كلوب: أتليتكو لن يقدم لنا أي هدايا اليوم

١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٣١ م

يورجن كلوب

يتوقع الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، أن يجد فريقه مباراة صعبة للغاية أمام أتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء، وذلك حين يحل الليفر ضيفا على الروخيبلانكوس في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب واندا متيروبوليتانو. وقال مدرب ليفربول في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بعض من أفضل المباريات التي لعبناها كانت مباريات خارج ملعبنا، كانت مواجهة بايرن ميونيخ الموسم الماضي واحدة من أفضل المباريات التي شهدتها على الإطلاق".

وأضاف: "إذا تمكنا من تحقيق نتيجة إيجابية، فإننا نعرف أن ملعب أنفيلد يمثل تهديدًا وعاملًا مساعدًا، ويجب أن تكون في أفضل حالاتك، فهذا أتليتكو مدريد، لا توجد هدايا، لا توجد هدايا على الإطلاق. إذا كنت تعمل بجد قدر الإمكان، فستكون لديك فرصة، ولكن إذا لم نفعل ذلك، فلن تحصل على فرصة. هذا هو الأمر تمامًا".وواصل:

وأضاف: "إذا تمكنا من تحقيق نتيجة إيجابية، فإننا نعرف أن ملعب أنفيلد يمثل تهديدًا وعاملًا مساعدًا، ويجب أن تكون في أفضل حالاتك، فهذا أتليتكو مدريد، لا توجد هدايا، لا توجد هدايا على الإطلاق. إذا كنت تعمل بجد قدر الإمكان، فستكون لديك فرصة، ولكن إذا لم نفعل ذلك، فلن تحصل على فرصة. هذا هو الأمر تمامًا".



وواصل: "في اللحظة التي لا تركز فيها، فإنهم يغلقون الطريق أمامك باللاعبين، ثم الهجوم المضاد. إذا لم تكن مركزًا ومركزًا في أدوارك الهجومية، فلن تحصل حتى على هدف لأنهم يغلقون دفاعهم جيدًا".



أتليتكو مدريد يعاني في الدوري الإسباني هذا الموسم إذ يحتل المركز الرابع حاليا، خلف ريال مدريد وبرشلونة وخيتافي، لكن ليفربول أقرب من أي وقت مضى للقب الدوري الإنجليزي، إذ يتصدر بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي قبل 12 جولة من نهاية الموسم.



