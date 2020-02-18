إرهاب

الإفتاء: العراق أكثر الدول تعرضا للإرهاب خلال أسبوع

مرصد الفتاوى: لا تزال حركة الشباب الصومالية تشن عمليات إرهابية داخل الأراضي الكينية، وتستهدف إلى جانب المدنيين والقوات الأمنية، المنشآت والشركات الاقتصادية الاستثمارية
١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٠ م
الإرهاب في العراق - صورة أرشيفية
الإرهاب في العراق - صورة أرشيفية
قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن مؤشر الإرهاب للأسبوع الثاني من فبراير شهد 19 عملية إرهابية ضربت 12 دولة نفذتها 7 تنظيمات إرهابية بجانب 6 عمليات ضد مجهول، أدت إلى سقوط 134 ضحية: 69 قتيلا و65 من المصابين، مشيرا إلى أن العراق جاء في الترتيب الأول من حيث أكثر الدول التي شهدت عمليات إرهابية بواقع 4 عمليات بما نسبته 21% من العمليات، إذ شهدت العاصمة العراقية بغداد تفجير مقهى شعبي أسفر عن إصابة مدنيين بجروح، الأمر الذي يوحي بالعودة مرة أخرى لنمط تفجير المقاهي الشعبية والتجمعات التي خفت حدتها منذ عام 2017.
وأضاف المرصد، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه على الرغم من تراجع حدة الإرهاب بعد الضربات التي أثرت على قوة "داعش" هناك وانحسار التنظيم في صورة خلايا نائمة فإنه لا تزال هناك تحذيرات أممية من خطورة عودة التنظيم بنمط العمليات الفردية والذئاب المنفردة، وينطبق الأمر ذاته على (سوريا) التي جاءت في الترتيب
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الشرطة-التايلاندية (2)

مقتل شخص بإطلاق نار في مركز تجاري بتايلاند

لقى شخص مصرعه جراء إطلاق نار من قبل مجهول في مركز تجاري بالعاصمة التايلاندية بانكوك، وذلك حسبما أفاد موقع وكالة "رويترز" للأنباء، في خبر عاجل له، اليوم الثلاثاء، وقالت الشرطة إن مسلحا قتل شخصا وأصاب آخر، في مركز تجاري في بانكوك، اليوم. وأوضح الكولونيل كريسينا باتاناكرون لـ"رويترز" أن "حادثة إطلاق نار وقعت في سينشري بلازا، كانت قضية شخصية، قتل شخص وأصيب آخر". ويأتي ذلك، بعد عشرة أيام من حادث إطلاق نار وقع في شمال شرقي تايلاند، والذي أسفر عن مقتل 29 شخصا.
الشرطة-الالمانية

إخلاء 3 مساجد في ألمانيا بسبب تهديدات هجومية

أفادت الإذاعة الألمانية، اليوم الخميس، بأنه تم إخلاء 3 مساجد فى ولاية شمال (الراين فيستفاليا) غربي ألمانيا؛ بسبب تهديدات بوجود قنابل، مضيفة أنه تم إخلاء المباني والشوارع المحيطة بالمساجد الثلاثة؛ تحسبا لتنفيذ التهديدات، ومازالت الشرطة الألمانية تحقق في الأمر، خاصة أن عددا من المساجد قد تعرضت، في وقت سابق، لتهديدات من جانب اليمين المتطرف الشعبوي. يذكر أنه في أكتوبر الماضي، ناقش وزراء داخلية الولايات الألمانية، حزمة إجراءات تهدف إلى الكشف المبكر عن عنف اليمين المتطرف وحماية المؤسسات اليهودية في البلاد، بينها تشديد قانون حيازة السلاح.
العراق

العراق يحبط أخطر مخطط إرهابي استهدف المتظاهرين والأمن

كشفت خلية الصقور الاستخبارية العراقية، عن أنها تمكنت من إحباط أخطر مخطط إرهابى لاستهداف التظاهرات والقوات الأمنية فى العاصمة بغداد، ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الخميس، عن مديرعام استخبارات ومكافحة ا?رهاب ورئيس خلية الصقور ا?ستخبارية أبو علي البصري قوله إنه تم "إحباط أخطر عملية إرهابية خطط لها للقيام بتفجيرات تستهدف القوات الأمنية والمتظاهرين في بغداد والمحافظات ?ثارة الفوضى والفتن وا?قتتال الداخلي واستغ?لها إرهابيا لحصد المزيد مد الأرواح البريئة وتدمير ا?قتصاد في البلاد".
هجوم-في-هولندا (2)

هولندا: انفجارين في مكتب بريد بأمستردام

أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم الأربعاء، عن وقوع انفجار في مبني البريد في العاصمة الهولندية أمستردام. وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، في نبأ عاجل لها، إن الانفجار لم يسفر عن وقوع إصابات.
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الشرطة-التايلاندية (2)

مقتل شخص بإطلاق نار في مركز تجاري بتايلاند

لقى شخص مصرعه جراء إطلاق نار من قبل مجهول في مركز تجاري بالعاصمة التايلاندية بانكوك، وذلك حسبما أفاد موقع وكالة "رويترز" للأنباء، في خبر عاجل له، اليوم الثلاثاء، وقالت الشرطة إن مسلحا قتل شخصا وأصاب آخر، في مركز تجاري في بانكوك، اليوم. وأوضح الكولونيل كريسينا باتاناكرون لـ"رويترز" أن "حادثة إطلاق نار وقعت في سينشري بلازا، كانت قضية شخصية، قتل شخص وأصيب آخر". ويأتي ذلك، بعد عشرة أيام من حادث إطلاق نار وقع في شمال شرقي تايلاند، والذي أسفر عن مقتل 29 شخصا.
العراق

العراق يحبط أخطر مخطط إرهابي استهدف المتظاهرين والأمن

كشفت خلية الصقور الاستخبارية العراقية، عن أنها تمكنت من إحباط أخطر مخطط إرهابى لاستهداف التظاهرات والقوات الأمنية فى العاصمة بغداد، ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الخميس، عن مديرعام استخبارات ومكافحة ا?رهاب ورئيس خلية الصقور ا?ستخبارية أبو علي البصري قوله إنه تم "إحباط أخطر عملية إرهابية خطط لها للقيام بتفجيرات تستهدف القوات الأمنية والمتظاهرين في بغداد والمحافظات ?ثارة الفوضى والفتن وا?قتتال الداخلي واستغ?لها إرهابيا لحصد المزيد مد الأرواح البريئة وتدمير ا?قتصاد في البلاد".
افراد-جماعة-الاخوان-الارهابية (2)

الإفتاء: 29 عملية إرهابية استهدفت 14 دولة فى أسبوع

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن مؤشر الإرهاب للأسبوع الأول من فبراير في الفترة من 1 إلى 7 فبراير، رصد 29 عملية إرهابية ضربت 14 دولة، ونفذتها 5 تنظيمات إرهابية، بالإضافة إلى 7 عمليات نفذها تنظيمات مجهولة، أدت إلى سقوط 181 شخصا ما بين قتيل ومصاب بالإضافة إلى 6 مختطفين، مشيرا إلى أن العراق حل في المرتبة الأولى على المؤشر بـ8 عمليات إرهابية بنسبة 27% من العمليات لهذا الأسبوع، نفذها تنظيم "داعش" في إشارة إلى تصاعد خطورة التنظيم مرة أخرى.
الجماعات-الإرهابية-في-سوريا

مرصد الإفتاء: 23 عملية إرهابية في 12 دولة خلال أسبوع

أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء، تقريره الأسبوعي "مؤشر الإرهاب"، والذي أوضح خلاله أن 12 دولة شهدت خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي، 23 عملية إرهابية نفذتها 5 تنظيمات إرهابية نشطة، وراح ضحيتها 248 شخصا: 165 قتيل، و79 مصابا، و4 مُختطَفين، مضيفا أن البيانات المرصودة أشارت إلى أن العمليات المنفذة جاءت في دول: أفغانستان، الصومال، العراق، الكاميرون، الكونغو، النيجر، باكستان، بوركينافاسو، تشاد، سوريا، مالي.
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