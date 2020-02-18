مصر تقدم مساعدات إنسانية إلى زامبيا

١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٦ م

سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية

قدمت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية مساعدات إنسانية إلى دولة زامبيا لمساندتها فيما تتعرض له من موجة جفاف، وذلك في إطار التضامن مع الدول ال‘فريقية الشقيقة فيما تواجهه من أزمات ومشكلات، سلم أحمد مصطفى سفير مصر لدى زامبيا، المساعدات التي تمثلت في مجموعة من المواد الإغاثية لتخفيف معاناة المتضررين، وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة بمقر هيئة الإغاثة التابعة لرئاسة الجمهورية الزامبية، وبحضور الوزيرة بمكتب نائب رئيس الجمهورية الزامبي "أوليپا فيري".

وأعربت "فيري" في تصريحاتها عن امتنان بلادها لهذه المساعدات التي تلبي احتياجات العديد من المواطنين المتضررين. من جانبه، أكد السفير المصري على أن هذه المساعدات تأتي فى ضوء العلاقات المتميزة التي تربط مصر بزامبيا على مدار عقود طويلة، مبرزا ما تعكسه كذلك من حرص الدولة المصرية على تقديم يد العون للأشقاء