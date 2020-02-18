طقس سيئ يضرب الإسكندرية.. ونصائح من المحافظة
تحرير:محمد مجلي
١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٥ م
أمطار الإسكندرية - صورة أرشيفية
تعرضت محافظة الإسكندرية وأجزاء متفرقة من الساحل الشمالي لهطول أمطار غزيرة، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع موجة الطقس السيئة التي تتعرض لها المدينة، وتسببت الأمطار في غرق معظم الشوارع وانتشار البرك الكبيرة، فيما انتشرت سيارات ورجال الصرف الصحي وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية بشوارع المدينة لكسح وشفط المياه من الأماكن التي شهدت تجمعات للمياه، بينما تواصلت حركة الملاحة البحرية بمينائي الإسكندرية والدخيلة بصورة طبيعية ولم تتأثر بهطول الأمطار لعدم وجود نشاط كبير في الرياح أو ارتفاع موج البحر.
وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على اتخاذ كافة التدابير الاحتياطية واللازمة للتعامل مع مخاطر وآثار الأمطار وإعلان رفع درجة الطوارئ وإنشاء غرفة عمليات تتواصل مع الأحياء لرصد أي شكاوى من جانب المواطنين.وظهرت السحب المتوسطة والمنخفضة في مدينة الإسكندرية، بينما حذر خبراء الأرصاد الجوية من التقلبات
وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على اتخاذ كافة التدابير الاحتياطية واللازمة للتعامل مع مخاطر وآثار الأمطار وإعلان رفع درجة الطوارئ وإنشاء غرفة عمليات تتواصل مع الأحياء لرصد أي شكاوى من جانب المواطنين.
وظهرت السحب المتوسطة والمنخفضة في مدينة الإسكندرية، بينما حذر خبراء الأرصاد الجوية من التقلبات الجوية المحتملة والانخفاض الشديد في درجات الحرارة، مطالبة المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة.
من جانبه أكد اللواء محمود نافع رئيس هيئة الصرف الصحي، على استعداد الهيئة للأمطار، مؤكدا نشر نحو 93 سيارة بالمناطق التي تشهد تجمعات لمياه الأمطار والعمل على سرعة تصريفها، موضحا أنه تم رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى للتعامل مع توقعات نماذج التنبؤ بالأمطار وتستمر في المتابعة لحالة الشوارع المختلفة لرصد أي حالات طارئة، تجنبا لحدوث أي مشكلات في اي منطقة نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة وتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.
ودعت المحافظة المواطنين البقاء في أماكن مفتوحة وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية في أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، وعدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.