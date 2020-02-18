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غدا.. الجلسة الرابعة لـ«دعم مصر» حول قانون المحليات

تحرير:محمد محمود ١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٥ م
ائتلاف دعم مصر - صورة أرشيفية
ائتلاف دعم مصر - صورة أرشيفية
يعقد ائتلاف "دعم مصر" بمجلس النواب، صاحب الأغلبية النيابية، غدا الأربعاء، الجلسة الرابعة حول قانون الإدارة المحلية، ضمن سلسلة جلسات الحوار المجتمعي، الذي يعقده الائتلاف برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، والأمين العام النائب أحمد السجيني، فضلا عن حضور نواب الائتلاف، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة. وقال القصبي، إن الائتلاف سيواصل عقد جلسات الحوار المجتمعي حول قانون المحليات بجلستين كل أسبوع، يومي الأحد والأربعاء، مضيفا أن الجلسات سوف تستمر على مدار 20 جلسة، بحضور جميع ممثلي المجتمع من سياسيين ونقابيين ومجالس متخصصة وخبراء قانونيين وفقهاء دستوريين وشباب وغيرهم، للتوافق على قانون يرضي جميع الأطراف.
وأوضح القصبي، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه سوف يستمع لجميع الأطراف، وسيتم تدوين ملاحظاتهم على قانون المحليات الموجود حاليا داخل البرلمان، مشيرا إلى أنه سيتم تعديل القانون وفقا لهذه الملاحظات، بجانب أنه أمهل جميع الوزارات 5 أيام لتقديم خطابات رسمية تتضمن مقترحاتها حول القانون، لكى تساهم فى إخراج
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شاكر: تخفيض الكهرباء للمصانع يكلفنا 10 مليارات جنيه

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تخفيض سعر الكهرباء الموجهة للمصانع تقريبا 10 قروش للكيلو وات يكلف قطاع الكهرباء قرابة من 6 إلى 10 مليارات جنيه، ما يدفع الوزارة التحرك في حدود ضيقة لتحقيق مطالب رجال الصناعة، قائلا: "لا يزال الاستهلاك المنزلي أكثر من الصناعي في مصر، وهو عكس ما هو متعارف عليه في العالم كله، فالاستهلاك المنزلي في العالم 20% والصناعة 50%، وكلما يزيد استهلاك الصناعة كلما يقل الدعم الموجه للاستهلاك المنزلي لأن نسبتهم ستقل"، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب فرج عامر، اليوم الأحد.
محمد-شاكر-وزير-الكهرباء-04

وزير الكهرباء: استراتيجية جديدة لتقليل نسبة الأعطال

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن هناك خطة واستراتيجية جديدة تقوم بها الوزارة من اجل العمل على رفع الكفاءة وكذلك تقليل نسبة الأعطال، مضيفا أنه تم ضخ استثمارات كبيرة جدا معظمها بقروض دولية لا بد من تسديدها في موعدها، وطبقا لتعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فإنه يتم سداد كافة المستحقات الدولية أو المحلية في موعدها، لأن الرئيس شدد على هذا الأمر ويستدعيني قبل اي قرض ويعرف كيفية السداد في الموعد المحدد، وهي تعليمات واضحة بالالتزام بالسداد وفي مواعيدها، كاشفا أن الوزارة تورد لوازرة البترول ما يقرب من 2 مليار جنيه شهريا.
محمد-شاكر-وزير-الكهرباء-05

وزير الكهرباء: لينا عند مؤسسات الدولة 57 مليار جنيه

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إن اجمالي المبالغ التي تحق لوزارة الكهرباء لدى شركات ومؤسسات مختلفة بالدولة المصرية تبلغ 57 مليار جنيه، طبقا لآخر إحصائية، لافتا إلى أنه يتم العمل كحكومة وطبقا لتوجيهات القيادة السياسية على تقديم كل ما يمكن لقطاع الصناعة وقطاع الزراعة، ومن أجل ذلك كانت الطفرة الكبيرة والاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدولة المصرية في شتي مجالات قطاع الكهرباء ومضاعفة الإنتاج أضعافا كثيرة، والعمل على أن يكون هناك منظومة مختلفة تماما وخطة جديدة لكل قرية على أرض مصر، وبحيث يكون لكل قرية مدخلين ومصدرين للتغذية.
مجلس-النواب (1)

نائب: القطاع المصرفي أساسي في النهوض بالصناعة

أشاد النائب طارق متولي، بمبادرات البنك المركزي الأخيرة والتي وصلت إلى ما يقرب من 231 مليار جنيه في قطاعات مختلفة أهمها الصناعة والسياحة والإسكان المتوسط، مضيفا أن المبادرة الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة والبنك المركزي، تؤكد على أهمية تكاتف الأطراف كافة لتنشيط الصناعة المحلية وأن مبادرة الـ100 مليار جنيه ستلعب دورا هاما في تقليص البطالة، والتي نجحت مصر في تقليلها لمستوى 7.5% بعد أن وصلت في وقت إلى 13.4%، وأن القطاع المصرفي أتاح التمويل للشباب الذين يريدون الدخول للسوق بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة تلبي احتياجات السوق الداخلية.
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