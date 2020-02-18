ضبط 3 أشخاص يتاجرون في العملة بالمنيا

١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٥ م

الاتجار في العملة - تعبيرية

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، القبض على 3 أشخاص بالمنيا لقيامهم بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، إذ أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام (2 من أصحاب محلات بيع المصوغات - مقيمين بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، ممرض يحمل جنسية إحدى الدول العربية) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

بالعرض على مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، وجه بإعداد مأمورية مكبرة تنسيقا مع قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية "عملات مختلفة" وطبنجة، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى

بالعرض على مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، وجه بإعداد مأمورية مكبرة تنسيقا مع قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية "عملات مختلفة" وطبنجة، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى المُشار إليه، وأن المبالغ المضبوطة من حصيلة نشاطهم الإجرامي.



يأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية التي تستهدف مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لكبار مساعديه.



