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مصر تقدم مساعدات إنسانية إلى زامبيا

١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٦ م
سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية
سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية
قدمت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية مساعدات إنسانية إلى دولة زامبيا لمساندتها فيما تتعرض له من موجة جفاف، وذلك في إطار التضامن مع الدول ال‘فريقية الشقيقة فيما تواجهه من أزمات ومشكلات، سلم أحمد مصطفى سفير مصر لدى زامبيا، المساعدات التي تمثلت في مجموعة من المواد الإغاثية لتخفيف معاناة المتضررين، وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة بمقر هيئة الإغاثة التابعة لرئاسة الجمهورية الزامبية، وبحضور الوزيرة بمكتب نائب رئيس الجمهورية الزامبي "أوليپا فيري".
وأعربت "فيري" في تصريحاتها عن امتنان بلادها لهذه المساعدات التي تلبي احتياجات العديد من المواطنين المتضررين. من جانبه، أكد السفير المصري على أن هذه المساعدات تأتي فى ضوء العلاقات المتميزة التي تربط مصر بزامبيا على مدار عقود طويلة، مبرزا ما تعكسه كذلك من حرص الدولة المصرية على تقديم يد العون للأشقاء
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في البحرين الأحمر والمتوسط.. الرافال وF16 المصرية يحلقان فوق «شارل ديجول»

نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية تدريب جوى عابر (ADEX) بنطاق البحرين المتوسط والأحمر، أثناء تواجد حاملة الطائرات الفرنسية (شارل ديجول) بالبحر المتوسط وبمشاركة عدد من طائرات الرافال و(إف - 16) المصرية.
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كيف احتفلت الجامعة الأمريكية بالقاهرة بمئويتها؟

اختتمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة أمس احتفالاتها ببدء مئويتها الثانية في حرم الجامعة بالقاهرة الجديدة. بعد احتفالها فبراير الماضي بتاريخها، احتفلت هذا الأسبوع بالتركيز على خططها المستقبلية في المائة عام القادمة، تحت شعار "أنت المستقبل". وشهدت الجامعة احتفال "ليالي المئوية"، والذي شمل معرضا بعنوان "مستقبل التصميم- ماذا بعد" ضم أعمال مواهب شابة من طلاب الجامعة بالإضافة إلى طلاب من جامعات مرموقة في المنطقة العربية. كما شهد الحضور فيديو المئوية الجديدة، وعرض ثلاثي الأبعاد يصور مستقبل الهندسة المعمارية، وإطلاق الألعاب النارية.
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السيسي يسلم «كيب تاون» رئاسة الاتحاد الإفريقي

سلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس دورة الاتحاد الإفريقي المنتهية، رئاسة الدورة الجديدة للاتحاد الإفريقي، إلى رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية بأديس أبابا، اليوم الأحد، والتي تعقد تحت شعار "إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا"، وتناولت الجلسة الجهود المصرية في تعزيز الاستقرار والتنمية بالقارة الإفريقية خلال رئاسته السيسي للاتحاد الإفريقي والتي بدأت في فبراير 2019 والإنجازات التي حققتها الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي.
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السيسي: قضية فلسطين حاضرة في قلوب الدول الإفريقية

جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التأكيد على دعم الدول الإفريقية لحقوق الشعب الفلسطيني، قائلا: «القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في قلوب وضمائر الشعوب والدول الإفريقية، التي ستستمر في تضامنها مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني»، جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية العادية الـ33، اليوم الأحد، والتي تعقد هذا العام تحت شعار «إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا»، وذلك بحضور 31 رئيسا، وتبحث القمة أزمات القارة الإفريقية، وفي مقدمتها النزاعات المسلحة، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، والإصلاح الهيكلي للاتحاد الإفريقي.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: مصر تبنت خطة الارتقاء بالبنية التحتية في إفريقيا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تبنت خطة الارتقاء بالبنية التحتية في القارة السمراء، كما حرصت على المشاركة في جميع المحافل الدولية الخاصة بإفريقيا. وأضاف السيسي خلال كلمته في القمة الإفريقية الـ33 بأديس أبابا، أنه خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي، حرص على وضع القارة على الخريطة الاستثمارية الدولية واستفادة شعوبها من التمنية. كما أكد الرئيس السيسي دعمه التام لرئيس جنوب إفريقيا خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي في الدورة المقبلة.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

اليوم.. «كيب تاون» تتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي

تنطلق، اليوم الأحد، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا فعاليات القمة الإفريقية الثالثة والثلاثين، على مستوى القادة، وذلك بحضور 31 رئيسا تحت شعار "إسكات البنادق.. تهيئة الظروف المواتية للتنمية"، وتبحث القمة أزمات القارة الإفريقية، وفي مقدمتها النزاعات المسلحة، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، والإصلاح الهيكلي للاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى متابعة ما تحقق في ملف إطلاق منطقة التجارة الإفريقية الحرة، والتي تعد من أهم الإنجازات خلال فترة الرئاسة المصرية للاتحاد.
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