غدا.. الجلسة الرابعة لـ«دعم مصر» حول قانون المحليات

تحرير:محمد محمود ١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٥ م

ائتلاف دعم مصر - صورة أرشيفية

يعقد ائتلاف "دعم مصر" بمجلس النواب، صاحب الأغلبية النيابية، غدا الأربعاء، الجلسة الرابعة حول قانون الإدارة المحلية، ضمن سلسلة جلسات الحوار المجتمعي، الذي يعقده الائتلاف برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، والأمين العام النائب أحمد السجيني، فضلا عن حضور نواب الائتلاف، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة. وقال القصبي، إن الائتلاف سيواصل عقد جلسات الحوار المجتمعي حول قانون المحليات بجلستين كل أسبوع، يومي الأحد والأربعاء، مضيفا أن الجلسات سوف تستمر على مدار 20 جلسة، بحضور جميع ممثلي المجتمع من سياسيين ونقابيين ومجالس متخصصة وخبراء قانونيين وفقهاء دستوريين وشباب وغيرهم، للتوافق على قانون يرضي جميع الأطراف.

وأوضح القصبي، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه سوف يستمع لجميع الأطراف، وسيتم تدوين ملاحظاتهم على قانون المحليات الموجود حاليا داخل البرلمان، مشيرا إلى أنه سيتم تعديل القانون وفقا لهذه الملاحظات، بجانب أنه أمهل جميع الوزارات 5 أيام لتقديم خطابات رسمية تتضمن مقترحاتها حول القانون، لكى تساهم فى إخراج