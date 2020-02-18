لمرضى السكري.. البطاطا طعام صحي ولكن!

تحرير:إسراء سليمان ١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م

أهمية البطاطا

يعتبر السكري من الأمراض المزمنة، التي يجب التعايش معها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي، لذا ينصح خبراء التغذية بتناول أطعمة منخفضة السكريات. على سبيل المثال اللحوم والخضراوات غير النشوية -البنجر والقرنبيط والكرفس والخيار والباذنجان والكرنب واللفت والخس والفجل والمشروم والطماطم- إضافة إلى منتجات الألبان والمكسرات والزيوت، على سبيل المثال زيت الزيتون وزيت جوز الهند، ولكن هل تعتبر البطاطا طعاما صحيا لمرضى السكري؟، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".

البطاطا من الأطعمة الصحية، الغنية بالعناصر الغذائية، على سبيل المثال البوتاسيوم وفيتامين B والألياف الغذائية، التي يحتاجها الجسم، ويعتقد البعض أنها غير مناسبة لمرضى السكري، لاحتوائها على معدلات عالية من الكربوهيدرات. بالنسبة لمرضى السكري، تناول البطاطا، يؤثر بشكل واضح على معدلات السكر بالدم، وعندما