزمالك.. الأهلي يخوض مرانه الأول بالإمارات

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب نادي الوحدة الإماراتي، استعدادًا لموقعة الزمالك يوم الخميس المقبل في بطولة السوبر المصري، حيث بدأ المران بعقد جلسة من رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، وحرص السويسري على توجيه بعض التعليمات الفنية، وتحديد مهام اللاعبين قبل انطلاق المران. وقاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال بالفريق فقرة تدريبات بدنية مطولة للاعبي الفريق مع بداية المران الجماعي، واشتمل المران البدني على فقرات تدريبية متنوعة، قبل أن ينتظم اللاعبون في تدريبات الكرة.
الزمالك

الزمالك يكشف سر طلب تأجيل قمة الدوري

أعلن أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالزمالك، جاهزية فريقه لخوض لقاء كأس السوبر المصري أمام الأهلي يوم الخميس المقبل بالإمارات، حيث قال أمير في تصريحات تليفزيونية إن بطولة السوبر المصري إحدى 5 بطولات ينافس عليها الزمالك هذا الموسم، موضحا أن الأبيض سيركز عليها بغض النظر عن نتيجة لقاء السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي. وأضاف: "طالبنا بتأجيل لقاء الأهلي في قمة الدوري المقرر له يوم 24 فبراير الجاري لسبب واحد وهو ضرورة توحيد معايير تأجيل المباريات، واتحاد الكرة سبق أن أعلن تأجيل مباراتين للأهلي والزمالك لوجود ارتباطات في دوري أبطال إفريقيا".
مؤتمر -مرتضى -منصور‎ (9)

مرتضى: الترجي أقوى من الأهلي 100 مرة

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الترجي التونسي، والتتويج بلقب السوبر الإفريقي، وطالب مرتضى لاعبيه بعدم إفساد فرحة السوبر الإفريقي، وتحقيق الفوز على الأهلي يوم الخميس المقبل، عندما يتنافسان على لقب السوبر المصري بالإمارات. وقال مرتضى في لقاء مسجل أذاعته قناة ناديه: "كنا نخشى شهر فبراير الجاري، ومواجهاته الصعبة، لكننا حققنا انتصارات غائبة، وفزنا على الإسماعيلي في عقر داره بالدوري لأول مرة منذ 14 سنة، وحصدنا السوبر الإفريقي بعد غياب 17 سنة".
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مورينيو مستاء من توقيت مباريات توتنهام بالبريميرليج

انتقد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنام هوتسبير، تحديد يوم الأحد موعدا لمباراته ضد مضيفه أستون فيلا في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز على اعتبار أنه يلعب يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات صحفية. ويستضيف توتنام فريق لايبزيج يوم الأربعاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، وتمنى مورينيو، بطل دوري الأبطال مرتين، أن يتاح له وقت أكبر للاستعداد لمواجهة الفريق الألماني في البطولة القارية، ويحتل توتنام المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ورصيده 37 نقطة.
محمد صلاح

ماذا قالت الصحف العالمية على طفلى صلاح وهندرسون؟

علقت الصحف الأجنبية على كل من مولودة محمد صلاح (نجم المنتخب المصري وليفربول) الثانية "كيان"، ومولود زميله في الفريق هندرسون، ووضعت زوجة صلاح المولودة الثانية فجر السبت في إنجلترا، في نفس الوقت الذي وضعت فيه ريبيكا زوجة هندرسون مولوده الثالث. وجاء عنوان صحيفة ميرور الإنجليزية: "زوجتا صلاح وهندرسون تضعان طفليهما بعد 9 شهور من العودة أمام برشلونة". وفي تقرير الصحيفة أشار إلى أن هندرسون وصلاح رحبا بعضوين جديدين في عائلتهما، وذلك بعد 9 شهور بعد العودة المثيرة لليفربول أمام برشلونة في دوري الأبطال.
هانى-رمزى

هاني رمزي: صلاح أخطأ.. وهذا سبب خلافي مع حسام حسن

يرى هاني رمزي، المدرب العام السابق للمنتخب الوطني، أن محمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، أخطأ بعدم حضور حفل جوائز الأفضل في الاتحاد الأفريقي، لأنه أقيم في مصر، مشيرًا: "لا توجد اتصالات بيني وبين صلاح منذ رحيلي عن المنتخب بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة". وأوضح رمزي أن اتحاد الكرة السابق خالف وعوده مع الجهاز الفني السابق للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، بعد قرار استضافة بطولة كأس الأمم، مؤكدًا: "الاتفاق كان يقتصر على بناء فريق جديد للتأهل لكأس العالم 2022، ولكن كل شيء تغير منذ استضافة البطولة، وطالب الاتحاد بحصد اللقب".
محمد صلاح - كلوب

كيف دافع يورجن كلوب عن محمد صلاح؟

دافع الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، عن محمد صلاح نجم الفريق والمنتخب الوطني، ضد من يتهمون الأخير بالأنانية في الملعب وتفضيله تسجيل الأهداف بنفسه بدلا من منح زملائه فرصة أفضل لهز شباك المنافسين. وقال كلوب: "قبل أسبوع كان الناس يتحدثون عن صلاح. لم يكن أنانيا أبدا، أو أناني أكثر من اللازم، ومهاجم في المكان الصحيح، شاهدنا صلاح يسجل أهدافا وهو محاط بأربعة لاعبين، يجد الطريق للمرمى، وحين لا تسجل يقول الناس كان عليك أن تمرر إلى هنا أو هناك. لم يكن أنانيا ضد ساوثامبتون، استعاد الكرة ليستطيع التسجيل".
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