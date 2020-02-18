طقس سيئ يضرب الإسكندرية.. ونصائح من المحافظة

تحرير:محمد مجلي ١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٥ م

أمطار الإسكندرية - صورة أرشيفية

تعرضت محافظة الإسكندرية وأجزاء متفرقة من الساحل الشمالي لهطول أمطار غزيرة، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع موجة الطقس السيئة التي تتعرض لها المدينة، وتسببت الأمطار في غرق معظم الشوارع وانتشار البرك الكبيرة، فيما انتشرت سيارات ورجال الصرف الصحي وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية بشوارع المدينة لكسح وشفط المياه من الأماكن التي شهدت تجمعات للمياه، بينما تواصلت حركة الملاحة البحرية بمينائي الإسكندرية والدخيلة بصورة طبيعية ولم تتأثر بهطول الأمطار لعدم وجود نشاط كبير في الرياح أو ارتفاع موج البحر.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على اتخاذ كافة التدابير الاحتياطية واللازمة للتعامل مع مخاطر وآثار الأمطار وإعلان رفع درجة الطوارئ وإنشاء غرفة عمليات تتواصل مع الأحياء لرصد أي شكاوى من جانب المواطنين.وظهرت السحب المتوسطة والمنخفضة في مدينة الإسكندرية، بينما حذر خبراء الأرصاد الجوية من التقلبات